Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарянки. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах. ВIДЕО
Чому Офіс президента і генпрокурор Венедіктова відмазували "Слугу народу" Юрченка, спійманого на хабарі, та як "зелений корабель" дедалі швидше тоне під вагою власних помилок і брехні?
Черговий корупційних скандал Зе-команди - у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
На початку тижня ЗМІ повідомили - НАБУ викрило помічника нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка на хабарництві. Ще за два дні в НАБУ заявили про зрив спецоперації "під прикриттям" і закликали генпрокурора Ірину Венедіктову підписати підозру чинному народному депутату за "участь у злочинній схемі". А після цього генпрокурор заявила, що підстав для оголошення підозри... немає! Проте після скандалу підозру таки підписала.
Як набрані рік тому "Слуги" за принципом "хоч би й табурет, але з приставкою ЗЕ", потихеньку виявляються своє дрібне і нице нутро? Що допомогло людині, яку спіймали за крадіжку пива, стати народним депутатом владної більшості?
Чому Гео Лероса за критику Зеленського викидають із фракції одразу, а хабарника прикриває вся владна вертикаль?
Що думаєте про всю цю історію? Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк та підписуйтеся на оновлення!
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А потом сработал "социальный лифт" и они стали дУпататами от "слуг народа"!
Не тормози,
сникерсни... ****** пиво в ларьке - и станешь элитой для нарИда!
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1. свинарчуки были но преступления там нет о чем и сказал суд
2. игральные аппараты при рыгах были официально разрешены и реально были на каждом углу. потом их запретили и они стали подпольными. просто по логике их стало гораздо меньше. ты врешь
3. бакс действительно упал до 24 только вот что интересно - рыги держали курс 8 спаливая ЗВР чисто для быдла чтобы показать что в стране "стабильность". плюс война, плюс отрыв территории. покажи мне страну которая в период военных действий укрепила бы свою валюту
вам желудкам похеру на все. вы бараны по прежнему блеете "свинарчуки, доллар, гы гы гы". полтора года прошло - как теперь? круто? нравится вам дятлам?
2. ну вот зачем п..ть? При рыгоублюдках они были ВНЕ закона также НО не в таких количествах. Какое "подполье" ? Ударься головой в стену. Банер с рекламой 2 на 3 метра. Не видно? Это про то как свыночолый "боровся" Ага
3. Теперь по "банкам". Во расскажи КУДА девали рефинанс банки? (это кредит от государства если чО). В баксы или за бугор. И пока, пока.
Теперь про "окуенные" истории. Вот возьмем говнобанк "надра", тот что ублюдка фирташа.
Так вот родной ты наш сектант, фирмы будут аж 7 в очереди за СВОИМ баблом на расчетных счетах тоесть получат хрен мертвой собаки. Это при "ПОРОХЕ" (эдакий железный мачо ага)
И расскажи КАК жидок КАЛОмойский сумел вывести баблишко на говноострова?
И да говноострова типа кипр и иже с ними до сих пор "работают" у нас.
В итоге ДО привата куча говнобанков схлопнулись, собственники не потратили НИ КОПЕЙКИ. Ах да, забыл ублюдки с надр не заплатили ни цента за ПОЛГОДА пользования чужим баблом. может твой жылезнЫй порох продал с аукциона завод фирташа и расчитался с нами? хрен.
дальше был привет-банк жида КАЛОмойши. Тоже "офигенно" - временная администрация, деньги снять нельзя, перевести нельзя. А где же два вора жида? В тюрьме? НЕТ Может арестовали их активы? КАК ? они же через шестиконечный КИПР.
И да их "вожди" до сих пор бабабанят своему жидку.
Еще раз НЕ надо агитаций.
Я не такой, я честный. Зуб даю!
Кто ж суки вас на выбирал, это ж какая жопа должна быть в голове что бы президента выбрать клоуна ????
https://twitter.com/durdominua
durdom.in.ua
@durdominua
·https://twitter.com/durdominua/status/1306825163996946434 1 ч "Моя команда
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
Приходит Маша в клуб, заказала какой-то коктейль "такой шоб я еще не пробовала".
Ей приносят. Она:
- А как называется?
- "Кокосовый *уй".
- Прикольно... вкус кокоса почти не ощущается.
А эта машка действительно профессионал орального жанра, даже возникает вопрос: а фокин тоже познакомился с "внучкой" в 18 лет? А поклонская не внучка? Может ещё и Чиччёлина? PS: Эту актрису часто можно увидеть во взрослом кино и тату на левой руке совпадает, не говоря про всё остальное...
війна (щоденні обстріли і "небойові" втрати) - це мир,
свобода (безвіз) - це рабство (де, кляті єврепейці експлуатують заробітчан),
незнання (розслідування по вагнерівцям) - це сила.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.