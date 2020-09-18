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"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021

Сьогодні, 18 вересня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповість деталі історії з "вагнерівцями", що відбувається з Мінськими домовленностями і що буде з виборами на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії обговорять закриття кордонів Лукашенком і що це означає для України, а також як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців?

Гості студії:

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України;

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Автор: 

вибори (6694) держбюджет (2396) Лукашенко Олександр (2655) Шустер Савік (362) ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+7
зебіли вони такі :"Куда ведет Украину команда Зеленского?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело "вагнеровцев", выборы на Донбассе и Госбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 1148
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18.09.2020 13:02
+5
3300 переводи, а то комиссию банк снимет сумма будет меньше 3000 и выигрыш не получишь.
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18.09.2020 13:04
+4
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 7883
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18.09.2020 13:08
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зебіли вони такі :"Куда ведет Украину команда Зеленского?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело "вагнеровцев", выборы на Донбассе и Госбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 1148
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18.09.2020 13:02 Відповісти
3300 переводи, а то комиссию банк снимет сумма будет меньше 3000 и выигрыш не получишь.
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18.09.2020 13:04 Відповісти
це ти зебілів інструктуй, це їм таке "щастя" валить.
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18.09.2020 13:12 Відповісти
культурно выражаясь.... мы все идет в кабинет проктолога....
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18.09.2020 13:15 Відповісти
а мені про какао сподобалось, та щось нагадало
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18.09.2020 13:16 Відповісти
А хасидов что, оставим в стороне от обсуждения.
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18.09.2020 13:03 Відповісти
Ведут в кучу фекалий под названием "рюскемир".
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18.09.2020 13:04 Відповісти
А кто Ермаку оппонировать будет?опять теплая ахметовская ванна?
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18.09.2020 13:05 Відповісти
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 7883
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18.09.2020 13:08 Відповісти
Це на ванна, це вагани з "божою росою"...
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18.09.2020 13:14 Відповісти
"Свобода славика шустрого"-она такая.
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18.09.2020 13:23 Відповісти
От того "базара-вокзала" мутит как от "Сватов", польза только Шустрому, денежки текут.
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18.09.2020 13:42 Відповісти
Они сами не знают. времненщики урвать, скрысить пока есть время. ставленники олигархов, случайные особи, соросята, поросята, безработные домработницы, насильники, свадебные фотографы........
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18.09.2020 13:06 Відповісти
Цікаво, а чому не улюбленець мільйонів "слуга народа"?
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18.09.2020 13:32 Відповісти
Комусь це цікаво?
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18.09.2020 13:07 Відповісти
Он рекламирует Шустера, а у Шустера на экране реклама цензора.
Они - партнёры...
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18.09.2020 13:11 Відповісти
Може Бутусову варто податись в блогери, якщо він відчуває в собі досить харизми, почуття гумору, гостре та влучне слово.
Нині це актуальна річ.
Савік застаріле Г.
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18.09.2020 14:01 Відповісти
А Бутусов будет?
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18.09.2020 13:10 Відповісти
в рояль ведет... что ложить на клавиши - уже есть...
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18.09.2020 13:12 Відповісти
Як то "куди"? Туди, куди хотіли оті 73% на виборах... Щоправда, скоро багато хто з них захоче їстоньки (можливо, навіть з контейнерів зі сміттям), бо у Бюджеті 2021 УДВІЧІ ЗМЕНШЕНО СУМУ НА СУБСИДІЇ порівняно з Бюджетом 2018. Та то таке... Бо "Бачили очі, що купували" - нехай їдять...
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18.09.2020 13:13 Відповісти
Узеленські ведуть Україну туди, куди Гола бородька послала МВФ.
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18.09.2020 13:15 Відповісти
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 4234
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18.09.2020 13:15 Відповісти
Шустрик будут отрабатывать покатушки на велике за 40 штук в день.
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18.09.2020 13:21 Відповісти
ввечері у шустера відбудется черговий сеанс урінотерапії для зебобобіків з презентацією нью-васюків
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18.09.2020 13:37 Відповісти
Команда Зе веде народ під дику і відсталу орду.
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18.09.2020 13:40 Відповісти
Ну, судячи по складу запрошених, планують втирати про правильність курсу зЕзідента на "мир з усіма" та "братськінаріди".
Про те, що це "ковід" краде гроші та зжирає економіку України. Олігархи зеленського, зеленський і їх "слуги", будівництво " великий дерибан", ні до чого.
Розслідування по "вагнерівцям" проводити не можна, бо це державна таємниця. Тим більше, що розслідувати, якщо та таємниця вже злита кцапам. І взагалі ... " А вы докажите"
Не зрозуміло, що там буде робити завхоз. Та то таке ...
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18.09.2020 13:49 Відповісти
Для мене особисто Шустрер це немов би включення в минуле десятиліття.
Він вже не такий актуальний. І помітно, що проплачений.
Частенько галасливі особини, як то міністерка юстиції часів овоча, заважають донести глядачам правду про події. Бутусов вже не одноразово старждав від проплачених запрошенців.
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18.09.2020 13:58 Відповісти
Він комерціалізований, але навряд чи проплачений.
А Бутусов, гадаю, переживе. Не хлопчик бо.
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19.09.2020 10:36 Відповісти
Тобто кожна партія має там свою частку, згідно якої отримують симпатії від ведучого і час на промову.
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19.09.2020 11:04 Відповісти
Щось таке. Напевно, там задіяні різні форми спонсорування. Але воно не є системним.
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19.09.2020 11:14 Відповісти
Подбор кадров слуг народа и куда они ведут с таким подбором

