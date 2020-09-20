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Новини Відео Революція в Білорусі
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Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи. ВIДЕО

Активістка Олена Лазарчик була затримана мінською міліцією. Її протримали у відділку до 23 години, і жінка не змогла забрати сина зі школи. Дитину відвезли до притулку, а віддали тільки тоді, коли до будівлі притулку прийшли близько 300 опозиціонерів.

Про це повідомила в фейсбуці білоруська журналістка Ірина Халіп, інформує Цензор.НЕТ.

Олену Лазарчик затримали у четвер, 17 вересня. Їй не висунули жодних обвинувачень і просто протримали у відділку міліції до 23 години.

"А коли Олену випустили, виявилося, що педагоги середньої школи №126, де в першому "Б" класі вчиться Артем .., після того як в належний час - до 18.00 - мати не забрала дитину з групи подовженого дня, викликали органи опіки, і шестирічного Артема відвезли до притулку Фрунзенського району. ... Ні батькові, ні повнолітній сестрі Марині (їй 23 роки), ні бабусі Артема зі школи не подзвонили, хоча всі їхні контакти є в особовій справі дитини і безпосередньо у класного керівника", - написала журналістка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують спецтехніку. ВIДЕО

Наступного дня до опозиціонерки Олени прийшли співробітники опіки. Вони перевірили умови життя її сина і залишилися дуже задоволені. Але коли Олена приїхала в притулок забирати дитину, керівництво установи відмовилося віддавати хлопчика - мовляв, у матері немає документа, на підставі якого можна це зробити.

У суботу до притулку разом з Оленою прийшли близько 300 осіб, пише "МБХ медіа". Побачивши таку групу підтримки, керівник притулку повернула сина матері.

Белорусские органы опеки вернули активистке Елене Лазарчик ее сына. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/DMkgFxiT5W

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 19, 2020

"Сьогодні ми звільнили одного шестирічного хлопчика. Завтра звільнимо всіх політв'язнів", - підсумувала Халіп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі "кібер-партизани" злили в інтернет дані 1000 силовиків. МВС країни погрожує покарати

Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи 01
Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи 02
Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи 03
Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи 04

Білорусь (7940) діти (5095) притулок (53)


