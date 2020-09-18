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Пальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?". ВIДЕО

Очільник української партії "Перемога Пальчевський", бізнесмен, телеведучий і кандидат у російську Держдуму в 1995 році від "Партії любителів пива" Андрій Пальчевський заявив про намір балотуватися на посаду мера Києва на найближчих місцевих виборах. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Пальчевський записав та опублікував спеціальне відеозвернення з цього приводу. Крім того, майбутній кандидат у мери Києва, швидше за все помилково, спочатку виклав у мережу один із робочих варіантів звернення до киян. Незабаром він видалив його, але читачі Пальчевського встигли зафіксувати опублікований запис.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я зустрічався з Єрмаком! А хто такий Бутусов? Це "партія війни"! Він "качає зелених", - Пальчевський. ВIДЕО

Автор: 

місцеві вибори (1366) мер (506) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+90
пальчевский сепаратюга х#йловська,не быльше, але й не меншеПальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?". ВІДЕО - Цензор.НЕТ 4295
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18.09.2020 16:35
+75
и тут я решил, я иду.. уже 3 месяца весь Киев в твоих бордах и тут ты внезапно решил
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18.09.2020 16:28
+66
Еще одно зегамно лезет
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18.09.2020 16:25
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а слэнг у пальчевского - чисто гэбистско-казарменный... ФУ... лаптеунт.
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18.09.2020 20:18 Відповісти
Радует только одно , что в Киеве ВАТА то конечно есть куда ж без нее , но ее не так много , 10-15 % , а учитывая что она еще и конкурирует между собой , то у этой кацапской кегебстской прокладки которую Мертветчук раскручивает результат будет ну 3-5% . Да и киевляне хоть с Леней Космосом наступили два раза на одни и те же грабли , и очень хотели увидеть новые зебильные морды , но с тех пор начали умнеть на глазах и поняли , что лучше мер , который может и херовый оратор , но хоть что то делает , чем тупорылая Мери Попинс которая только говно на вентилятор в состоянии кидать или кацапские прихвостни.
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18.09.2020 20:19 Відповісти
Опорный электорат Лёни Космоса в большинстве своём уже должен был на концерт к кобзону отправиться.
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18.09.2020 20:38 Відповісти
таких мессий проходили, Кравчук, Кучма, особая пчелиная мессия Ющенко, тупая мессия Янукович, вороватая мессия Порошенко, тупая мессия Зелинский
еще будут ?
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18.09.2020 21:02 Відповісти
Может прекрасная и великая короновирусоборческая, чудомомолодившаяся поклонница Луи Виттона? Все не теряем надежды увидеть бабулю у недостижимого руля?
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18.09.2020 21:34 Відповісти
чем тебе Янукович не угодил, по пунктам?
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19.09.2020 18:27 Відповісти
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19.09.2020 18:42 Відповісти
Пальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?" - Цензор.НЕТ 5577
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20.09.2020 11:17 Відповісти
зато ваше месія х..ло і йому молитесь, в спам тварино
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20.09.2020 08:01 Відповісти
І за кого ж ти тоді голосував у 2-му турі?!
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20.09.2020 11:13 Відповісти
Этот пидарок чувствует *** в его зелёной жопе.
И да я так понимаю, что 73% зелёных избирателей увидят в холодильнике от *** уши.

Ну как говориться вы это сделали,,,,,--- сказочные идиоты.
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18.09.2020 22:02 Відповісти
Порохо-путинские боты работают на раскол украинского общества.
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19.09.2020 18:43 Відповісти
У него на лице написано что он агент Кремля.
