Ще одному нардепу підтвердили COVID-19, Рада - не вільна від коронавірусу зона, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив про ще один випадок COVID-19 серед нардепів.

Про це він заявив під час засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже втомився повторювати, що у нас тут не зона, вільна від COVID. Народні депутати входять, мабуть, в найбільший відсоток хворих на коронавірус. На жаль, ми маємо ще плюс одного колегу, якому підтвердили COVID-19", - зазначив Стефанчук.

Перший заступник голови Ради звернувся до присутніх із закликом стати взірцями того, як нардепи повинні дотримуватися санітарних вимог, які самі для себе встановлюють.

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