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Топ коментарі
+10
Как то дико это звучит.
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20.09.2020 15:29
+10
Милиция Беларуси потомок НКВД. У них даже символика почти одинакова.
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20.09.2020 15:29
+9
Шестилетнего сына Минской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы - Цензор.НЕТ 3742
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20.09.2020 15:30
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Как то дико это звучит.
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20.09.2020 15:29 Відповісти
А для любітєлєй дєдушкі Сралєна, це прямо восторг.
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20.09.2020 15:38 Відповісти
на жаль це правда, таких виродків серед нас українців трохи є. на перший погляд це абсолютно різні люди проте щось їх поєднує і обєднує. і досі не збагну що саме. раніше думав що це "возрастне" а як зясувалось це передається з покоління в покоління. руками і ногами цих "сочуствующих" нищилась українська інтелегенція, незалежність і самостійність. твердо переконаний трапиться нагода і вони дадуть про себе знати.
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20.09.2020 16:58 Відповісти
Милиция Беларуси потомок НКВД. У них даже символика почти одинакова.
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20.09.2020 15:29 Відповісти
Шестилетнего сына Минской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы - Цензор.НЕТ 3742
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20.09.2020 15:30 Відповісти
А ведь у мусоров тоже дети есть...
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20.09.2020 15:34 Відповісти
Першим ділом,
Першим ділом - лєворюція!
Ну а діточки?
А діточки потом.
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20.09.2020 15:35 Відповісти
Ну не те що заботлівий сєм'янін Мудіщєв:
«Ранее сообщалось, что внучки Александра Лукашенко ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), как и его младший сын Николай.
Колю Лукашенко «переправили в Москву в обстановке секретности» и на первое время поселили в белорусском посольстве. Он будет учиться под чужой фамилией, возможно, в гимназии при https://lenta.ru/tags/organizations/mgu/ МГУ имени М.В.Ломоносова . Там https://lenta.ru/news/2020/09/17/son/ заявили , что такого ученика у них нет.
Лукашенко.
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20.09.2020 15:41 Відповісти
А наши дети по ночам шастают, пока их мамы "грибы" собирают...., бухают, блудят....Молодцы сябры!
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20.09.2020 15:35 Відповісти
Многим тут присутствующим очень нравится жизнь в Беларуси, та и лукавого они лобызат
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20.09.2020 15:39 Відповісти
Та вони ж 6 років фапали на Луку, а тут, на тобі, білоруси його гонять нахєр.
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20.09.2020 15:43 Відповісти
Подаруйте ментам квіточки за це)))
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20.09.2020 15:59 Відповісти
по дві
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20.09.2020 16:06 Відповісти
Детей нельзя из дому отпускать. Какая нах может быть школа, пока этот таракан ещё не раздавлен.
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20.09.2020 16:03 Відповісти
Педагоги сволочи. Ничего другого не скажешь.
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20.09.2020 16:04 Відповісти
В данном контексте слово " педагог" даже неуместно.
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21.09.2020 05:03 Відповісти
Нелюди.
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20.09.2020 16:20 Відповісти
А что, у ребенка нет отца, бабушки, дедушки? Если она мать одиночка маленького ребенка, то ей не следует отвлекаться от ребенка.
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20.09.2020 16:21 Відповісти
Статью прочтите, ребёнок был в школе, а маму задержали. Кто мог подумать, что ************ начнёт задерживать мирно протестующих женщин?
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20.09.2020 16:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6qCfDZR7eZo&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=6qCfDZR7eZo&feature=emb_logo



