Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи. ВIДЕО
Активістка Олена Лазарчик була затримана мінською міліцією. Її протримали у відділку до 23 години, і жінка не змогла забрати сина зі школи. Дитину відвезли до притулку, а віддали тільки тоді, коли до будівлі притулку прийшли близько 300 опозиціонерів.
Про це повідомила в фейсбуці білоруська журналістка Ірина Халіп, інформує Цензор.НЕТ.
Олену Лазарчик затримали у четвер, 17 вересня. Їй не висунули жодних обвинувачень і просто протримали у відділку міліції до 23 години.
"А коли Олену випустили, виявилося, що педагоги середньої школи №126, де в першому "Б" класі вчиться Артем .., після того як в належний час - до 18.00 - мати не забрала дитину з групи подовженого дня, викликали органи опіки, і шестирічного Артема відвезли до притулку Фрунзенського району. ... Ні батькові, ні повнолітній сестрі Марині (їй 23 роки), ні бабусі Артема зі школи не подзвонили, хоча всі їхні контакти є в особовій справі дитини і безпосередньо у класного керівника", - написала журналістка.
Наступного дня до опозиціонерки Олени прийшли співробітники опіки. Вони перевірили умови життя її сина і залишилися дуже задоволені. Але коли Олена приїхала в притулок забирати дитину, керівництво установи відмовилося віддавати хлопчика - мовляв, у матері немає документа, на підставі якого можна це зробити.
У суботу до притулку разом з Оленою прийшли близько 300 осіб, пише "МБХ медіа". Побачивши таку групу підтримки, керівник притулку повернула сина матері.
Белорусские органы опеки вернули активистке Елене Лазарчик ее сына. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/DMkgFxiT5W— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 19, 2020
"Сьогодні ми звільнили одного шестирічного хлопчика. Завтра звільнимо всіх політв'язнів", - підсумувала Халіп.
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Першим ділом - лєворюція!
Ну а діточки?
А діточки потом.
«Ранее сообщалось, что внучки Александра Лукашенко ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), как и его младший сын Николай.
Колю Лукашенко «переправили в Москву в обстановке секретности» и на первое время поселили в белорусском посольстве. Он будет учиться под чужой фамилией, возможно, в гимназии при https://lenta.ru/tags/organizations/mgu/ МГУ имени М.В.Ломоносова . Там https://lenta.ru/news/2020/09/17/son/ заявили , что такого ученика у них нет.
Лукашенко.
Почему у Вас могут отобрать Вашего ребёнка в РБ.
Ни одна семья с детьми в Беларуси не гарантированна от этого.
Узаконенный ублюдком правительственный киднеппинг, как средство управления людьми.
Это не упрёк. Это просто констатация факта.
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Одно из многих заблуждений украинцев состоит в уверенности, что Беларусь до сих пор не раздерибанена.
Завод Беларусь калий в госсобственности и он бастует или бастовал. Как отреагируют его работники, когда пройдет "революция", которую они жаждут, затем приватизация и они узнают, что хозяином их завода стал, например, украинский олигарх беня коломойский.
Беда большинства беларуских предприятий-гигантов, это производство неконкурентной продукции, на них используются устаревшие технологии, работа на склад, все стоянки забиты техникой, которая никогда не будет продана., избыточная занятость, высокая закредитованность и неспособность рассчитываться с долгами.
Без понимания, для чего что-то делается, только за счет внутренних ресурсов, как показывает опыт модернизации деревообработки, результата может не быть вообще. Несмотря на вливаемые в них деньги. Так В топ-25 убыточных ОАО, несмотря на проведенную модернизацию, попали и все три цементных завода - Кричевцементношифер (7-е место, рост убытков в 3,3 раза), Белорусский цементный завод (минус 330 млрд против скромного плюса в 2014-м, 10-е место), Красносельскстройматериалы (15-е, минус 250 млрд также против скромного плюса в 2014-м). Совокупный убыток цементных предприятий превысил 1 трлн рублей.
А в пятерке самых убыточных заводов-гигантов - БМЗ и машиностроительные гиганты «Гомсельмаш», МАЗ и МТЗ, а также Светлогорский ЦКК.
За последние семь лет задолженность по просроченным кредитам и займам госпредприятий https://news.tut.by/economics/680755.html увеличилась в 10 раз, достигнув 2% ВВП.
1.Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга Белорусской металлургической компании - 2624 млрд руб. убытков.
2.«Гомсельмаш» - 1922 млрд руб. убытков.
3.Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат - 982 млрд руб. убытков.
4.МАЗ - управляющая компания холдинга
5.«БЕЛАВТОМАЗ» - 970 млрд руб. убытков.
6.Минский тракторный завод - 879 млрд руб. убытков.
7.Гомельский завод литья и нормалей - 562 млрд руб. убытков.
8.«Кричевцементношифер» - 486 млрд руб. убытков.
9.«Гомельстекло» - 471 млрд руб. убытков.
И т.д.
Только благодаря бюджетной поддержке некоторым предприятиям удается сводить концы с концами. Без нее они не смогли бы рассчитываться с банками по взятым ранее кредитам, платить зарплаты, закупать продукцию и комплектующие для производства. И в итоге были бы вынуждены закрыться.
Но такая система "поддержания штанов" не может существовать вечно.
И я думаю, что условному Васе-шахтёру с Беларуськалия будет абсолютно всё равно, кто по документам является хозяином его завода, если это предприятие находится на территории его страны, наполняет бюджет его страны и платит этому Васе достойную зарплату. И дай-то Бог, что бы после ухода агрофюрера нашлись инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие Беларуси.
