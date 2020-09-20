УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12032 відвідувача онлайн
Новини Відео Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
14 211 49

На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У містах Білорусі відбуваються багатотисячні марші солідарності. Силовики застосовують водомети та іншу спецтехніку, намагаються розділити колони і проводити точкові затримання.

Як пише TUT.BY, в акції в Мінську беруть участь десятки тисяч людей, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас центр частково перекритий силовиками. Коли колони людей підходять до оточення, їх намагаються розділити, крім того, не дають можливості сховатися у дворах. Після сутичок протестувальники повертаються в колони.

Дивіться також: Лукашенко готується до опозиційного Маршу справедливості - в центр Мінська стягують спецтехніку. ВIДЕО

На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 01
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 02
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 03
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 04
Фото: TUT.BY
 

Читайте також: Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, Путін - мудрий керівник, - Тіхановська

На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 05
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 06
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 07
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 08
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 09
Фото: TUT.BY
 

Читайте також: У Білорусі "кібер-партизани" злили в інтернет дані 1000 силовиків. МВС країни погрожує покарати

На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 10

На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 10
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 12
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 13
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 14
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 15
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 16
Фото: TUT.BY
 

Дивіться також: Білоруський ОМОН оточує і застосовує силу до жінок. ВIДЕО

На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 17
Фото: TUT.BY
 
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання 18
Фото: TUT.BY
 

Всюди відбуваються затримання.

Дивіться також: Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи. ВIДЕО

Жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками сталися в Бресті. У міліцію полетіли пляшки. Почалися жорстокі затримання, натовп намагається захистити людей. За повідомленням місцевої газети "Бінокль", міліція зробила попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.

У Ліді люди в балаклавах і формі міліції намагалися затримати учасників протесту. Якоїсь миті на них рушили кілька десятків людей, люди у формі втекли, так нікого і не затримавши.

Правозахисна організація "Весна" опублікувала імена понад 70 затриманих у країні.