"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 2760
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18.09.2020 14:22 Відповісти
Куди ведуть нас зелені? Куди Єрмак скаже, туди і ведуть. Звісно, що в рашу, а куди ще?
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18.09.2020 14:23 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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18.09.2020 14:24 Відповісти
Ти зробив це разом!
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18.09.2020 15:10 Відповісти
Пєцю на довічне з конфіскацією
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18.09.2020 16:15 Відповісти
В психлікарню тебе не Порошенко запроторив, а твоя хвороба.
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18.09.2020 19:22 Відповісти
Ну, ви разом гарно попрацювали над розколом патріотичних сил. Он, націоналісти і досі не можуть оклигати. То ж, тепер у вас серьйозні проблеми з союзниками. Своїх сил у вас недостатньо, а хто піде з вами в коаліцію? Назвіть, яку політичну силу ви не облили лайном?
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18.09.2020 16:33 Відповісти
Обливати лайном- це саме те чим займалися юльки та опоблоківці зі свободівцями.
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18.09.2020 17:00 Відповісти
Ну, у вас, як у однієї відомої країни- навколо всі вороги.
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18.09.2020 17:08 Відповісти
Наголосував- тепер жери мовчки.
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18.09.2020 17:39 Відповісти
одни упыри в студии
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18.09.2020 14:49 Відповісти
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 2619
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18.09.2020 14:54 Відповісти
представників Європейської Солідарності не запросили?
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18.09.2020 15:06 Відповісти
Скоріше вони самі не погодилися. Пам'ятаю, як Порошенко Шустеру обіцяв свободу слова в 2014-му.
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18.09.2020 16:35 Відповісти
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994)Джерело: https://censor.net/ua/v3220071
НЕВЖЕ Станіслав Шушкевич працював в Верховній Раді України? Цензор, Україна та Білорусія- це різні держави!
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18.09.2020 15:43 Відповісти
Почули Арестовича і вирішили покращити комунікації з суспільством. Вибори на носі, а рейтинг рухнув знатно. Вже відчувають дихання Рабіновича в спину. Ще трохи і з Порошенко будуть змагатися за друге місце.
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18.09.2020 16:29 Відповісти
Только коалицию ЗаЖОПУ и "Слуги", почему не пригласили Голос, ЕС, по вагнеровцам Бутусова? Что бы гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю было комфортно?
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18.09.2020 19:19 Відповісти
> Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994) ?

Джерело: https://censor.net/ua/v3220071
Помилка, такого не було. Пошукайте хто такий Шушкевич!
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19.09.2020 18:45 Відповісти
 
 