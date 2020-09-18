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Ще одному нардепу підтвердили COVID-19, Рада - не вільна від коронавірусу зона, - Стефанчук. ВIДЕО
Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив про ще один випадок COVID-19 серед нардепів.
Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Я вже втомився повторювати, що у нас тут не зона, вільна від COVID. Народні депутати входять, мабуть, в найбільший відсоток хворих на коронавірус. На жаль, ми маємо ще плюс одного колегу, якому підтвердили COVID-19", - зазначив Стефанчук.
Перший заступник голови Ради звернувся до присутніх із закликом стати взірцями того, як нардепи повинні дотримуватися санітарних вимог, які самі для себе встановлюють.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар18.09.2020 14:57
+5 Підлога Маккартні
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+2 MausMike
показати весь коментар18.09.2020 14:53
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Аналогично и в Раде должно быть, если заболел хоть один депутат то все депутаты должны самоизолироваться на 2-3 недели.