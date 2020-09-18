"Істеричні" відповіді Резнікова на мої питання в Раді наштовхують на думку, що ОП щось приховує, - нардепка "Голосу" Бобровська. ВIДЕО

Нардепка "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що віцепрем'єр Олексій Резніков "істерично і по-хамськи" відповідав на її запитання під час засідання парламенту, що наштовхує на думку про те, Офіс Президента щось приховує або не має узгодженого плану дій.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні віцепрем’єр Резніков чомусь надто істерично і по-хамськи відповідав на мої питання у ВР на годині запитань до уряду. Така поведінка наштовхує на думку про те, ОП дійсно щось приховує або не має узгодженого плану дій і працюють, як "лебідь рак і щука"", - зауважила парламентарка.

За словами Бобровської, так і не вдалося почути відповіді на питання що і хто обіцяв з українського боку в Берліні на зустрічі радників глав "нормандської четвірки".

"Москва набагато красномовніше розповіла про результати. Також відкритим залишилося питання про точки розведення військ на лінії розмежування, хоч ще 20 серпня українська сторона про це повідомила офіційно, але не вказала які ж саме. Раджу президентській команді не розводити обрАзи в стінах державних установ, а реагувати на відповіді професійно та фахово", - підсумувала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради