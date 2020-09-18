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20-річний шведський спортсмен Дюплантіс побив рекорд Бубки, який тримався 26 років. ВIДЕО

20-річний швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки зі стрибків із жердиною на відкритому повітрі, який тримався 26 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Дюплантіс подолав позначку у 6,15 метра на змаганнях Діамантової ліги в Римі в четвер.

У лютому цього ж року Дуплантіс побив ще й світовий рекорд француза Рено Лавіллені зі стрибків із жердиною в приміщенні, подолавши позначку 6,17 м. Після цього стрибун зміг піднятися ще на один сантиметр.

До Лавіллені цей рекорд також належав Бубці та протримався 20 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бубку переобрано президентом Національного олімпійського комітету України ще на 4 роки

На етапі "Діамантової ліги" в Римі Дюплантіс з другої спроби стрибнув на 6,15 метра.

Побитий шведом рекорд Сергій Бубка встановив у 1994 році - на турнірі в італійському містечку Сестрієре. Цей результат вже називали вічним рекордом.

Автор: 

Бубка Сергій (28) рекорд (184) спорт (1621)


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Топ коментарі
+45
А кто побьет рекорд бубочки по ***********?
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18.09.2020 09:13
+36
А основал Юзовку какой-та пендос - Джон Юз. Разве за это дидываивале ?
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18.09.2020 09:18
+35
Молодец. Ни, что не вечно в этом мире. И больше всего радует то, что и ЗЕленая плесень не вечна, а так сказать скоротечна, но дерьма от нее много.
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18.09.2020 09:08
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1 сантиметр длинною в 26 лет
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18.09.2020 09:08 Відповісти
просто человеческие возможности в таких видах спорта уже на пределе
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18.09.2020 09:22 Відповісти
Надлюські можливості є тільки у росіянців - треба взяти росіянина і влити в нього мельдонія і вєлічіє з рекордами забеспечено.
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18.09.2020 09:31 Відповісти
Головне, потім не забути замінити пробірки з сечею мельдонієвих сцикунів на сечу нормальних людей
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18.09.2020 09:39 Відповісти
"Новичок" будет эффективнее.
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18.09.2020 15:03 Відповісти
это технический вид, а не на выносливость. Тут допинг не поможет.
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18.09.2020 18:45 Відповісти
Та ладно. *********** клизму и без шеста на 6м прыгнешь . Главное кацапам этот секрет не рассказывать.
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18.09.2020 18:51 Відповісти
Та ладно, просто взять спортсмена по-выше и палку жердину по-длиннее и вот тебе новый рекорд
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18.09.2020 09:43 Відповісти
Вот только шеста нет предела предела усовершенствования, шест как те костюмы для плавания ******, очередное усовершенствовать те приводит к новым рекордам
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18.09.2020 10:30 Відповісти
Тем не менее, 1 сантиметр за 20-25 лет, говорит о том, что тут мало помогают даже современные технологии.
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18.09.2020 10:40 Відповісти
Вы видели с каким запасом он прыгнул? Этот швед ещё лет десять будет бить рекорды.
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18.09.2020 14:41 Відповісти
Спочатку хай попісяє в баночку. А потім уже будем радіти.
