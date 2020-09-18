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Громадянин України намагався ввезти з Росії 200 надгробних табличок на суму приблизно 150 тис. грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На кордоні з Росією виявили автомобіль громадянина України, який намагався незаконно ввезти в країну 200 надгробних табличок вартістю понад 150 тис. гривень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора до пункту пропуску "Мілове", що на Луганщині, на автомобілі марки "Рено" прибув наш співвітчизник. Він прямував на в’їзд в Україну. Увагу прикордонників привернула нервова поведінка водія. Як результат, під час огляду транспортного засобу прикордонники та співробітники митниці виявили приховані в конструктивних особливостях авто 200 табличок на надгробки", - йдеться в повідомленні.

Ритуальний товар і транспортний засіб вилучили співробітники митниці. Попередня сума оцінки майна становить майже 150 тис. гривень.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) контрабанда (1823) ритуальні послуги (15) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+10
Вроде именные таблички с датами уже, какие 150 тысяч гривен ущерба? То мужика с марками стопнули, пограничники блин
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18.09.2020 14:51
+8
Может это он для зеленых"слуг" вез ?.. Зря погранцы изъяли, зря
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18.09.2020 14:51
+6
Це якісь некрофіл !!))
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18.09.2020 14:54
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На металлолом сдать хотел?
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18.09.2020 14:49 Відповісти
Вроде именные таблички с датами уже, какие 150 тысяч гривен ущерба? То мужика с марками стопнули, пограничники блин
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18.09.2020 14:51 Відповісти
Ну разве, что кацапы делали под заказ таблички для уже представившихся. И мужик поперся туда, рискуя, с учотом шо у нас сделать дешевле получилось бы. Фантастика просто...
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18.09.2020 14:54 Відповісти
Це лише імітація бурхливої діяльності !!))
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18.09.2020 14:55 Відповісти
Це якісь некрофіл !!))
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18.09.2020 14:54 Відповісти
а шо,нормальный пиля бизнес, с параши везти контрабандно сюда и сдать на металл...
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18.09.2020 14:55 Відповісти
ты хоть знаешь сколько такая работа по металлу стоит...
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18.09.2020 17:59 Відповісти
Да в курсах,шо не хило,тока ты в сарказм моего поста не въехал...
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18.09.2020 18:55 Відповісти
Преступление, блин!
Контрабандист!
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18.09.2020 14:49 Відповісти
Может это он для зеленых"слуг" вез ?.. Зря погранцы изъяли, зря
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18.09.2020 14:51 Відповісти
Совсем обалдели, у нас что, дефицит этого барахла?
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18.09.2020 15:00 Відповісти
Дефіцит мізків !!))
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18.09.2020 15:04 Відповісти
Какие-то дорогие таблички ...
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18.09.2020 15:11 Відповісти
А они уже шо с Хфамилиями ? И кого это он похоронил ?
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18.09.2020 15:12 Відповісти
Нічого смішного. Ззовні виглядає що таблички металеві, написи тиснені, фарбування емаль. Номер вказівник на будинок за такою технологією в середньому 600грн. (розмір, кількість літер, малюнки), особливо довговічні - гарантія 20років.. Якщо хлоп по знайомству брав на рашці у знайомих просто з заводу то дуже вигідно.
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18.09.2020 15:18 Відповісти
Эмальована табличка на пам'ятник з фото і текстом коштує не більше 250-300 грн. В інтернеті купа пропозицій.
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18.09.2020 23:54 Відповісти
Ну делал их тут под заказ на рашку... это что незаконно ?
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18.09.2020 15:34 Відповісти
150 тыщ. Наверно серебряные с позолотой.
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18.09.2020 15:56 Відповісти
Необхідний, але найбільш огидний бізнес на ритуальних послугах.
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18.09.2020 15:56 Відповісти
оце так улов
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18.09.2020 16:09 Відповісти
Немог мужик с РФии без подарка вернуться...
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18.09.2020 17:23 Відповісти
То для тех рузьге,которые сюда на "сафари" будут ехать.Для них уже всё будет готово-и яма и табличка.Молодец мужик.Полезное дело делал.
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18.09.2020 17:52 Відповісти
дожили, даже толковых граверов в стране не осталось...
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18.09.2020 18:00 Відповісти
Народ выживает как может.
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18.09.2020 19:09 Відповісти
 
 