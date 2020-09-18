Пальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?". ВIДЕО

Очільник української партії "Перемога Пальчевський", бізнесмен, телеведучий і кандидат у російську Держдуму в 1995 році від "Партії любителів пива" Андрій Пальчевський заявив про намір балотуватися на посаду мера Києва на найближчих місцевих виборах. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пальчевський записав та опублікував спеціальне відеозвернення з цього приводу. Крім того, майбутній кандидат у мери Києва, швидше за все помилково, спочатку виклав у мережу один із робочих варіантів звернення до киян. Незабаром він видалив його, але читачі Пальчевського встигли зафіксувати опублікований запис.

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