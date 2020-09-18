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Турчинов: Нова коаліція "Слуг народу" та "ОПЗЖ" – прямий шлях до повного згортання європейської інтеграції. ВIДЕО

Синхронне голосування "Слуги народу" та "ОПЗЖ" в парламенті за склад комісії з обрання глави САП – неприхована демонстрація створення нової коаліції між цими політичними силами.

Про це сказав Олександр Турчинов у своєму коментарі журналістам після інтерв‘ю в програмі "Політклуб Віталія Портникова",  повідомили в пресслужбі Турчинова.

За його словами, "договорняк" між "Слугами народу" і "ОПЗЖ" свідчить про розподіл сфер впливу та є "фактичною ліквідацією незалежності та неупередженості антикорупційних органів".

"Останнім часом відбувається повна системна руйнація незалежних антикорупційних інститутів, які були створені в 2015-2018 роках. Реальну боротьбу з корупцією намагаються підмінити керованими "міжсобойчиками", мета яких – приховати масштабні корупційні злочини чинної влади та забезпечити замовне переслідування політичних опонентів", –зазначив Турчинов, наголосивши, що це голосування продемонструвало, що "Слуги народу" і "ОПЗЖ" уже не приховують свого об’єднання і "мають повний консенсус з основних питань внутрішньої і зовнішньої політики".

Олександр Турчинов зазначив, що голосування за склад комісії з обрання глави САП стало ще одним підтвердженням згортання європейської інтеграції, і "дивлячись на жорстку реакцію наших стратегічних партнерів, може завершитись найближчим часом втратою безвізу та заморожуванням фінансової підтримки".

Автор: 

Турчинов Олександр (1136) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+37
А год назад зелибобы мне писали что никогда не будет зебил с зажоповцами в тандеме
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18.09.2020 15:08
+26
зелені то молоді комсомольці і жовтенята ригопартії.
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18.09.2020 15:07
+16
Турчинов: Нова коаліція "Слуг народу" та "ОПЗЖ" – прямий шлях до повного згортання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 4355
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18.09.2020 15:18
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О,а я с жЮлею в одній шерезі йшов в 2000 р. , "Україна без Кучми" !! Я так саме безкоштовно був членом УНА-УНСО !!!)))
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18.09.2020 18:15 Відповісти
А я на УБК агітував біля намета Республіканської партії на Хрещатику. Газета тоді була популярна і гостра "Інформаційний бюлютень". Люди перед стендом юрбились. А перед тим було невелике наметове містечко на Майдані, де зараз стела. В мене плакат був свій: "Кучма, суд, тюрма".
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18.09.2020 18:22 Відповісти
То ми гарантовано бачились. А може і знайомі.
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18.09.2020 18:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zerEqNB8cbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lgMNvWJofquBqR6rRiicsjmmtxL3KBSAwkdxPOrtHEvCpDHGb5X19DBQ
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18.09.2020 16:25 Відповісти
Що ще має статися щоб зебіли зрозуміли що вони накоіли?!
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18.09.2020 16:34 Відповісти
Укроруссия должна случиться... + с Батьком впридачу.
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18.09.2020 16:47 Відповісти
не 73% а 90%. Тому, щоби вам було гарно - їзжайте на ...
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18.09.2020 17:04 Відповісти
Дивився результати деяких голосувань, так там і ПЄС з ОПЗЖ разом голосували, а іноді навіть Батьківщина з Голосом не гребували. За продаж землі СН голосували разом з ПЄСом.
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18.09.2020 17:24 Відповісти
Батьківщина ні під кого не підстраюється, а голосує по переконанням. А Пєця і Зєля лише удають суперництво, а по всім головним питанням, продажі іноземцям землі і стратегічних держпідприємств, подарунок нацбанку України спекулятивному, світовому капіталу, гральних автоматах на кожному куту, вони голосують в один голос. Навіть з Вакарчуком.
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18.09.2020 19:05 Відповісти
Батькивщина это карманные депутаты Бени
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18.09.2020 19:56 Відповісти
Це після того, як Юля запропонувала замість "антиколомойського закону" просто прийняти окремий закон по Привату? Бо прийняли ніякий не антиколомойський закон, а антиукраїнський. Тепер якісь міжнародні спекулянти повністю володіють нашою фінансовою системою країни, контролюють наш нацбанк.
Власне не хотів відповідати росіянину Андрію, але ладно вже.
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18.09.2020 20:05 Відповісти
а вот где петушки с нацжен? почему нет возмущений? да потому что нац жены , свобода финансируются с кремля. ну не на прямую конечно
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18.09.2020 18:03 Відповісти
Ну так **** сидите, поднимайте задницу, из за бездействия будет беда полная ( жопа)..
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18.09.2020 18:13 Відповісти
Одна надежда на Пастора.
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18.09.2020 18:57 Відповісти
Есть и обратная сторона медали -- нет уже 280 членов моносброда. 80 штук куда-то делись, и не голосуют по приказам из ОПы, осталось 200 штук особо упоротых, и недостающее ОПа добирает рыгами
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18.09.2020 19:43 Відповісти
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