Почему у Вас могут отобрать Вашего ребёнка в РБ.
Ни одна семья с детьми в Беларуси не гарантированна от этого.
Узаконенный ублюдком правительственный киднеппинг, как средство управления людьми.
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20.09.2020 21:14 Відповісти
Простите, но это просто звиздец! Не знала об этом. Даже не знаю, как такое назвать, и как такое может быть в наше время.
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20.09.2020 21:36 Відповісти
Большинство украинце ничего (вернее так: НИЧЕГО) не знают о реалиях жизни в РБ. Но тем охотнее раздают нам советы и тем охотнее вешают нам ярлыки...
Это не упрёк. Это просто констатация факта.
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20.09.2020 22:49 Відповісти
Эти украинцы, которые дают вам советы ничего не знают о системе власти в Украине. Они думают, что живут при демократии. Но здесь только внешняя имитация демократии. Здесь всем управляют олигархические кланы, конкурирующие между собой. Дикий капитализм. Поэтому не советую беларусам нам завидовать. И следите, чтобы в результате "революции" вас не подвели к тому что у нас. Я уверен, что в Беларуси есть много таких, которые действуют в таком направлении. Если паразиты раздерибанят Беларусь, то возврата не будет. Частная собственность неприкосновенна.
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21.09.2020 10:44 Відповісти
... Если паразиты раздерибанят Беларусь...
-------------------------
Одно из многих заблуждений украинцев состоит в уверенности, что Беларусь до сих пор не раздерибанена.
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21.09.2020 12:22 Відповісти
Причем здесь заблуждение, если я достоверно знаю, что заводы-гиганты в гос собстенности. А это главное. Конечно часть акций нефтеперерабатывающих заводов вынужденно проданы московии.
Завод Беларусь калий в госсобственности и он бастует или бастовал. Как отреагируют его работники, когда пройдет "революция", которую они жаждут, затем приватизация и они узнают, что хозяином их завода стал, например, украинский олигарх беня коломойский.
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21.09.2020 12:47 Відповісти
Ещё добавлю, что именно заводы гиганты это то на чем держится украинская олигархия. Поэтому смотрите, чтобы ваша "революция" не принесла горьких разочарований и чтобы не стало ещё намного хуже. Насколько я знаю, что риторика главных революционеров держится на негативе к Лукашенко и что надо делать реформы. Но они не говорят о подробностях реформ. Полагаю что кто-то у вас обзавидовался украинским олигархам и дурят народ. Надо понимать, что далеко не всегда происходит борьба между добром и злом. Чаще всего между злом и ещё бОльшим злом.
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21.09.2020 13:01 Відповісти
В первом квартале этого года четверть всех организаций страны работала с убытками.
Беда большинства беларуских предприятий-гигантов, это производство неконкурентной продукции, на них используются устаревшие технологии, работа на склад, все стоянки забиты техникой, которая никогда не будет продана., избыточная занятость, высокая закредитованность и неспособность рассчитываться с долгами.
Без понимания, для чего что-то делается, только за счет внутренних ресурсов, как показывает опыт модернизации деревообработки, результата может не быть вообще. Несмотря на вливаемые в них деньги. Так В топ-25 убыточных ОАО, несмотря на проведенную модернизацию, попали и все три цементных завода - Кричевцементношифер (7-е место, рост убытков в 3,3 раза), Белорусский цементный завод (минус 330 млрд против скромного плюса в 2014-м, 10-е место), Красносельскстройматериалы (15-е, минус 250 млрд также против скромного плюса в 2014-м). Совокупный убыток цементных предприятий превысил 1 трлн рублей.
А в пятерке самых убыточных заводов-гигантов - БМЗ и машиностроительные гиганты «Гомсельмаш», МАЗ и МТЗ, а также Светлогорский ЦКК.