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20.09.2020 09:29 Відповісти
Та ні. Просто придумали кращий матеріал для жердини. Оті все.
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19.09.2020 20:25 Відповісти
Та ні. Просто придумали кращий матеріал для жердини. Оті все.
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19.09.2020 20:28 Відповісти
Молодец. Ни, что не вечно в этом мире. И больше всего радует то, что и ЗЕленая плесень не вечна, а так сказать скоротечна, но дерьма от нее много.
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18.09.2020 09:08 Відповісти
От Донецка уже ничего не осталось,одно прежнее названия Юзовка с её достижениями.
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18.09.2020 09:11 Відповісти
А основал Юзовку какой-та пендос - Джон Юз. Разве за это дидываивале ?
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18.09.2020 09:18 Відповісти
)) а ещё и нью-йорк с кучей старинных немецких колоний по округе и рядом с юзовкой до "1951" разлагал безумие понавозженной на на шахты предбурятской братвы. места моего децтва.
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18.09.2020 09:41 Відповісти
Який ЮЗ? Мої пращури прийшли на Донбас ще за часів блудниці катерини. Прийшли з півдня і називали їх там ,,тавричанами,, Займалися виключно с/г. Про це розповідала мені моя прабабця1886 р.н.яка пам*ятала все про своїх пращурів з кінця18-ст.Розмовляла виключно українською і з презирством відносилася до,,капацви,,-так вона називала рюзькіх,пАнаЄхавших на Донбас за ,,бАльшой дЯньгой,,Вийти заміж за ,,чорноокого крота,,так вони називали шахтарів,вважалось повністю ганебним.Ще на початку 20 ст Юзівка ,на відміну від Макеївки, .не мала статусу міста та складалась з невеличких нас.пунктів,що були розташовані біля щахт Частина Юзівки,що знаходилася на лівому березі Кальміусу,відносилася до ,,Області Войска Донского,,Права відносилась до якогось здається,,Бельгійського акціонерного......,,,точно вже не пам*ятаю Щоб краще зрозуміти ,що таке Донбас,його історію,раджу прочитати роман С Калінічєва ,,Нєвєнчанная губернія,, Він є у Інтернеті.
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18.09.2020 15:43 Відповісти
Не пиндос, а англосакс Юз.
И странное дело, домбаситы, так ненавидящие англосаксов, живут в нем и не дохнут от одной мысли за то.
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18.09.2020 11:01 Відповісти
Джон ЮЗ Донбасс и мутная история
https://www.youtube.com/watch?v=SgUHrvdQGSM&ab_channel=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
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18.09.2020 11:43 Відповісти
Там відразу чутно, шо поцанчик то ріальна с Данєцка панімаєш.
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18.09.2020 12:19 Відповісти
А кто побьет рекорд бубочки по ***********?
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18.09.2020 09:13 Відповісти
Обрати внимание на Арахамию. Чувак реально не бывает в контексте. Все время вырван.
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18.09.2020 09:17 Відповісти
Да там вся свора шмыгалей и дерьмаков какждый день бьет собственные рекорды.
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18.09.2020 09:37 Відповісти
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18.09.2020 10:32 Відповісти
долго думал как увязать?
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18.09.2020 09:18 Відповісти
Для начала, нужно чтобы Бубочка остановился и можно было зафиксировать отметку, но пока что Бубочка ежедневно бьет собственные рекорды
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18.09.2020 10:38 Відповісти
Петр Алексеевич идет с ним примерно вровень.... может и побьет!
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18.09.2020 17:30 Відповісти
Памятник Бубке в Донецке можно сносить.

