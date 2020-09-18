"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021
Сьогодні, 18 вересня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповість деталі історії з "вагнерівцями", що відбувається з Мінськими домовленностями і що буде з виборами на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також у студії обговорять закриття кордонів Лукашенком і що це означає для України, а також як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців?
Гості студії:
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України;
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994);
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";
Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина";
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
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Нині це актуальна річ.
Савік застаріле Г.
Про те, що це "ковід" краде гроші та зжирає економіку України. Олігархи зеленського, зеленський і їх "слуги", будівництво " великий дерибан", ні до чого.
Розслідування по "вагнерівцям" проводити не можна, бо це державна таємниця. Тим більше, що розслідувати, якщо та таємниця вже злита кцапам. І взагалі ... " А вы докажите"
Не зрозуміло, що там буде робити завхоз. Та то таке ...
Він вже не такий актуальний. І помітно, що проплачений.
Частенько галасливі особини, як то міністерка юстиції часів овоча, заважають донести глядачам правду про події. Бутусов вже не одноразово старждав від проплачених запрошенців.
А Бутусов, гадаю, переживе. Не хлопчик бо.
НЕВЖЕ Станіслав Шушкевич працював в Верховній Раді України? Цензор, Україна та Білорусія- це різні держави!
Джерело: https://censor.net/ua/v3220071
Помилка, такого не було. Пошукайте хто такий Шушкевич!