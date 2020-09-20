Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи. ВIДЕО

Активістка Олена Лазарчик була затримана мінською міліцією. Її протримали у відділку до 23 години, і жінка не змогла забрати сина зі школи. Дитину відвезли до притулку, а віддали тільки тоді, коли до будівлі притулку прийшли близько 300 опозиціонерів.

Про це повідомила в фейсбуці білоруська журналістка Ірина Халіп, інформує Цензор.НЕТ.

Олену Лазарчик затримали у четвер, 17 вересня. Їй не висунули жодних обвинувачень і просто протримали у відділку міліції до 23 години.

"А коли Олену випустили, виявилося, що педагоги середньої школи №126, де в першому "Б" класі вчиться Артем .., після того як в належний час - до 18.00 - мати не забрала дитину з групи подовженого дня, викликали органи опіки, і шестирічного Артема відвезли до притулку Фрунзенського району. ... Ні батькові, ні повнолітній сестрі Марині (їй 23 роки), ні бабусі Артема зі школи не подзвонили, хоча всі їхні контакти є в особовій справі дитини і безпосередньо у класного керівника", - написала журналістка.

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Наступного дня до опозиціонерки Олени прийшли співробітники опіки. Вони перевірили умови життя її сина і залишилися дуже задоволені. Але коли Олена приїхала в притулок забирати дитину, керівництво установи відмовилося віддавати хлопчика - мовляв, у матері немає документа, на підставі якого можна це зробити.

У суботу до притулку разом з Оленою прийшли близько 300 осіб, пише "МБХ медіа". Побачивши таку групу підтримки, керівник притулку повернула сина матері.

Белорусские органы опеки вернули активистке Елене Лазарчик ее сына. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/DMkgFxiT5W — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 19, 2020

"Сьогодні ми звільнили одного шестирічного хлопчика. Завтра звільнимо всіх політв'язнів", - підсумувала Халіп.

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