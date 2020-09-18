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"Істеричні" відповіді Резнікова на мої питання в Раді наштовхують на думку, що ОП щось приховує, - нардепка "Голосу" Бобровська. ВIДЕО

Нардепка "Голосу" Соломія Бобровська заявила, що віцепрем'єр Олексій Резніков "істерично і по-хамськи" відповідав на її запитання під час засідання парламенту, що наштовхує на думку про те, Офіс Президента щось приховує або не має узгодженого плану дій.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні віцепрем’єр Резніков чомусь надто істерично і по-хамськи відповідав на мої питання у ВР на годині запитань до уряду. Така поведінка наштовхує на думку про те, ОП дійсно щось приховує або не має узгодженого плану дій і працюють, як "лебідь рак і щука"", - зауважила парламентарка.

За словами Бобровської, так і не вдалося почути відповіді на питання що і хто обіцяв з українського боку в Берліні на зустрічі радників глав "нормандської четвірки".

"Москва набагато красномовніше розповіла про результати. Також відкритим залишилося питання про точки розведення військ на лінії розмежування, хоч ще 20 серпня українська сторона про це повідомила офіційно, але не вказала які ж саме. Раджу президентській команді не розводити обрАзи в стінах державних установ, а реагувати на відповіді професійно та фахово", - підсумувала нардепка.

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Автор: 

ВР (14992) Резніков Олексій (1446) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+40
если резников скажет правду - то это станет полным зашкваром перед выборами.
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18.09.2020 13:24
+14
Так жирный Ермак пообещал - он теперь везде и за всех решает . И даже за Раду.

А депутаты с Розумковым сопли жуют - такая власть 😀
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18.09.2020 13:28
+11
Більше того, він - прокацапський адвокат.
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18.09.2020 13:30
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Государство в государстве .
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18.09.2020 13:22 Відповісти
если резников скажет правду - то это станет полным зашкваром перед выборами.
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18.09.2020 13:24 Відповісти
100 баллов
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18.09.2020 13:29 Відповісти
Резников-адвокат. Так что хрен правды от него добьешься.
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18.09.2020 13:28 Відповісти
Більше того, він - прокацапський адвокат.
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18.09.2020 13:30 Відповісти
Так жирный Ермак пообещал - он теперь везде и за всех решает . И даже за Раду.

А депутаты с Розумковым сопли жуют - такая власть 😀
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18.09.2020 13:28 Відповісти
Вчора перший раз бачив її на ПРЯМОМУ. Це говорить про те що Рєзніков теж дивиться цей канал( ай-я-яй! Шеф дасть по попі), ось тому і істерить. Спалився, поц.
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18.09.2020 13:29 Відповісти
Рєзнікав хуцпи обіжрався
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18.09.2020 13:33 Відповісти
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18.09.2020 15:47 Відповісти
Так это ж фирменный стиль "работы" власти - напускать "оманский туман", Бобровская уже б должна это уразуметь.
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18.09.2020 13:35 Відповісти
І що, мовчати про це? Дивна ваша позиція.
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18.09.2020 19:03 Відповісти
Якісь конкретні дії треба починати, а не обмежуватися заявами.
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19.09.2020 07:19 Відповісти
Брешуть зеболіки, брешуть і ще раз брешуть. І правильно роблять, бо вони вас вважають за бидло, бо тільки бидло може таке зробити, щоб поработити себе і своїх дітей.
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18.09.2020 13:37 Відповісти
Ці обрізані лихварі і брехуни оце бидло.
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18.09.2020 14:56 Відповісти
Так ему Ермак сказал держать язык за зубами. Так что не тому вопросы задавала г-жа Бобровская. А Ермак игнорит любую публичность, ибо это сущность любого схемщика и решалы.
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18.09.2020 13:47 Відповісти
ОП скрывает все. Но скрывать это "все" логично. К примеру, выгодополучателем всей системы борьбы с вирусом есть сам Зеленский и ОП. И кем нужно быть, чтобы не пытаться скрыть такие факты. Со всем остальным та же история.
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18.09.2020 14:02 Відповісти
хамство ,выдает рашистских подельников..
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18.09.2020 14:03 Відповісти
Украинка против иудея. Украина всегда проигрывает. Почему?
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18.09.2020 14:06 Відповісти
Бо українці не знають що таке хуцпа.
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18.09.2020 14:42 Відповісти
Бо дурнi
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18.09.2020 16:11 Відповісти
... якщо то були "істеричні відповіді" - тоді треба визнати, що пані Соломія знаходиться у "прикордонному стані". Навіть безвідносно оцінки адекватності самих запитань.
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18.09.2020 14:15 Відповісти
Хамские и с конкретным сарказмом, это говорит шо лысый страдает нарцисизмом и делает одолжение говоря с трибуны.Дыма без огня не бывает, слуга народа это выблевок дохлой коровы который тупое быдло всем на бошку навыбирало.
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18.09.2020 16:14 Відповісти
Чтобы не быть хамом,надо родиться у нормальных мамы с папой. Если хам,то это навсегда ,даже если он язык в задницу засунет. Вся верхушка власти и их приспособленцы в лице монобольшинства .сплошное хамство и невежество. Соломия не расстраивайтесь.Это украинская постсовковая реальность.Шариковы дали потомство.
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18.09.2020 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 19:14 Відповісти
Відповіді--по маланські.
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18.09.2020 19:15 Відповісти
 
 