За последние семь лет задолженность по просроченным кредитам и займам госпредприятий https://news.tut.by/economics/680755.html увеличилась в 10 раз, достигнув 2% ВВП.
1.Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга Белорусской металлургической компании - 2624 млрд руб. убытков.
2.«Гомсельмаш» - 1922 млрд руб. убытков.
3.Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат - 982 млрд руб. убытков.
4.МАЗ - управляющая компания холдинга
5.«БЕЛАВТОМАЗ» - 970 млрд руб. убытков.
6.Минский тракторный завод - 879 млрд руб. убытков.
7.Гомельский завод литья и нормалей - 562 млрд руб. убытков.
8.«Кричевцементношифер» - 486 млрд руб. убытков.
9.«Гомельстекло» - 471 млрд руб. убытков.
И т.д.
Только благодаря бюджетной поддержке некоторым предприятиям удается сводить концы с концами. Без нее они не смогли бы рассчитываться с банками по взятым ранее кредитам, платить зарплаты, закупать продукцию и комплектующие для производства. И в итоге были бы вынуждены закрыться.
Но такая система "поддержания штанов" не может существовать вечно.
И я думаю, что условному Васе-шахтёру с Беларуськалия будет абсолютно всё равно, кто по документам является хозяином его завода, если это предприятие находится на территории его страны, наполняет бюджет его страны и платит этому Васе достойную зарплату. И дай-то Бог, что бы после ухода агрофюрера нашлись инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие Беларуси.
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21.09.2020 15:21 Відповісти
дай-то Бог, что бы после ухода агрофюрера нашлись инвесторы
------------------
Не будет никаких чудесных инвесторов. Нас в Украине почти 30 лет заморачивают инвесторами. А в результате простой дерибан паразитами и олигархия. В результате ВВП на душу населения в мире - Украина 111 место, Беларусь 55 место. Смотрите здесь.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення
И у вас под словоблудия под древним флагом об чудесных инвесторах, раздерибанят свои, те кто стоит за этими протестами. И получите олигархию типа как в Украине. Эти кто стоят на трибунах марионетки которые получат кость от будущих хозяев. Нас очень обманули и дальше обманывают и я не хотел бы, чтобы такое произошло с братскими беларусами.
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22.09.2020 13:25 Відповісти
А много чего наверно купят московиты. Это был бы огромный вред Беларуси. Все что покупают московиты в наших странах это не бизнес, а ползучая оккупация. А часто и уничтожают купленные предприятия для разрушения наших экономик. Всех московитов покупающих предприятия в наших странах привлекает ФСБ к сотрудничеству. Московиты настырно хотели купить Беларуськалий и другие стратегичные предприятия, но Лукашенко отказал.
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22.09.2020 14:38 Відповісти
... Московиты настырно хотели купить Беларуськалий и другие стратегичные предприятия, но Лукашенко отказал...
-------------------------
Зато теперь он готов оптом отдать расеянам всю Беларусь со всеми потрохами, лишь бы остаться у власти, хотя бы расейским гауляйтером.
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22.09.2020 19:36 Відповісти
Я уже много лет слышу о том что Лукашенко все отдал московии. И даже что Беларусь уже в составе московии. Но ничего такого не произошло и Беларусь имеет полноценную государственность. И даже нефтеперерабатывающие заводы в основном в гос собственности. И Украина имея свои нефтеперерабатывающие заводы, которые в основном не работают, закупает нефтепродукты в Беларуси. Я прекрасно понимаю и прогнозирую действия Лукашенко. Поэтому я 100 проц уверен, что то о чем вы говорите не произойдет.
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27.09.2020 12:50 Відповісти
Беларуская промышленность погрузилась во мрак.

