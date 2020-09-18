Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарянки. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах. ВIДЕО

Чому Офіс президента і генпрокурор Венедіктова відмазували "Слугу народу" Юрченка, спійманого на хабарі, та як "зелений корабель" дедалі швидше тоне під вагою власних помилок і брехні?

Черговий корупційних скандал Зе-команди - у фокусі свіжого випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

На початку тижня ЗМІ повідомили - НАБУ викрило помічника нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка на хабарництві. Ще за два дні в НАБУ заявили про зрив спецоперації "під прикриттям" і закликали генпрокурора Ірину Венедіктову підписати підозру чинному народному депутату за "участь у злочинній схемі". А після цього генпрокурор заявила, що підстав для оголошення підозри... немає! Проте після скандалу підозру таки підписала.

Як набрані рік тому "Слуги" за принципом "хоч би й табурет, але з приставкою ЗЕ", потихеньку виявляються своє дрібне і нице нутро? Що допомогло людині, яку спіймали за крадіжку пива, стати народним депутатом владної більшості?

Чому Гео Лероса за критику Зеленського викидають із фракції одразу, а хабарника прикриває вся владна вертикаль?

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.