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Не будет никаких чудесных инвесторов. Нас в Украине почти 30 лет заморачивают инвесторами. А в результате простой дерибан паразитами и олигархия. В результате ВВП на душу населения в мире - Украина 111 место, Беларусь 55 место. Смотрите здесь.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення
И у вас под словоблудия под древним флагом об чудесных инвесторах, раздерибанят свои, те кто стоит за этими протестами. И получите олигархию типа как в Украине. Эти кто стоят на трибунах марионетки которые получат кость от будущих хозяев. Нас очень обманули и дальше обманывают и я не хотел бы, чтобы такое произошло с братскими беларусами.
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Зато теперь он готов оптом отдать расеянам всю Беларусь со всеми потрохами, лишь бы остаться у власти, хотя бы расейским гауляйтером.
В 2020 году чиновники занимаются только тем, что рефинансируют долги промышленных предприятий. Однако на счетах все равно остаются миллиарды токсичных долгов, пишет сайт https://banki24.by/news/4390-belorusskaya-promyshlennost-pogruzilas-vo banki24.by .
Промышленность охватывает почти половину просроченных долгов всех крупных и средних предприятий Беларуси.
На 1 августа совокупный «мусорный» долг составил 10,154 млрд BYN. (это новыми)
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Это 2,624 триллиона руб. или около 1 триллиона долларов. Это на порядки больше ВВП трёх стран вместе - Беларуси, Украины и России.
А вот более свежие цифры.
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам первого квартала 2020 года. Из представленныхhttps://portal.gov.by/PortalGovBy/resourceproxy/~.portletId~3D~252Foracle~252Fadf~252Fportlet~252FscopedMD~252Fs8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed~252Fportlets~252Fpfipublicportlet_6741dc72_78ed_4651_800a_5a5abe842b6c~26clientId~3D78307871~26resourceId~3Dwsrp-url~25253D~252526wsrp-resourceID~25253DpdfPreviewFile~252526wsrp-preferOperation~25253Dtrue~252526wsrp-requiresRewrite~25253D~252526wsrp-resourceState~25253DeJyLL07OL0i1zc1PSQ0GsVLUiooKbNXSc-KTEnNsAbM4C0U~252526wsrp-resourceCacheability~25253Dpage~252526wsrp-navigationalValues~25253D~252526oracle~2525253Arunnable-attribs~25253Doracle.adf.portlet.Stretched~2525253Dtrue~26baseUrl~3Dhttps~253A~252F~252Fportal.gov.by~252FPortalGovBy~252Fadfportlet~253F_adfp_request_id~253D5b8eaf13-7***-407b-a970-542d9bd16685~2526_adfp_icr~253D1~26locale~3Dru~26checksum~3Dfe195a6db589bb2f42963d84e893ebee6a7912dc/pdfPreviewFile?fileId=71137 данных следует, что только за первые три месяца текущего года Белорусский металлургический завод получил убыток в сумме 122,5 млн рублей (55.5 млн $). Ну, а про сейчас я вообще молчу.
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В Беларуси закона нет от слов "вообще" и "абсолютно". Если у Вас ещё кого-то за что-то, возможно, и судят, то у нас только фальсифицируют уголовные дела, когда надо наказать неугодных или отобрать успешный бизнес.
Вы действительно предполагаете, что подобных явлений у нас нет???
Большинство украинце ничего (вернее так: НИЧЕГО) не знают о реалиях жизни в РБ. Но тем охотнее раздают нам советы и тем охотнее вешают нам ярлыки...
Это не упрёк. Это просто констатация факта.
Группа олигархов вывели (украли) за границу более 6 млрд дол. денег вкладчиков своего банка. Их банк национализировали и заполнили деньгами из бюджета, а ворюгам как с гуся вода. Вот такой у нас капитализм. Подозреваю, что люди которые стоят за протестами у вас, хотят такой же капитализм построить под себя. Например подвинут Лукашенко используя народ, а потом не спросят народ, а будут делать из страной, что захотят. Как произошло у нас.
У нас строили капитализм, а потом депутаты, бывшие диссиденты СССР и патриоты Украины говорят, что они не знают где эти олигархи взялись. И главное кто они. Полагаю что они имели в виду что среди них не было ни одного этнического украинца, а люди с несколькими гражданстами, в том числе Кипра и Израиля. Меня беспокоит чтобы и в братской Беларуси подобного не произошло. А таких олигархов мы избавиться не сможем никогда. Так как частная собственность неприкосновенна. И эти олигархи у нас ещё и управляют политиками.
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Дорогой Олег Васильченко, не беспокойтесь за нас. Поздно. В Беларуси уже всё украли и уже всё вывезли ещё до протестов. Здесь остались только долги тех самых государственных заводов-гигантов, которыми Вы так восхищаетесь...
Вы хоть помните, о чём была эта страница, на которой Вы убеждаее меня-беларуску, живущую в Беларуси, как хорошо мы живём при этом ублюдке.
Олег, здесь власти крадут детей и шантажируют ими родителей!
Не пишите мне больше.
Если я захочу послушать эту галиматью, я включу БТ прямо дома в Минске.
Я не говорю что у вас все хорошо. Я только предупреждаю, что те люди которые у вас стоят за событиями, хотят сделать как у нас. А у нас по сути ещё хуже чем у вас. Это я достаточно аргументировал ранее. Сметая Лукашенко народу надо предусмотреть чтобы народ не обманули. Я закончил.