Дивіться також: Біло-червоно-білий прапор розгорнули на Майдані в Києві в День білоруської символіки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7940) затримання (4343) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Терпить терпили !!!))
показати весь коментар
20.09.2020 19:05
+13
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания - Цензор.НЕТ 6864
показати весь коментар
20.09.2020 19:20
+10
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 8725
показати весь коментар
20.09.2020 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терпить терпили !!!))
показати весь коментар
20.09.2020 19:05 Відповісти
Свого часу так діяла «Солідарність» Лєха Валенси.
показати весь коментар
20.09.2020 19:11 Відповісти
Мова не про особисті зв"зки , а про тактику досягнення мети !!))
показати весь коментар
20.09.2020 19:34 Відповісти
Не в коня корм .
Вже те, як він написав імя Валенси - Лёха, розуміємо, що то ординарний лахтинський пропагандон з масовки.
показати весь коментар
20.09.2020 19:41 Відповісти
Живе Беларусь!
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 8847
показати весь коментар
20.09.2020 19:40 Відповісти
Та не, уже здохла судя по жалкой кучке людей отмудоханных без ответки...
показати весь коментар
20.09.2020 20:28 Відповісти
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания - Цензор.НЕТ 6864
показати весь коментар
20.09.2020 19:20 Відповісти
ага терпить терпилы украинцы на все издевательства которые с вами творит Зебил
показати весь коментар
20.09.2020 19:24 Відповісти
лукамудищев накаляет обстановку...
показати весь коментар
20.09.2020 19:06 Відповісти
26 лет назад избрали популиста-"антикоррупционера", а 22 года назад руский государственний...
показати весь коментар
20.09.2020 19:06 Відповісти
Садо-мазо. Получают удовольствие от дубинки.
показати весь коментар
20.09.2020 19:06 Відповісти
Велика депресія в Белорусі.
показати весь коментар
20.09.2020 19:07 Відповісти
Вже всім ясно, що білоруси не будуть чинити опір. Цікаво тільки скільки часу ще вони будуть ходити на мітинги.
показати весь коментар
20.09.2020 19:07 Відповісти
в Хабаре уже который день?
показати весь коментар
20.09.2020 19:15 Відповісти
71.
показати весь коментар
20.09.2020 19:30 Відповісти
Лука умножает народную ненависть к себе, бульбашский чивокуня.
показати весь коментар
20.09.2020 19:09 Відповісти
А толку? Без політичних партій, без політиків ці ходіння - пук у в повітря. Та і наявності партій замало, потрібна депутатська недоторканність.
Майдан переміг тому, що були недоторканні координатори та організатори - Депутати. Можна було поставити на Майдані намет, оголосити його "громадською приймальнею" і фіг хто міг до нього доторкнутися! Але нарід переконали, що недоторканність зло і її відмінили чергові народні обранці.
Тепер депутата можна причинити чи посадити під домашній арешт, а отже можна прибрати координаторів і організаторів, а без них будь який протест або перетвориться у безглуздий бунт, або в те, що ми бачимо у білорусів. Барани самі дали різникам у руки ножі.
Недоторканність була інструментом. Політичним інструментом. І як всякий інструмент його можна було використати і во зло і на благо. З допомогою сокири можна і людину зарубати і церкву збудувати, і мені чомусь здається, що церков збудували на кілька порядків менше, як зарубали людей. Але! Ні хто від сокири, як від корисного і потрібного інструмента не відмовляється
А мудрий нарід відмовився від депутатської недоторканності. От цікаво, як тепер "снесуни", які кричали: "Як що не так ми єво снєсьом!" Зєєєлю зносити збираються?
показати весь коментар
20.09.2020 19:12 Відповісти
Неприкосновенность и есть зло. Это только на постсовке она есть. Не путать с дипломатической неприкосновенностью. Политик должен быть обычным гражданином а не каким нибудь барином которому море по колено.
показати весь коментар
20.09.2020 19:28 Відповісти
Не так уже й багато злочинів вчинили депутати, не тим вони заробляють. Просто після Майдану 2004 стало зрозуміло, що депутатська недоторканність не дає встановити в Україні диктатуру і почали у ЗМі кампанію по дискредитації цього державного інституту.
Нарід переконали що все зло від неї, так само, як у телемаркеті переконують лоха, що всі його промблеми від поганого сну і треба купити матрас. Потім лох розуміє, проблеми не у сні і матрас йому до лампочки, але грошики уже тю-тю!
Але того, що саме депутатська недоторканність рятувала Україну від диктатури, лохи й досі не зрозуміли. А коли зрозуміють буде вже надто пізно.
показати весь коментар
20.09.2020 21:23 Відповісти
И неприкосновенность так и не отменили, бот. Имитация отмены была, но не отмена неприкосновенности.
показати весь коментар
20.09.2020 19:30 Відповісти
Я з вами горілку не пила!
Як ви думаєте, скільки секунд потрібно буде бєнєдіктовій, щоб за наказом Зєл підписати "підозру" депутату, і, якщо реально засмердить смаленим? Якщо ситуація буде як наприкінці 2013?
Чи думати це не для вас, ви більше по жіночому, на емоціях?
показати весь коментар
20.09.2020 21:21 Відповісти
вторая россосия терпели терпим и будем терпеть где настоящие патриоты там с коктейлями?
показати весь коментар
20.09.2020 19:12 Відповісти
Лука задирається, але сциться.
показати весь коментар
20.09.2020 19:14 Відповісти
В нас все по іншому було.Пів України ненавиділа Яника,з самого початку його правління.
показати весь коментар
20.09.2020 19:15 Відповісти
«20 сентября 2020
Пригнанный для разгона протестующих белорусов водомет сломался.

https://lenta.ru/auth/

В Минске сломался водомет, пригнанный для разгона участников акции протеста. Об этом сообщает TUT.by.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова. Под водометом образовалась лужа из жидкости оранжевого цвета. Силовики пытались починить водомет. Через некоторое время его отогнали.»

