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Ще одному нардепу підтвердили COVID-19, Рада - не вільна від коронавірусу зона, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив про ще один випадок COVID-19 серед нардепів.

Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже втомився повторювати, що у нас тут не зона, вільна від COVID. Народні депутати входять, мабуть, в найбільший відсоток хворих на коронавірус. На жаль, ми маємо ще плюс одного колегу, якому підтвердили COVID-19", - зазначив Стефанчук.

Перший заступник голови Ради звернувся до присутніх із закликом стати взірцями того, як нардепи повинні дотримуватися санітарних вимог, які самі для себе встановлюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19

Автор: 

ВР (14992) карантин (18172) Стефанчук Руслан (760) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5907
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18.09.2020 14:57
+5
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9004
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18.09.2020 14:58
+2
зебіло-вірус страшніше за усіляки ковіди.
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18.09.2020 14:53
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Юрченко?
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18.09.2020 14:53 Відповісти
А говорили - зараза к заразе не пристает ?!
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18.09.2020 14:53 Відповісти
зебіло-вірус страшніше за усіляки ковіди.
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18.09.2020 14:53 Відповісти
Если в школе, в классе хоть один ученик заболел короновирусом, то целый класс или даже всю школу отправляют на самоизоляцию.
Аналогично и в Раде должно быть, если заболел хоть один депутат то все депутаты должны самоизолироваться на 2-3 недели.
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18.09.2020 14:54 Відповісти
не,пожизненно...
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18.09.2020 14:58 Відповісти
не так - самоликвидироваться
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18.09.2020 19:08 Відповісти
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5907
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18.09.2020 14:57 Відповісти
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9004
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18.09.2020 14:58 Відповісти
о! новой официальной фотографии *********** БЫТЬ!!!!
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18.09.2020 15:09 Відповісти
Депутати самі себе не в змозі захистити себе від короновірусу. А як себе вберегти тоді учням і вчителям яких Зеленський масово загнав у школи?
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18.09.2020 15:01 Відповісти
Вчителя нехай скажуть спасибі за зарплату в 4000 $, за ці кошти можуть собі дозволити якісне лікування
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18.09.2020 15:03 Відповісти
 
 