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Мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн, - Марченко. ВIДЕО
Таке підвищення коштуватиме державі 41 млрд грн.
Про це глава Мінфіну Сергій Марченко заявив під час представлення законопроєкту про Держбюджет-2021, передає Цензор.НЕТ.
"Передбачається поетапне зростання мінімальної зарплати, що відповідає присутнім економічних умов. З 1 січня (2021 року. - Ред.) мінімальна зарплата зросте з нинішніх 5 тис. грн до 6 тис. грн. А з 1 липня до 6,5 тис. грн. В загальному підсумку таке підвищення коштуватиме державі 41 млрд грн", - розповів міністр.
За словами Марченка, важливо, що це вплине на зарплати медиків, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.
"Співвідношення мінімальної та середньої зарплат виросте з 45% до 48% в 2021 році", - додав міністр фінансів.
Топ коментарі
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.09.2020 11:41
+12 Mihal Titarchuk
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+11 Grayzy Gamer
показати весь коментар18.09.2020 11:29
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об'єктивних підстав для збільшення МЗП немає - виключно популізм.
тож, із збільшенням МЗП чекайте на:
1. скорочення.
2. відсутність офіційного працевлаштування.
бо так роботодавцю буде дешевше, аніж встигати за нефаховими, популістськими зеленським та ко.
потужного довбня обрали? потужного.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один із найважливіших показників розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки , який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів(людей) у сфері матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями(людьми) для кінцевого використання.
Ціни зросли, курс грошової одиниці не змінився, зарплатня не змінилася. Що станеться з доданою вартістю та в кінцевому результаті з ВВП?
якщо це питання особисто до мене, то на мою думку, це був передвиборчий підкуп.
але для чого мені розповідати про поганого порошенка, коли в моєму сьогоденні існує тупе малороське зеленське, якого ти зробив президентом.
але, на відміну від зеленського порошенко віддаляв Україну від росії мов дурний.
платити "чорні" зарплати неофіційно працевлаштованим працівникам стануть більше.
не одразу збагнув, що ви з сєкти "все поділити".
Що до стимулів то в такій сітуації ліше прогресивний податок та зменшення баласту - зайвих 40тис бюджетників може допомогти.. Миттєво шмарклі це не зроблять . але за 4роки витиснуть зайвих. -Зміна меж районів- лише початок.. Далі переатестації.. іт д.
Только и может гос машина повышать налоги и душить продавцов трусов, выжимая с них лишних 3-4 млрд. в год. В то время, как поц из Ашкелона такую сумму пистит из бюджета за месяц и посмеивается в бороду.
Давайте продавцов заставим класть асфальт и шпалы за 300 дол., если на всех хватит лопат и битума, а шобла будет пережидать кризис без потери комфорта.
На фоне падения объемов рынка в некоторых секторах, пойдет сокращение и закрытие мелких предприятий.
Для нормальних людей важливіше - що за ці гроші можна буде купити ?
Скільки з"їдять податки , скільки - комуналка .
Який буде курс $ ?
Бо ціни на все від нього залежать ... навіть на те , що вирощує бабка на свому городі та продає на базарі
З дурні про долари вже й діти не сміються
після підвищення мінімалки до 6500грн хлів подорожчає на 12%(50-60булка не буде в найближчі 20 років!)
а бензин десь на 10%... і ФСЬО
і пересічні ВРЕШТІ РЕШТ почнуть розуміти чехів які мають національне блюдо -кнедлики з хліба з соусом , бо білий хліб майже в Усьому світі це ОКРЕМА СТРАВА а не ОБОВ'ЯЗКОВИЙ додаток до їжі і без хліба прожити можно..
Нагадаю, що в країнах Західної Європи депутати парламентів мають заплату 150-200% від середньої заплати.