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18.09.2020 22:29 Відповісти
Пальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?" - Цензор.НЕТ 2218
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19.09.2020 02:07 Відповісти
Пальчевський розповів, що він дуже багато бився в юному віці, за словами політика, його "виховала вулиця". Кожен раз, коли він бачив конфлікт чоловіки і жінки, який переростав у бійку, він втручався. Але, як іронізує Пальчевський, майже завжди отримував на горіхи відразу від обох... ХЛОПЧИСЬКУ ДЛЯ ПОБИТТЯ - МАРГIНАЛЬНЕ ПОЛЕ
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19.09.2020 02:30 Відповісти
що він дегенерат
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20.09.2020 08:02 Відповісти
А что - конкретный пацан, народу такие нравятся! Не бот в очках! Не , оазве я не прав? Вы никогда не задумывались почему за 29 лет из Украины навсегда выехало 10 миллионов человек! Нас было 52 миллиона в 1992 году. Сейчас 42 с учетом Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.Разница- 10 млн. Умных, обоазованных, рукастых, молодых и сильных, которые нашли себя в других странах Европы , Латинской Америки, Северной Америки, Южной Америки, Австралии и даже Азии и России. Удивительно, правда? Этнических украинцев за рубежом больше или примерно столько же, сколько и в Украине. Прчему? Они не патриоты? Да нет, многие из нас помогали и помогают своей бывшей Родине чем могут. Тогда в чем проблема? Я предлагаю реально и серьозно обсудить это. Подавляющее большинство нашло себя на чужбине, они реализовали свой потенциал, они стали успешными людьми и влились в западные общества без особых проблем- чужие языки, культура и традиции, но они приняли эти вызовы. Многие позабирали свои семьи сюда, как я например, забрал свою мать, несмотря на то, что здесь она не имеет ни Пенсии ни пособий, я взял обязательство перед государством, что мы не будем претендовать ни на какие то бенефиты! Навеное все эти люди отнюдь не самые плохие, и не самые тупые, если смогли найти себя в чужих странах?
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19.09.2020 00:00 Відповісти
уж сколько раз объясняли - в Украину съехались бывшие военные со всего Союза, после дембеля поближе к солнышку, к морю, или в пригороды Киева. Любой ценой к теплу.
В Расею , Сибирь не поехали - все поближе к фруктам, морю, на юг Украины.
уже прошло 30-40 лет и уже давно ушли в мир иной, затем эмигранты-евреи рванули, и просто богатенькие олигархи и их дети, жены, отсюда и убыль населения.
Это не "умные, образованные, рукастые, молодые и сильные", а глубокие пенсионеры ушли в мир иной. Отсюда и перекос русских на юге и Лугандоне.
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19.09.2020 00:29 Відповісти
При чому тут це?Було -авезено ще в 3- роки море рюзького сміття 7а Схід і Південь. І ще-русифікація і «окультурення» населення цих регіонів кремлівськими каналами 24 години на добу. Та купа ще різних технологій для ідейної, моральної окупації України козломордими.
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19.09.2020 01:14 Відповісти
Це також було, додатково до вище сказаного.
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19.09.2020 14:57 Відповісти
ви кажете 10 мільйонів на завжди виїхало,так "флаг" їм у дупу,завжди казав і не втомлюсь повторювати,нехай краще 10 мільйонів в країні всього залишиться людей,але патріотів і тих людей які ******* свою землю,******* Україну!!!!
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19.09.2020 07:01 Відповісти
хм, а работать, особенно тяжелым физтрудом тоже патриоты будут?
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20.09.2020 08:58 Відповісти
Пальчевский, ты?
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19.09.2020 08:32 Відповісти
-10млн я б объяснил все же уменьшением рождаемости и увеличением смертности в основном, хотя понятно что и проблема эмиграции присутствует
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20.09.2020 08:54 Відповісти
10 миллионов олигархов и евреев? Ты нормальный? Я не олигарх и не еврей, я выиграл грин карту в лотерею, почему? Я знаю почему. Мы уехали в 2006 году, на 14 году Независимости. Абсолютно осознанно. Мне было 35 лет, уехали все- моя жена и двое детей, с 2000 тысячами баксов в кармане.
Сейчас у меня два дома общей стоимостью в пол миллиона долларов и долг банку на сумму 170 тысяч. Два трака на которых я зарабатываю деньги, две машины. Моя старшая была первой в школе и сейчас замужем ей 24. Она закончила в США колледж по профессии програмист. Ее контракт сейчас больше чем у меня- 55 тысяч долларов в год. То что я пишу, правда! Я не лгу.