А можно сказать донбабвийцам, шо Бубка допрыгнул до Солнца.
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18.09.2020 09:16 Відповісти
Да эта бубка - ватник прорашистский еще тот...
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18.09.2020 10:01 Відповісти
И тем не менее, этот черт обзавелся недвижимостью, бизнесом в Европе - т.е. все , как у рыгов и донецкой наволочи: говорят о "любви к родине, радному дамбасу", а сами стараются держатся от него подальше.
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18.09.2020 10:37 Відповісти
То характерна риса усіх "чєртєй".
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20.09.2020 09:31 Відповісти
Бубка рассказывал, что на тренировках прыгал и 6.23.. И не хотел официально поднимать планку мирового рекорда, чтобы в этом виде спорта не наступил застой из-за того, что такую высоту будет трудно взять кому-либо.
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18.09.2020 09:24 Відповісти
Конечно-конечно... Бубка не полетел на солнце потому что просто не захотел
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18.09.2020 09:26 Відповісти
Он реально прыгал и выше. Для рекорда помниться необходимо повторить 2 раза подряд!
А Бубка славился своей нестабильностью, то бьет рекорды, то не может пройти обычную квалификацию.....
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18.09.2020 10:41 Відповісти
PS Уверен что и этот шведский спортсмен так же берет большую высоту. Но что не зафиксировано, то не зафиксировано (Бубки это тоже касается)
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18.09.2020 10:44 Відповісти
20-річний шведський спортсмен Дюплантіс побив рекорд Бубки, який тримався 26 років - Цензор.НЕТ 9313
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18.09.2020 09:36 Відповісти
Ты тоже можешь рассказывать, а еще ,что по 10 раз на день женщин окучиваешь,и все время разных....
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18.09.2020 10:03 Відповісти
та мне 50 лет, мне бы одну в день окучить, уже хорошо.)
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18.09.2020 11:38 Відповісти
раньше боялся шо девки не дадут, а теперь боюсь шо дадут...
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19.09.2020 13:55 Відповісти
Где "те девки, шо ..."? Че их бояться?
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20.09.2020 09:37 Відповісти
та причём тут девки , не в девках дело....
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20.09.2020 11:17 Відповісти
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18.09.2020 13:29 Відповісти
Подейкують ,що на зорі стрибучої кар'єри, Бубка на тренуваннях залітав куди як вище. Але не афішував, мовляв, ну рекорд, а далі шо? А так довжелезне спортивне життя, маса медалей. Але спортивні боги за це в олімпійці його не пустили.
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18.09.2020 09:27 Відповісти
На тренуваннях багато хто перекриває світові рекорди, і це також мало хто афішує, тому що мають значення лише рекорди на офіційних змаганнях.
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18.09.2020 09:37 Відповісти
На тренуванні немає такої нервової обстановки. Ти просто робиш те, що робиш. А на змаганнях у тебе зобов'язання, от і нерви і зриви.
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20.09.2020 09:35 Відповісти
Щас Бубка скажет, что он это делал с закрытыми глазами или читал при этрм стихотворние.
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18.09.2020 09:28 Відповісти
Ага, во врємя прижка "дєржал в руках томікЪ стіховЪ Пушкіна і пєл Божецаряхрані"
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18.09.2020 09:58 Відповісти
Секрет в горохе чтобы во время прыжка получить ускорение
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18.09.2020 09:32 Відповісти
Не вижу смысла во многих видах профспорта, предел, в сущности, уже достигнут.
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18.09.2020 09:42 Відповісти
В 18**каком-то году в Англии, один из лордов, предложил закрыть патентное агентство потому что все изобретения уже придуманы и придумывать больше нечего...
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18.09.2020 09:46 Відповісти
Не надо путать интенсивное и экстенсивное развитие.
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18.09.2020 09:48 Відповісти
Не надо фигню предлагать
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18.09.2020 10:01 Відповісти
Ну, если ты хочешь потратить кучу времени на тренировки, чтобы в итоге прыгнуть на сантиметр выше, то флаг тебе в руки и барабан на плечо
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18.09.2020 10:06 Відповісти
Мне что занять нехер чем? Ну кто то может хочет... пусть прыгает...
Человек если не будет заниматься делом он будет заниматься херней тогда
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18.09.2020 10:10 Відповісти
Вот видишь, нормальный же человек, не страдаешь ерундой, осознавая тщетность приложения столь больших усилий для достижения столь сомнительных результатов, а притворялся что в домике
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18.09.2020 10:19 Відповісти
Почему именно выше? Просто, чтобы быть первым. Этот "закон джунглей" никто не отменял. Кто-то гордится, что сделал что-то полезное. А кто-то - что он первее всех. У каждого свои тараканы.
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20.09.2020 09:40 Відповісти
Почекайте, он Ілон Маск скоро синтезує ГМО-спарцменів із чіпом замість моску і турбонаддувом в джьопі та логотипом SpaceX на мошонці
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18.09.2020 09:50 Відповісти
На здоровье, вот пусть специально синтезированные и бегают-прыгают, ставя рекорды, а я с удовольствием прочту об этом в новостях.
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18.09.2020 09:52 Відповісти
Там свиню недавно чіпували. Так от куди вона втекла.
