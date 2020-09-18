Шкарлет про 87,4% плагіату в дисертації: "Упевнений, що для абсолютної більшості вчених України це питання вже давно закрите". ВIДЕО

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував інформацію про виявлення в його докторській дисертації 87,4% плагіату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді.

"Що стосується мого плагіату, то, ви знаєте, є два висновки професійних органів, професійних представників, опублікованих на сайті, які абсолютно спростовують ті речі, які ви розганяєте в мережі. І я абсолютно впевнений, що для абсолютно здебільшого вчених України це питання вже давно закрите", - сказав він.

Нагадаємо, за даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%.

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Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.