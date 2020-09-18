У Запоріжжі автомобіль BMW влетів у білборд і загорівся, троє загиблих, - ЗМІ. ВIДЕО
У Запоріжжі автомобіль BMW врізався в рекламний щит і загорівся.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 061.ua.
На кадрах очевидців видно, що на місці аварії утворився затор, працювало кілька бригад рятувальників, швидка допомога і поліція.
За попередньою інформацією, очевидці аварії витягли з автомобіля хлопця і дівчину, ще троє молодих людей, які сиділи на задньому сидінні, загинули.
Повідомляється, що на місці ДТП перебував ще один постраждалий юнак.
Топ коментарі
+16 Владислав Носковский
показати весь коментар18.09.2020 09:56
+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.09.2020 10:01
+13 Eugeniusz 1
показати весь коментар18.09.2020 09:57
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Я все склоняюсь к мысли , что при покупке машины этой марки , покупатель ОБЯЗАН пройти освидетельствование в психбольнице .... ( машины-то хорошие , а вот "прокладки" за рулем полный капецЪ ).
.политика...