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18.09.2020 12:21 Відповісти
Дальше мясокомбината не убежит, знать судьба такая.
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18.09.2020 15:06 Відповісти
Не видишь ,вставь в оправу очков линзы от мелкоскопа...
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18.09.2020 10:06 Відповісти
Дюплантис, перелогинься)))
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18.09.2020 10:07 Відповісти
а весь профессиональный спорт построен только на том, чтобы зарабатывать деньги. Это только бизнес.
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18.09.2020 10:39 Відповісти
Ничего, Бубка себя еще покажет!
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18.09.2020 09:58 Відповісти
Установит рекорд по прыжкам в ширину?
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18.09.2020 10:19 Відповісти
Раньше гордились Бубкой. Теперь будем придется гордиться Бубочкой.
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18.09.2020 09:59 Відповісти
Что поделаешь - процесс перерождения.
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18.09.2020 15:08 Відповісти
Мало того, що Бубка так стрибнув так він щей курив.
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18.09.2020 10:00 Відповісти
Мало того,що бубка курив,він ще й хряцав горілку
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18.09.2020 10:09 Відповісти
І бабів мацяв після того, як хряцне.
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18.09.2020 10:27 Відповісти
Прямо в польоті з шестом.
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20.09.2020 09:42 Відповісти
Аа бубка ватник .теперь уже и не вспомнят о нем
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18.09.2020 10:19 Відповісти
А еще куда то пропал его брат - вусык.
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18.09.2020 10:21 Відповісти
Поклоны бьет Гундяю.
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18.09.2020 15:10 Відповісти
Так то оно так - рекорд Бубки побит. Вот только кто его побил - спортсмен или технологии - это ещё вопрос. Дело в том, что в прыжках с шестом кроме спортсмена немаловажную роль играет шест. Вряд ли производство легкоатлетических шестов 26 лет стояло на месте. Если бы шведскому рекордсмену дать в руки шест, произведённый по технологии 26-летней давности, то результат мог бы быть и поскромнее.
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18.09.2020 10:24 Відповісти
Бубка как любой чемпион и рекордсмен вошел в историю, и его из истории не выбросили после преодоления рекорда другим спортсменом. Например, Бубка навсегда останется первым прыгуном в высоту, которому покорились 6 м. К тому же Бубка был хитер, он каждый новый рекорд бил по сантиметрику, и в итоге является примерно 30-кратным мировым рекордсменом. Есть вообще другой спортсмен, который три десятка раз устанавливал мировые рекорды? Кем бы ни был Бубка по жизни, как спортсмен он - выдающийся, это факт.
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18.09.2020 11:06 Відповісти
как и тот факт, что он ватный *******
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18.09.2020 11:29 Відповісти
супер ) красиво!
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18.09.2020 11:11 Відповісти
Бубка фсьо. Іщо аднім гєроєм Данбаса меньше. Походу залишається Стаханов...
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18.09.2020 11:15 Відповісти
ТАК ПЛАНКА ПРОВИСТЛА НА 2 СМ !)
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18.09.2020 11:36 Відповісти
Во времена Бубки не было таких препаратов, как сейчас.
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18.09.2020 11:56 Відповісти
Життя не стоїть на місці. І всі наші, українські здобутки (на нашу думук - здобутки) з часом будуть покращені або знівельовані.
Слід розвиватися.
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18.09.2020 12:09 Відповісти
Не виключно, що 26 років і 9 місяців тому Бубка здійснив стрибок у гречку зі шведкою... І шест там був трохи інший...
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18.09.2020 12:13 Відповісти
Коли переглядаєш стару хроніку з рекордами Бубки то видно,що в нього був реальний півметровий запас...Але це була така тактика - потроху,сантиметр за сантиметром ставити рекорди...А потім раз - і все...пішло в другу сторону...Не розрахував...
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18.09.2020 12:14 Відповісти
Химия становится все совершеннее. Каждое десятилетие уровень спортсменов повышается на порядок.
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18.09.2020 13:31 Відповісти
еще в 14 году побили
https://www.youtube.com/watch?v=2sTPoH-JfbQ
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18.09.2020 14:44 Відповісти
Ну тепер https://tyzhden.ua/Society/187723 ватні погляди донечанина Бубки нікого не будуть хвилювати
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18.09.2020 15:30 Відповісти
И никто не напишет что Бубка нарабатывал свои рекорды ещё в СССР...
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18.09.2020 17:31 Відповісти
Господа знатоки, а там шест фиксированной длинны или можно взять подлиннее?
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18.09.2020 18:53 Відповісти
Ну и по теме - молодец, чувак! Мои поздравления! Так сигануть не каждый может.
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18.09.2020 18:59 Відповісти
я рад что рекорд упоротого рыга с даунбаса наконец перепрыгнули ..У Бубки забрать нах все медали грамоты и квартиру и гражданство
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18.09.2020 21:50 Відповісти
ещё и с запасом прошел
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19.09.2020 09:55 Відповісти
рекорд наверное не последний...там по видео видно шо у него запас ещё сантиметров пять над планкой ...
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19.09.2020 14:07 Відповісти
 
 