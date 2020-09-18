Громадянин України намагався ввезти з Росії 200 надгробних табличок на суму приблизно 150 тис. грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На кордоні з Росією виявили автомобіль громадянина України, який намагався незаконно ввезти в країну 200 надгробних табличок вартістю понад 150 тис. гривень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора до пункту пропуску "Мілове", що на Луганщині, на автомобілі марки "Рено" прибув наш співвітчизник. Він прямував на в’їзд в Україну. Увагу прикордонників привернула нервова поведінка водія. Як результат, під час огляду транспортного засобу прикордонники та співробітники митниці виявили приховані в конструктивних особливостях авто 200 табличок на надгробки", - йдеться в повідомленні.

Ритуальний товар і транспортний засіб вилучили співробітники митниці. Попередня сума оцінки майна становить майже 150 тис. гривень.

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