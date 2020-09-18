Пальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?". ВIДЕО
Очільник української партії "Перемога Пальчевський", бізнесмен, телеведучий і кандидат у російську Держдуму в 1995 році від "Партії любителів пива" Андрій Пальчевський заявив про намір балотуватися на посаду мера Києва на найближчих місцевих виборах. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пальчевський записав та опублікував спеціальне відеозвернення з цього приводу. Крім того, майбутній кандидат у мери Києва, швидше за все помилково, спочатку виклав у мережу один із робочих варіантів звернення до киян. Незабаром він видалив його, але читачі Пальчевського встигли зафіксувати опублікований запис.
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И да я так понимаю, что 73% зелёных избирателей увидят в холодильнике от *** уши.
Ну как говориться вы это сделали,,,,,--- сказочные идиоты.
В Расею , Сибирь не поехали - все поближе к фруктам, морю, на юг Украины.
уже прошло 30-40 лет и уже давно ушли в мир иной, затем эмигранты-евреи рванули, и просто богатенькие олигархи и их дети, жены, отсюда и убыль населения.
Это не "умные, образованные, рукастые, молодые и сильные", а глубокие пенсионеры ушли в мир иной. Отсюда и перекос русских на юге и Лугандоне.
Сейчас у меня два дома общей стоимостью в пол миллиона долларов и долг банку на сумму 170 тысяч. Два трака на которых я зарабатываю деньги, две машины. Моя старшая была первой в школе и сейчас замужем ей 24. Она закончила в США колледж по профессии програмист. Ее контракт сейчас больше чем у меня- 55 тысяч долларов в год. То что я пишу, правда! Я не лгу.
В глуши где-то живете? (вопрос без иронии)
Образование, как по мне, недостаточное как для средней школы. Учиться начинают с колледжей! Но это проблема не только Техаса но и всей Америки. Есть открыты специальные программы, например инженерные, но они сотрудничают не со всеми. Прейднтся возить детей в эти школы.
Высшее образование на уровне. В Техасе есть университеты которые по рейтинну входят в 10- ку лучших. Скажу так, если вы являетесь сторонником консервативных взглядов на семью, почитаете какие то традиции и уклад жизни - Техас- это ваше место. Минимальное влияние государства, капиталистическо- рыночный подход к социальным проблемам- по принципу- Хочешь нормально жить и иметь медицину и социальную защиту- иди работать! Мы не обязаны тратить налоги на бездельников, пьяниц и тунеядцев.
Техас в прошлом году обогнал Калифорнию по ВВП и стал самым экономически развитым штатом в США, при этом сохранив средний и вполне доступный уровень цен за счет большой конкуренции в различных областях и секторах экономики. Даже на продукты питания- мясо, молоко, хлеб и т.д. цены чуть ниже чем в других штатах. Рынок недвижимости продолжает небольшой рост, оставаясь при этом доступным для доходов среднего класса. Либеральная система налогоблажения, здесь нет давления на бизнесс за счет местных налогов. Ставка налога с продаж- 8.25%. Но прямые налоги достаточно высокие- я например за свой дом 3000 скверо фит в хорошем районе при рыночной стоимости 320- 350 тысяч долларов плачу годовую таксу в районе 8000 долларов.
Политика штата такова, что делает невозможным проживанию черным- здесь не платят велфоры. Хочешь жить- иди работать, и через систему добровольного страхования ты получишь доступ к социальным выплатам. Вы же знаете, что Техас - это основной штат который послал нахер Обаму вместе с Обамакеир.
Кроме того в штате запрещены- марихуана, игорный бизнесс и проституция!
типа как у нас "Евродом" называется. В таком же живет в "своем" доме Елена Соловей, уехавшая еще в 90-годы.
ххххххххххххххххххх
Мы уехали в 2006 году, на 14 году Независимости. Абсолютно осознанно.
Ххххххххххххххххххх
Ну вот и хотелось бьі послушать причиньі почему лично вьі уехали. Абсолютно осознанно. Вьіиграли грин карту? Ок. Какие причиньі подвигли вас учавствовать в етой лоторее?
А думаем мьі что из десяти миллионов примерно половина мигрировала из Украиньі по своим родинам сразу после обьявления независимого государства. Да-да, бьіли такие что не мьіслили себя без своей родиньі.
Остальньіе 5 миллионов - результат превьішения смертности над рождаемостью. Вот тут и хотелось бьі усльішать причиньі подачи документов на грин карт
Жаль его фразы на цитаты нельзя взять.
Мельчают "кондидаты"
Особисто я більше ні на які вибори не піду. Нехай що хочуть роблять з бюлетенем. Йти на вибори це допомога гнидам.
Все вирішується ще до того, як громадяни проголосували.
І тому зіпсували ви бюлетень чи ні - не важливо! Результат вже відомий (:
Просто своєю участю в "виборах" ви як би даєте цим шакалам легітимність
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
https://www.youtube.com/watch?v=PN7RNXJZ39M