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19.09.2020 00:47 Відповісти
Добра и процветания Вашей семье
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19.09.2020 01:11 Відповісти
Благодарю вас! И вам тоже!
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19.09.2020 01:22 Відповісти
Таким ненужно ничего рассказывать они нищеброды .по жизни
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19.09.2020 01:29 Відповісти
Ти, лошара, або ****** .Два троки в рік повинні приносити дохід мінімум чистими $200000 ну хіба що в тебе кончені джонки які постійно в ремонті.
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19.09.2020 05:39 Відповісти
О еще один! Отвечаю, лошара ты! У меня два трака выкупленных, но я не имею второго водителя- две "волвачки" одна 670 рабочая лошадка, другая 880 классика- держу для души. Работаю один, в среднем остается доллар с мили. Работаю три недели в месяц- наезжаю свои 10-12 тысяч миль, мне хватает.
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19.09.2020 06:41 Відповісти
"Сейчас у меня два дома общей стоимостью в пол миллиона долларов"

В глуши где-то живете? (вопрос без иронии)
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19.09.2020 14:49 Відповісти
Сан Антонио , Техас, Вехар коунти.
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19.09.2020 20:33 Відповісти
И как вам там нравится, в частности погода? И какое там качество школьного образования?
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19.09.2020 23:51 Відповісти
Здравия вам. Погода отличная. Зимы нет. Летом жарковато, но климат сухой, поэтому жара переносится нормально, в отличии от Хьюстона, где большая влажность. С запада город защищен старыми разрушенными горами, поэтому у нас нет харикейнов, максимум сильные субтропические дожди в виде штормов. Зимой бывают заморозки и даже падает град, но очень редко. В основном, я хожу в джинсах и в футболках с длинным рукавом. У меня даже теплых курток нет, нет необходимости, максимум- осенне- весенний вариант. И то одеваю очень редко.
Образование, как по мне, недостаточное как для средней школы. Учиться начинают с колледжей! Но это проблема не только Техаса но и всей Америки. Есть открыты специальные программы, например инженерные, но они сотрудничают не со всеми. Прейднтся возить детей в эти школы.
Высшее образование на уровне. В Техасе есть университеты которые по рейтинну входят в 10- ку лучших. Скажу так, если вы являетесь сторонником консервативных взглядов на семью, почитаете какие то традиции и уклад жизни - Техас- это ваше место. Минимальное влияние государства, капиталистическо- рыночный подход к социальным проблемам- по принципу- Хочешь нормально жить и иметь медицину и социальную защиту- иди работать! Мы не обязаны тратить налоги на бездельников, пьяниц и тунеядцев.
Техас в прошлом году обогнал Калифорнию по ВВП и стал самым экономически развитым штатом в США, при этом сохранив средний и вполне доступный уровень цен за счет большой конкуренции в различных областях и секторах экономики. Даже на продукты питания- мясо, молоко, хлеб и т.д. цены чуть ниже чем в других штатах. Рынок недвижимости продолжает небольшой рост, оставаясь при этом доступным для доходов среднего класса. Либеральная система налогоблажения, здесь нет давления на бизнесс за счет местных налогов. Ставка налога с продаж- 8.25%. Но прямые налоги достаточно высокие- я например за свой дом 3000 скверо фит в хорошем районе при рыночной стоимости 320- 350 тысяч долларов плачу годовую таксу в районе 8000 долларов.
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20.09.2020 14:22 Відповісти
Спасибо, и за подобный рассказ в том числе. Я сейчас в сильно синем штате проживаю и рассматриваю переезд в перспективе, т.к. слишком много снежинок и прочего левацтва вокруг. Подумываю о более республиканском месте обитания и Техас среди кандидатов.
