На ремонт і будівництво доріг із "коронавірусного фонду" витратили менше 10 мільярдів гривень, - Марченко. ВIДЕО
Витрати "коронавірусного фонду", які викликали критику опонентів нинішньої влади через використання цих коштів на інші цілі, виправдані.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу прості цифри. З 66 мільярдів коштів фонду навіть із дорогами використано 23. На дороги використано менше ніж 10. Питання стоїть в ефективності використання цих коштів і можливості деяких міністерств правильно розпоряджатися бюджетними видатками. Тобто було б гірше, я вам поясню, якщо б у місяці ми половину коштів фонду використали, а половину не використали, і виникло питання, чому ж ми не ухвалили в той період часу ті рішення, які дозволили б нам більш ефективно розпоряджатися державними фінансами. Тому що в грудні дороги вже ніхто не побудував би. А зараз ми можемо казати, що і мали можливість фонд більш ефективно використати", - сказав міністр.
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Статья 210 "Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины" УК Украины устанавливает ответственность за использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению
В соответствии с ч.2 ст.210 УК Украины / а тут мы имеем особо крупные размеры/ оно наказывается лишением свободы на срок до 8 лет
Ну а вообще конечно никаких возражений у меня нет. Дороги - так нехай себе строят. Откроют, ленточку перережут и в автозак.
- Слушай, а вот если за тобой погонится медвед?
-Я его застрелю из ружья!
-Но у тебе нет ружья...
-Я его заколю кинжалом!
-Но у тебе нет кинжала...
-Я залезу на дерево!
-Но там нет дерева..
-.......ЭЭЭ, ты чей друг - мой или медведя,э?
https://golos.zp.ua/obshhestvo/237312/na-zaporozhskoj-trasse-k-morju-asfalt-vskrylsja-srazu-posle-remonta-fotofakt На запорожской трассе к морю асфальт «вскрылся» сразу после ремонта
Однако не успели рабочие нанести дорожную разметку, как асфальт вздулся и пошел трещинами в некоторых местах...
Что за бред? Медицинские маски в полной доступности - от 7 грн в любом супермаркете.
Да и не везде, где есть больницы - есть супермаркеты.
"не везде, где есть больницы - есть супермаркеты."
А аптеки тоже не везде есть, где есть больницы?
Тюрма!
кровіепідемії" (думаю, що більшість чудово розуміє, яка це величезна афера) Клоун і буде сидіти.
"Что касается "ковидного фонда". У нас есть деньги в "ковидном фонде". Мне кажется, 67 миллиардов гривен, мне кажется, есть половина этих денег. Поймите, "Ковидный фонд" - это не напечатанные какие-то деньги или деньги, которые нам дали наши какие-то партнеры… Это те программы, которые были в бюджете, которые были расписаны… Мы его заблокировали, но временно, потому что нужно возобновлять работу и строить страну", - сказал президент.
По мнению Зеленского, 35 млрд грн из бюджетного Фонда борьбы с распространением COVID-19, которые направили на ремонт дорог, - это часть полученных "Нафтогазом Украины" от "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, которую НАК перечислил в госбюджет.
"Часть этих денег, кажется 33 или 35 миллиардов из этих почти 100 миллиардов - была договоренность, что мы их тратим и наконец-то в Украине делаются дороги", - сказал Зеленский.
По словам президента, большая часть этих средств пошла на "дороги к тем больницам, куда едут люди, и COVID-больные".