20-річний шведський спортсмен Дюплантіс побив рекорд Бубки, який тримався 26 років. ВIДЕО

20-річний швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки зі стрибків із жердиною на відкритому повітрі, який тримався 26 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Дюплантіс подолав позначку у 6,15 метра на змаганнях Діамантової ліги в Римі в четвер.

У лютому цього ж року Дуплантіс побив ще й світовий рекорд француза Рено Лавіллені зі стрибків із жердиною в приміщенні, подолавши позначку 6,17 м. Після цього стрибун зміг піднятися ще на один сантиметр.

До Лавіллені цей рекорд також належав Бубці та протримався 20 років.

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На етапі "Діамантової ліги" в Римі Дюплантіс з другої спроби стрибнув на 6,15 метра.

Побитий шведом рекорд Сергій Бубка встановив у 1994 році - на турнірі в італійському містечку Сестрієре. Цей результат вже називали вічним рекордом.