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25.09.2020 14:16 Відповісти
Да еще дополнительно забыл уточнить, в Техасе курение марихуаны- запрещено, хотя многие курят. Но это незаконно, можно получить и срок.Запрещен игральный бизнесс- здесь нет казино и игральных домов. Естественно, проституция. Оазрешено свободное хоанение оружия, для свободного ношения надо закончить курсы сдать тест и получить лицензию. В Техасе действует Закон о защите Жизни и собственности. В отличие от многих штатов ты можешь применять оружие не только в Доме, но и на своем ярде и в машине. Машина тоже считается твоей частной территорией. У меня был случай у знакомого, когда машина стояла перед домом на открытой площадке и кто то пытался ограбить или угнать. Он не долго думая вышел из дома с пистолетом и без всяких разговоров открыл огонь на поражение. Грабитель так и остался в машине с тремя пулями в теле. Приехал шериф и сказал- " Молодец, правильно сделал что убил!". Ему ничего за это не было. Да было расследование, но прокурор отказался от обвинений в убийстве, на этапе досудебного оасследования. Его действия были признаны абсолютно законными.
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25.09.2020 20:07 Відповісти
Скоро калифорнийцы превратят Тексас в помойку .
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20.09.2020 00:59 Відповісти
Да есть такая угроза, но по моему мнению сюда выезжают калифорнийцы, которые разделяют республиканские взгляды, которым невозможно жить в этом вертепе под названием Калифорния.
Политика штата такова, что делает невозможным проживанию черным- здесь не платят велфоры. Хочешь жить- иди работать, и через систему добровольного страхования ты получишь доступ к социальным выплатам. Вы же знаете, что Техас - это основной штат который послал нахер Обаму вместе с Обамакеир.
Кроме того в штате запрещены- марихуана, игорный бизнесс и проституция!
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20.09.2020 14:41 Відповісти
домики наверно из дерева и фанеры, с гипсокартоном на стенах по канадской технологии - там все такие.
типа как у нас "Евродом" называется. В таком же живет в "своем" доме Елена Соловей, уехавшая еще в 90-годы.
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19.09.2020 15:03 Відповісти
Если кратко-из говна и палок.
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20.09.2020 08:30 Відповісти
Та,то у тебя не домики - скворечники.И из-за этого стоило уезжать?
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19.09.2020 18:28 Відповісти
Вы никогда не задумывались почему за 29 лет из Украины навсегда выехало 10 миллионов человек!
ххххххххххххххххххх
Мы уехали в 2006 году, на 14 году Независимости. Абсолютно осознанно.
Ххххххххххххххххххх
Ну вот и хотелось бьі послушать причиньі почему лично вьі уехали. Абсолютно осознанно. Вьіиграли грин карту? Ок. Какие причиньі подвигли вас учавствовать в етой лоторее?

А думаем мьі что из десяти миллионов примерно половина мигрировала из Украиньі по своим родинам сразу после обьявления независимого государства. Да-да, бьіли такие что не мьіслили себя без своей родиньі.
Остальньіе 5 миллионов - результат превьішения смертности над рождаемостью. Вот тут и хотелось бьі усльішать причиньі подачи документов на грин карт
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20.09.2020 07:24 Відповісти
Це щось на кшталт відео з Добкіним. Є !!!
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19.09.2020 01:11 Відповісти
Этот еврей походу тоже наркоман .как и зеля конченый
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19.09.2020 01:27 Відповісти
иЗ ВИДЕО УК СТАТЬЕ ВИДНО , КАК пАЛЬЧЕВСКИЙ СКВЕРНОСЛОВИТ.... А ЗДЕСЬ ОН ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ ДВУЛИЧНОСТЬ - "Я за те, щоб наші чоловіки пам'ятали, на хамство і грубість можна отримати збройну відсіч", СКАЗАЛ пАЛЬЧЕВСКИЙ.
