На ремонт і будівництво доріг із "коронавірусного фонду" витратили менше 10 мільярдів гривень, - Марченко. ВIДЕО

Витрати "коронавірусного фонду", які викликали критику опонентів нинішньої влади через використання цих коштів на інші цілі, виправдані.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу прості цифри. З 66 мільярдів коштів фонду навіть із дорогами використано 23. На дороги використано менше ніж 10. Питання стоїть в ефективності використання цих коштів і можливості деяких міністерств правильно розпоряджатися бюджетними видатками. Тобто було б гірше, я вам поясню, якщо б у місяці ми половину коштів фонду використали, а половину не використали, і виникло питання, чому ж ми не ухвалили в той період часу ті рішення, які дозволили б нам більш ефективно розпоряджатися державними фінансами. Тому що в грудні дороги вже ніхто не побудував би. А зараз ми можемо казати, що і мали можливість фонд більш ефективно використати", - сказав міністр.

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