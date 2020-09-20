На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У містах Білорусі відбуваються багатотисячні марші солідарності. Силовики застосовують водомети та іншу спецтехніку, намагаються розділити колони і проводити точкові затримання.

Як пише TUT.BY, в акції в Мінську беруть участь десятки тисяч людей, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас центр частково перекритий силовиками. Коли колони людей підходять до оточення, їх намагаються розділити, крім того, не дають можливості сховатися у дворах. Після сутичок протестувальники повертаються в колони.

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Всюди відбуваються затримання.

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Жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками сталися в Бресті. У міліцію полетіли пляшки. Почалися жорстокі затримання, натовп намагається захистити людей. За повідомленням місцевої газети "Бінокль", міліція зробила попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.

У Ліді люди в балаклавах і формі міліції намагалися затримати учасників протесту. Якоїсь миті на них рушили кілька десятків людей, люди у формі втекли, так нікого і не затримавши.

Правозахисна організація "Весна" опублікувала імена понад 70 затриманих у країні.

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