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19.09.2020 02:14 Відповісти
все , що потрiбно знати про дiловi якостi Пальчевського... Йому пiдфортило знайти роботу в лондонськiй компанii... але ж бо, в нiй Пальчевський , як професiонал, довго не затримався. За його словами, він з групою однодумців з 5 осіб, покинув компанію, але вдалося це зробити з великим скандалом... Після цього Пальчевський потрапив на телебачення, де не треба фiзично працювати, головне , щоб язик був пiдвiшаний в потрiбному напрямку...
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19.09.2020 02:24 Відповісти
А ось як Пальчевський вiдгукнувся про iнститут пам`ятi:"Я сьогодні послухав керівника Інституту пам'яті. Зміст його промови зводився до двох божевільних слів, які, мені здається, придумали ще в епоху Порошенка, і продовжують успішно просувати. Називається це "пам'ятаємо, перемагаємо". Півлітри горілки треба випити, щоб розібратися, що ми "пам'ятаємо" . Це огидне гасло, яке нав'язуються молодим людям, ще більш огидне на тлі того, як цей Дробович каже, що СРСР і фашистська Німеччина були однаково погані для України. У всього є межа, в тому числі у дипломатичності", - азначив Пальчевський.
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19.09.2020 02:28 Відповісти
Скромный вопрос... - Пальчевский способствовал приходу Зеленского к власти(всячески его расхваливал - тобто умняк из себя корчил). Сейчас Пальчевский поливает Зеленского грязью, предвещает ему нулевой рейтинг этой осенью - тоже умняк из себя корчит... Зачем пальчевский так поступает, на фоне попытки Путина посеять хаос в Украине, когда можно будет легко еще оттяпать часть нашей территории?
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19.09.2020 02:42 Відповісти
поливает, потому что никуда не прошел, никуда не взяли. как и Червоненко - тоже никуда не взяли, вот они и истерят
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19.09.2020 15:06 Відповісти
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrwBpW4RmVf8qUAGBffzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1600501560/RO=10/RU=https%3a%2f%2faif.ua%2fopinion%2fsmi_partiya_palchevskogo_proekt_kievskogo_zastroyshchika_vadima_stolara/RK=2/RS=4_04rUvz.wjpjpZxfzrmZBfKSAI- Партия Пальчевского - проект киевского застройщика Вадима Столара | Мнения ...
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19.09.2020 02:51 Відповісти
кто за этого кацапа хочет голосовать?
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19.09.2020 04:23 Відповісти
падение нравов? нет... отсутствие мозгов...
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19.09.2020 06:23 Відповісти
Неужели это добкин по киевски?
Жаль его фразы на цитаты нельзя взять.
Мельчают "кондидаты"
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19.09.2020 07:27 Відповісти
Мда... И это жыдовское быдло матюкливое еще хочет стать мэром???
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19.09.2020 08:09 Відповісти
еще один рассейский фсб шник в мэры подался
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19.09.2020 09:07 Відповісти
типичное рагульное *****.1 тушка.
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19.09.2020 09:15 Відповісти
А як гарно починався відосик! З театральними паузами, співпереживанням в голосі, з пристрасним диханням в кінці слів. Ось він, борець за справедливість, рятівник Києва і всєя Малоросіії! А в кінці відосика всрався, бо на поверхню раптом вилізла гнила суть цього москальського виродка. Сволота звикла тріпати своїм брехливим язиком, сидячи на антикварних кріслах у комфортних кондиціонованих віллах, в очікуванні ласк пишногрудих ******, що томно ніжаться в саунах. Шоп тобі кремлівський член в дупі став комфортним сидінням до кінця твоїх днів, мерзота рашистська!
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19.09.2020 09:18 Відповісти
Щось в Україні стало забагато Żydów, які пїнуться до влади...
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19.09.2020 09:24 Відповісти
Каким пальцем сделан этот Пальчевский, что он думает, что он кому-то нужен ?
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19.09.2020 10:00 Відповісти
В Україні вибори - давно перетворилися в наi.....ку, як би ви не прогосовалі на результат це не вплине.
Особисто я більше ні на які вибори не піду. Нехай що хочуть роблять з бюлетенем. Йти на вибори це допомога гнидам.
