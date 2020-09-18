У Запоріжжі автомобіль BMW влетів у білборд і загорівся, троє загиблих, - ЗМІ. ВIДЕО

У Запоріжжі автомобіль BMW врізався в рекламний щит і загорівся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання 061.ua.

На кадрах очевидців видно, що на місці аварії утворився затор, працювало кілька бригад рятувальників, швидка допомога і поліція.

За попередньою інформацією, очевидці аварії витягли з автомобіля хлопця і дівчину, ще троє молодих людей, які сиділи на задньому сидінні, загинули.

Повідомляється, що на місці ДТП перебував ще один постраждалий юнак.

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