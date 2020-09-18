"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021

Сьогодні, 18 вересня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповість деталі історії з "вагнерівцями", що відбувається з Мінськими домовленностями і що буде з виборами на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії обговорять закриття кордонів Лукашенком і що це означає для України, а також як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців?

Гості студії:

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України;

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина";

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.