Шкарлет про 87,4% плагіату в дисертації: "Упевнений, що для абсолютної більшості вчених України це питання вже давно закрите". ВIДЕО
В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував інформацію про виявлення в його докторській дисертації 87,4% плагіату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді.
"Що стосується мого плагіату, то, ви знаєте, є два висновки професійних органів, професійних представників, опублікованих на сайті, які абсолютно спростовують ті речі, які ви розганяєте в мережі. І я абсолютно впевнений, що для абсолютно здебільшого вчених України це питання вже давно закрите", - сказав він.
Нагадаємо, за даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%.
Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.
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А https://censor.net/ru/news/3218815/shkarlet_zayavil_chto_objaluet_reshenie_natsagentstva_kachestva_vysshego_obrazovaniya_po_plagiatu_u - это любительский клуб наверное.
С другой стороны, если президент ЗЕ клоун с липовым дипломом юриста, то почему бы министром не быть неучу с липовой диссертацией...
Вчера два украинских учёных даже получили шнобелевскую премию за изучение поведения червяков.
Они все такие.
- п...здят пивасик;
- воруют интелектуальную собственность, например номера с дизельшоу.
- употребляют наркоту;
- стоят на каленях перед кадыровым
- дают советы по реализации домашних животных в счет уплаты за коммуналку;
- обссыкаются на скамейках (пример сивоха)
- не говорят связоной речью (любой видосик главзебила)
Я что то пропустил?
10 лет тряс со школьников "деньги на обеды".
5 лет приторговывал в общаге водкой.
3 года в лаборантской торговал дипломными работами.
Найти студентов-добровольцев, пусть проверят материал.
Всех, у кого найдут плагиат: лишить звания, вернуть оплаты, и на год улицы мести.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Плагіат у наукових роботах Шкарлета. Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам. За наполяганням президента Володимира Зеленського Шкарлета призначили в.о. міністра в обхід парламенту.