В 2020 году чиновники занимаются только тем, что рефинансируют долги промышленных предприятий. Однако на счетах все равно остаются миллиарды токсичных долгов, пишет сайт https://banki24.by/news/4390-belorusskaya-promyshlennost-pogruzilas-vo banki24.by .
Промышленность охватывает почти половину просроченных долгов всех крупных и средних предприятий Беларуси.
На 1 августа совокупный «мусорный» долг составил 10,154 млрд BYN. (это новыми)
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22.09.2020 21:12 Відповісти
2624 млрд руб. убытков.
-------------
Это 2,624 триллиона руб. или около 1 триллиона долларов. Это на порядки больше ВВП трёх стран вместе - Беларуси, Украины и России.
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22.09.2020 13:42 Відповісти
Я посмотрела внимательнее статью, из которой брала данные. Статья за 2015 год. Это цифры до очередного обрезания нолей.
А вот более свежие цифры.
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам первого квартала 2020 года. Из представленныхhttps://portal.gov.by/PortalGovBy/resourceproxy/~.portletId~3D~252Foracle~252Fadf~252Fportlet~252FscopedMD~252Fs8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed~252Fportlets~252Fpfipublicportlet_6741dc72_78ed_4651_800a_5a5abe842b6c~26clientId~3D78307871~26resourceId~3Dwsrp-url~25253D~252526wsrp-resourceID~25253DpdfPreviewFile~252526wsrp-preferOperation~25253Dtrue~252526wsrp-requiresRewrite~25253D~252526wsrp-resourceState~25253DeJyLL07OL0i1zc1PSQ0GsVLUiooKbNXSc-KTEnNsAbM4C0U~252526wsrp-resourceCacheability~25253Dpage~252526wsrp-navigationalValues~25253D~252526oracle~2525253Arunnable-attribs~25253Doracle.adf.portlet.Stretched~2525253Dtrue~26baseUrl~3Dhttps~253A~252F~252Fportal.gov.by~252FPortalGovBy~252Fadfportlet~253F_adfp_request_id~253D5b8eaf13-7***-407b-a970-542d9bd16685~2526_adfp_icr~253D1~26locale~3Dru~26checksum~3Dfe195a6db589bb2f42963d84e893ebee6a7912dc/pdfPreviewFile?fileId=71137 данных следует, что только за первые три месяца текущего года Белорусский металлургический завод получил убыток в сумме 122,5 млн рублей (55.5 млн $). Ну, а про сейчас я вообще молчу.
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22.09.2020 18:44 Відповісти
И ещё. В украинском парламенте в правящей партии есть такие что имеют по 10 квартир в Киеве. Наверно просто деньги вложили. А есть депутат тоже правящей партии, который при СССР был осуждён за групповое изнасилование девушки которую они поймали на улице и затащили в машину. Но с него ещё при СССР судимость снята, так как он и его сообщники были хможоры (дети высокопоставленных людей города). Вы такое хотите Беларуси?
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22.09.2020 16:42 Відповісти
... Вы такое хотите Беларуси?...
----------------------