Водомьот обісцявся.
«Бєлорусскоє, значит, отлічноє !»
показати весь коментар
20.09.2020 19:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nt9WJjfTzfw&list=RDNt9WJjfTzfw&start_radio=1 Песня сойки
показати весь коментар
20.09.2020 19:17 Відповісти
Вату і ********** ковбасить нерозуміння: «Ну что ім єщє надо? Дорогі, єсть, одється єсть, жрать єсть ?»
А білорусам треба, щоб їх не хєрачили гумовим кийком, по свистку колгоспного бригадіра.
показати весь коментар
20.09.2020 19:20 Відповісти
Трусы с оружием против безоружных.
показати весь коментар
20.09.2020 19:26 Відповісти
Кровь уже лилась ручьями
- Так о чём же речь-то? "Бей братьёв!"

Но вдруг с братьями Сотворилось нечто:

Братьев как бы подкосило

- Стали братья отступать,

Будто вмиг лишились силы...

Мужичьё их попросило

Больше бед не сотворять.

...Долго думали-гадали,

Что блаженный им сказал.

Но, как затылков ни чесали,

Ни один не угадал.

И решили: он заклятьем

Обладает, видно...

Ну а он сказал лишь:
"Братья, Как же вам не стыдно!"
(с)
показати весь коментар
20.09.2020 19:37 Відповісти
Маловато народа дляч свержения. Дайте им Парасюка с ботинком
показати весь коментар
20.09.2020 19:28 Відповісти
...грёзы, позы и слёзы...
показати весь коментар
20.09.2020 19:33 Відповісти
Лукашеску уже утомил
показати весь коментар
20.09.2020 19:42 Відповісти
Я так понял белоруским ментам платят за манифестанта 5 баксов ..Они их как живодеры собак ловят
показати весь коментар
20.09.2020 19:49 Відповісти
стадо!
показати весь коментар
20.09.2020 19:53 Відповісти
Та пох на Бульбароссию. Новые власти продадут госпредприятия России, вот и весь смысл протестов. У нас своих проблем хватает, зебил на дворе.
показати весь коментар
20.09.2020 20:04 Відповісти
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 4895

Зелені, болотно-мокшанські зелені чоловічки.
показати весь коментар
20.09.2020 20:18 Відповісти
Мусора-дубасят ! Терпилы-терпят ! Бацьке- пофиг !!!!
показати весь коментар
20.09.2020 20:25 Відповісти
Протест ффсе! Козу водить надоедает, ряды редеют. Бацька вам не овощ сраный, мандюлей отгребают по полной. Тихановская, зажигай!
показати весь коментар
20.09.2020 20:26 Відповісти
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 7826
показати весь коментар
20.09.2020 21:40 Відповісти
Представьте ситуацию - несколько десятков тысяч украинцев митингуют к ним подбегает сотня людей в форме без опознавательных знаков и масках и начинают паковать в бусы без номеров и опознавательных знаков ....
показати весь коментар
20.09.2020 20:33 Відповісти
Через кілька хвилин - навколо палаючих бусів без розпізнавальних знаків валяється сотня самогубців у формі без розпізнавальних знаків.
показати весь коментар
20.09.2020 21:24 Відповісти
Барабан в протестуючих на фотках побачив, а кулемета поки що ні.
показати весь коментар
20.09.2020 20:34 Відповісти
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 8725
показати весь коментар
20.09.2020 21:14 Відповісти
Бульбаши придумали доселе невиданный вид защиты, криком ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
показати весь коментар
20.09.2020 22:14 Відповісти
пукін-шеломов дивитись і обсирається від страху... тому і послав своїх "слабовиків" на "допомогу"!!! РОЗВАЛ КАЦАПІЇ ПРИБЛИЖАЄТЬСЯ!!!!
показати весь коментар
21.09.2020 04:30 Відповісти
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 1295Белорусы сняли маску с этого старого мира , загнивающего мира Путлер-Лукашенко.
Да вор Лука своровавший голоса избирателей, голоса своего народа опозорен и унижен людьми. Вместе с ним унижен и его дружок Путлер, правда этот ******** давно оскорблен и унижен но ему по барабану, все равно ни совести ни души у Президента России нет.
Правильно сказал про этих уголовнфх фигурантов, а именно о воре Лукашенко и убице Путине, а так же об их жертвах белорусском народе и Навальном Евгений.
https://youtu.be/Gytum6jCkXY "Лавров vs Риббентроп: найти девять отличий"
показати весь коментар
21.09.2020 09:05 Відповісти
 
 