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19.09.2020 10:12 Відповісти
Рішення НЕ йти на вибори теж помилкове, бо ваш голос вкрадуть і припишуть якомусь опзж, чи іншим виродками. Найкращий варіант - це прийти і зіпсувати бюлетень, написавши на ньому похабні слова))
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19.09.2020 10:45 Відповісти
И ЗАЧЕМ КИЕВУ ТАКОЙ МЭР У КОТОРОГО ЧЕРЕЗ СЛОВО МАТЕРЩИНА? ПАЛЬЧЕВСКИЙ НАВЕРНОЕ СЧИТАЕТ, ЧТО ОН С ПОМОЩЬЮ НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ НАВЕДЁТ В КИЕВЕ ПОРЯДОК!?.
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19.09.2020 11:25 Відповісти
сам родом из Данецка и набирася ума-разума в Институте военных переводчиков, которых как известно готовили для КГБ (Жириновский тоже его закончил). Этот институт - сборище продажных гэбистских евреев.
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19.09.2020 14:56 Відповісти
Той випадок, коли боксер Віталя набагато культурніший за філолога-перекладача Пальчевського))
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19.09.2020 23:52 Відповісти
Ви мене не зовсім зрозуміли.
Все вирішується ще до того, як громадяни проголосували.
І тому зіпсували ви бюлетень чи ні - не важливо! Результат вже відомий (:
Просто своєю участю в "виборах" ви як би даєте цим шакалам легітимність
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19.09.2020 11:33 Відповісти
блевотина...
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19.09.2020 11:47 Відповісти
Это чмо с матерщиной хочет в меры?Хотя он прекрасно понимает.что никуда он не пройдет,но конечно получит свои дивиденты.
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19.09.2020 11:55 Відповісти
Фраер.
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19.09.2020 12:06 Відповісти
ватный гандон
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19.09.2020 12:19 Відповісти
кацапсина
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19.09.2020 12:59 Відповісти
Судя по базару, ему в кацапских сериалах 90-х играть.
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19.09.2020 13:02 Відповісти
Киевляне, неужели вы хотите себе в мэры это прокремлевское лайно?
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19.09.2020 15:08 Відповісти
Кацап як кацап. І розмовляє відповідно...
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19.09.2020 15:38 Відповісти
вообще кто это такой ******* этими фамилиями дворник какой то?
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19.09.2020 15:45 Відповісти
очередное быдло
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19.09.2020 16:07 Відповісти
Елітне schweine
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19.09.2020 18:36 Відповісти
- Алло, это прачечная?
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
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19.09.2020 16:31 Відповісти
Пальчик, вертайся в Лаос піднімати колишню славу "Золотого трикутника", бо кацапня з талібаном на Афгане зациклилась.
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19.09.2020 16:48 Відповісти
вот и показала себя москальная свиня Пальчевский во всей красе
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19.09.2020 17:26 Відповісти
пархато-обрезанное существо
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19.09.2020 18:34 Відповісти
Пальчевский идет на выборы от ГРУ ГШ РФ. А кто идет на выборы от ФСБ РФ? И кто от СВР РФ?
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19.09.2020 21:24 Відповісти
Куда идёт палчевский? Конечно же *****!


https://www.youtube.com/watch?v=PN7RNXJZ39M
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19.09.2020 22:50 Відповісти
Пусть в Кнессет баллотируется, козлина! И так уже куда пальцем не ткни одни зе-жиды. Какой смысл менять Этинзона на Пальчевского если их нужно гнать обоих?
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20.09.2020 05:06 Відповісти
В період зебилізма, що тільки не вспливає. Ці Авгієві конюшні ще чистити і чистити, мабуть не одно покоління і не лопатою, а бульдозером.
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20.09.2020 07:22 Відповісти
І чубчика налакував як Кучма. І материться, як Кучма. Еліта наша. Російський агент у всій красі. Вислати до росії. Хай там заробляє, хай там насолоджується життям.
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20.09.2020 09:50 Відповісти
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