В Беларуси закона нет от слов "вообще" и "абсолютно". Если у Вас ещё кого-то за что-то, возможно, и судят, то у нас только фальсифицируют уголовные дела, когда надо наказать неугодных или отобрать успешный бизнес.
Вы действительно предполагаете, что подобных явлений у нас нет???
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22.09.2020 19:30 Відповісти
И ещё раз.
Большинство украинце ничего (вернее так: НИЧЕГО) не знают о реалиях жизни в РБ. Но тем охотнее раздают нам советы и тем охотнее вешают нам ярлыки...
Это не упрёк. Это просто констатация факта.
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22.09.2020 19:38 Відповісти
Беларусы ничего не знают о том что происходит в Украине и поэтому могут вляпаться.
Группа олигархов вывели (украли) за границу более 6 млрд дол. денег вкладчиков своего банка. Их банк национализировали и заполнили деньгами из бюджета, а ворюгам как с гуся вода. Вот такой у нас капитализм. Подозреваю, что люди которые стоят за протестами у вас, хотят такой же капитализм построить под себя. Например подвинут Лукашенко используя народ, а потом не спросят народ, а будут делать из страной, что захотят. Как произошло у нас.
У нас строили капитализм, а потом депутаты, бывшие диссиденты СССР и патриоты Украины говорят, что они не знают где эти олигархи взялись. И главное кто они. Полагаю что они имели в виду что среди них не было ни одного этнического украинца, а люди с несколькими гражданстами, в том числе Кипра и Израиля. Меня беспокоит чтобы и в братской Беларуси подобного не произошло. А таких олигархов мы избавиться не сможем никогда. Так как частная собственность неприкосновенна. И эти олигархи у нас ещё и управляют политиками.
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25.09.2020 23:43 Відповісти
... Меня беспокоит чтобы и в братской Беларуси подобного не произошло...
---------------------------
Дорогой Олег Васильченко, не беспокойтесь за нас. Поздно. В Беларуси уже всё украли и уже всё вывезли ещё до протестов. Здесь остались только долги тех самых государственных заводов-гигантов, которыми Вы так восхищаетесь...
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25.09.2020 23:55 Відповісти
Я беспокоюсь, потому что я прекрасно вижу соотношения положения Беларуси и Украины. Например украинские нефтеперерабатывающие заводы раздерибанены (в том числе и московитами) и в основном стоят. А Украина покупает нефтепродукты в Беларуси, где нефте заводы большинство акций в руках государства. И как я показал выше, что и дальше Лукашенко будет держаться такой же позиции. И Беларусь московии не отдаст.
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27.09.2020 13:01 Відповісти
И ещё. В Украине с демократией ещё хуже чем Беларуси. Только имитация демократии. Но всем правят несколько олигархов. Они все проплачивать - политиков, суды, все СМИ, всех блогеров,аналитиков, политологов, политтехнологов. Все они действуют только по эскизу олигархов. А акже мощные ботофермы. 90 проц людей думают не головами, а зомбоящиками. Посмотрел я опрос на улице "блогера" Тихановского. Примитивная постановочная манипуляция. Беларусы насмотрятся такого и выходят на протесты. И явно что это всё управляется людьми, которые очень хотят стать олигархами. В основном это номенклатура бывшего ссср. То что люди в Беларуси выходят это не проявление воли народа, а в первую очередь действие зомбирования через интернет. Хотя и можно понять беларусов, которым надоел один президент, который конечно и не без недостатков.
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27.09.2020 13:38 Відповісти
Господи, какой бред из советского телевизора! И, ведь, ничего Вас не берёт! Даже если он начнёт в прямом эфире младенцев жрать, он всё равно будет для Вас батька родны и крепкий хозяйственник.
Вы хоть помните, о чём была эта страница, на которой Вы убеждаее меня-беларуску, живущую в Беларуси, как хорошо мы живём при этом ублюдке.
Олег, здесь власти крадут детей и шантажируют ими родителей!
Не пишите мне больше.
Если я захочу послушать эту галиматью, я включу БТ прямо дома в Минске.
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27.09.2020 19:30 Відповісти
Пишу последнее. Так и знал, что вы вследствие отсутствия аргументов перейдете на хамство. То ли не понимаете простых вещей, то ли пишите по методичке.
Я не говорю что у вас все хорошо. Я только предупреждаю, что те люди которые у вас стоят за событиями, хотят сделать как у нас. А у нас по сути ещё хуже чем у вас. Это я достаточно аргументировал ранее. Сметая Лукашенко народу надо предусмотреть чтобы народ не обманули. Я закончил.
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30.09.2020 17:04 Відповісти
Статтю прочитайте уважніше, у дитини є і мама, і тато, сестра(23 роки), бабуся, їх неповідомили навмисно, щоб забрати дитину в притулок.
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20.09.2020 17:38 Відповісти
Мама повинна була розуміти куди йде, тому мала комусь доручити забрать дитину.
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21.09.2020 10:29 Відповісти
В 1001-й раз убедился что учителя - самая ватная вата.
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20.09.2020 16:25 Відповісти
_Они максимально зависимы. От власти. Максимально несвободны, минимум степеней свободы (=0).
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20.09.2020 16:39 Відповісти
Брехня: совести у них нет.
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20.09.2020 18:48 Відповісти
_Одно отнюдь не исключает другое, разумеется. Одни из страха, другие отождествляют себя с людоедской системой и служает ей не за страх, а за совесть, по своей воле.
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20.09.2020 19:10 Відповісти
Какое неслыханное скотство, шантажировать ребёнком
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20.09.2020 16:26 Відповісти
Бацка лучше этого ребитенка воспитает на картошке, на колорадском жуке, на медведке и на тростянике 😁😁😁😁
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20.09.2020 16:34 Відповісти
Доки білоруси будуть дозволяти знущатись над собою?
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20.09.2020 16:36 Відповісти
Нашли слабое место у протестующих. Учителя - они вообще дружат с совестью?
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20.09.2020 16:49 Відповісти
Звичайний фашизм у кацапському виконанні. Німцям і не снилось таке варварство як у орди.
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20.09.2020 16:58 Відповісти
Каратели есть, гауляйтер есть, гестапо есть., заложники есть...... пора появляться партизанам.
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20.09.2020 17:06 Відповісти
ЛУКАШЕНКО БЕЛАРУСЬ В СКОТОБАЗУ ПРЕВРАТИЛ !!!
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20.09.2020 17:28 Відповісти
Изверги! Директор школы должен был дитё к себе домой забрать
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20.09.2020 18:08 Відповісти
"Європейська Білорусь". Виявляється така група існує. І це тішить, що білоруси розуміють з ким їм по дорозі.
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20.09.2020 18:08 Відповісти
Учителя - это именно те, кто все эти 26 лет фальсифицировал выборы на местах. На них и держится вся система фальсификаций. Так что протесты многие из них воспринимают, как атаку на себя.
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20.09.2020 18:41 Відповісти
Geheime Staatspolizei
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20.09.2020 21:40 Відповісти
 
 