На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У містах Білорусі відбуваються багатотисячні марші солідарності. Силовики застосовують водомети та іншу спецтехніку, намагаються розділити колони і проводити точкові затримання.
Як пише TUT.BY, в акції в Мінську беруть участь десятки тисяч людей, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас центр частково перекритий силовиками. Коли колони людей підходять до оточення, їх намагаються розділити, крім того, не дають можливості сховатися у дворах. Після сутичок протестувальники повертаються в колони.
Всюди відбуваються затримання.
Жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками сталися в Бресті. У міліцію полетіли пляшки. Почалися жорстокі затримання, натовп намагається захистити людей. За повідомленням місцевої газети "Бінокль", міліція зробила попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.
У Ліді люди в балаклавах і формі міліції намагалися затримати учасників протесту. Якоїсь миті на них рушили кілька десятків людей, люди у формі втекли, так нікого і не затримавши.
Правозахисна організація "Весна" опублікувала імена понад 70 затриманих у країні.
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Вже те, як він написав імя Валенси - Лёха, розуміємо, що то ординарний лахтинський пропагандон з масовки.
Майдан переміг тому, що були недоторканні координатори та організатори - Депутати. Можна було поставити на Майдані намет, оголосити його "громадською приймальнею" і фіг хто міг до нього доторкнутися! Але нарід переконали, що недоторканність зло і її відмінили чергові народні обранці.
Тепер депутата можна причинити чи посадити під домашній арешт, а отже можна прибрати координаторів і організаторів, а без них будь який протест або перетвориться у безглуздий бунт, або в те, що ми бачимо у білорусів. Барани самі дали різникам у руки ножі.
Недоторканність була інструментом. Політичним інструментом. І як всякий інструмент його можна було використати і во зло і на благо. З допомогою сокири можна і людину зарубати і церкву збудувати, і мені чомусь здається, що церков збудували на кілька порядків менше, як зарубали людей. Але! Ні хто від сокири, як від корисного і потрібного інструмента не відмовляється
А мудрий нарід відмовився від депутатської недоторканності. От цікаво, як тепер "снесуни", які кричали: "Як що не так ми єво снєсьом!" Зєєєлю зносити збираються?
Нарід переконали що все зло від неї, так само, як у телемаркеті переконують лоха, що всі його промблеми від поганого сну і треба купити матрас. Потім лох розуміє, проблеми не у сні і матрас йому до лампочки, але грошики уже тю-тю!
Але того, що саме депутатська недоторканність рятувала Україну від диктатури, лохи й досі не зрозуміли. А коли зрозуміють буде вже надто пізно.
Як ви думаєте, скільки секунд потрібно буде бєнєдіктовій, щоб за наказом Зєл підписати "підозру" депутату, і, якщо реально засмердить смаленим? Якщо ситуація буде як наприкінці 2013?
Чи думати це не для вас, ви більше по жіночому, на емоціях?
Пригнанный для разгона протестующих белорусов водомет сломался.
https://lenta.ru/auth/
В Минске сломался водомет, пригнанный для разгона участников акции протеста. Об этом сообщает TUT.by.
Инцидент случился на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова. Под водометом образовалась лужа из жидкости оранжевого цвета. Силовики пытались починить водомет. Через некоторое время его отогнали.»
Водомьот обісцявся.
«Бєлорусскоє, значит, отлічноє !»
А білорусам треба, щоб їх не хєрачили гумовим кийком, по свистку колгоспного бригадіра.
- Так о чём же речь-то? "Бей братьёв!"
Но вдруг с братьями Сотворилось нечто:
Братьев как бы подкосило
- Стали братья отступать,
Будто вмиг лишились силы...
Мужичьё их попросило
Больше бед не сотворять.
...Долго думали-гадали,
Что блаженный им сказал.
Но, как затылков ни чесали,
Ни один не угадал.
И решили: он заклятьем
Обладает, видно...
Ну а он сказал лишь:
"Братья, Как же вам не стыдно!"
(с)
Зелені, болотно-мокшанські зелені чоловічки.
Да вор Лука своровавший голоса избирателей, голоса своего народа опозорен и унижен людьми. Вместе с ним унижен и его дружок Путлер, правда этот ******** давно оскорблен и унижен но ему по барабану, все равно ни совести ни души у Президента России нет.
Правильно сказал про этих уголовнфх фигурантов, а именно о воре Лукашенко и убице Путине, а так же об их жертвах белорусском народе и Навальном Евгений.
https://youtu.be/Gytum6jCkXY "Лавров vs Риббентроп: найти девять отличий"