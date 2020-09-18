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У Запоріжжі автомобіль BMW влетів у білборд і загорівся, троє загиблих, - ЗМІ. ВIДЕО

У Запоріжжі автомобіль BMW врізався в рекламний щит і загорівся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 061.ua.

На кадрах очевидців видно, що на місці аварії утворився затор, працювало кілька бригад рятувальників, швидка допомога і поліція.

За попередньою інформацією, очевидці аварії витягли з автомобіля хлопця і дівчину, ще троє молодих людей, які сиділи на задньому сидінні, загинули.

Повідомляється, що на місці ДТП перебував ще один постраждалий юнак.

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Автор: 

ДТП (4470) Запоріжжя (2270)


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Топ коментарі
+16
Нічого радісного не бачу. Загинуло троє молодих людей через водія...
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18.09.2020 09:56
+16
Печально другое, что вот из-за таких вот водятелов страдают нормальные люди, которые ездят по правилам и не нарушают. Едешь себе спокойно, а тут мудило вылетает на встречку, обгоняя кого-то там ибо видите ли оно спешит куда-то или пьяное как Чип (и Дейл)
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18.09.2020 10:01
+13
Нехер садиться в авто к дебилоиду! Они были такими же как водитель неадекватами!
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18.09.2020 09:57
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ВМW головного мозга
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18.09.2020 11:53 Відповісти
Відкрилося третє попередження? Перше було - впав військовий, друге - у війскового з рук впав держпрапор...Назараз - аварія у борд з символікою одіозного угруповання...
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18.09.2020 12:30 Відповісти
На Обозі було відео з зустрічної машини. Там видно, що перед аварією було зіткнення з іншою машиною.
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18.09.2020 12:46 Відповісти
и штрафы с камерами не помогли???
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18.09.2020 12:57 Відповісти
Опять BMW ? ....
Я все склоняюсь к мысли , что при покупке машины этой марки , покупатель ОБЯЗАН пройти освидетельствование в психбольнице .... ( машины-то хорошие , а вот "прокладки" за рулем полный капецЪ ).
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18.09.2020 13:01 Відповісти
У Запоріжжі автомобіль BMW влетів у білборд і загорівся, троє загиблих, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7726
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18.09.2020 14:29 Відповісти
бигборд про Украину бьіл?
.политика...
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18.09.2020 15:34 Відповісти
БигБорд, установлен на разделительной полосе, в метре от проезжей части. Это нарушение всех норм и памятник гайцам и прочим чинушам горсовета, которые их согласовали. Таких Бордов, на Набережной магистрали Запорожья - десятки, следующие жертвы,просто дело времени. Жалко молодежь, которая погибла из за взяточников горсовета Запорожья.
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18.09.2020 21:50 Відповісти
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