У білоруському Гродно ОМОН затягнув в автозак жінку на пізньому терміні вагітності. ВIДЕО

20 вересня під час мирної акції на вулиці Віленській у Гродно силовики жорстко затримували людей. В автозак затягли і вагітну жінку.

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах, видно, що один із силовиків хапає дівчину і тягне її дорогою, інформує Цензор.НЕТ. Вона кричить, що вагітна, хоча це помітно, і пручається. На допомогу людині у формі підбігають ще кілька співробітників ОМОНу, зокрема і дівчина. Вони всі разом тягнуть вагітну в автозак.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.

Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.

Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t — Doctor Nika🤍❤️🤍 (@dr__nika) September 20, 2020

Постраждала, яку звуть Вероніка, вже вдома. Вона розповідає TUT.BY, що вийшла на вулицю, "щоб мирно відстояти свій голос", і зараз переживає, щоб для її сім'ї не було жодних наслідків. У Вероніки є ще старша дитина. Маля в той час, коли батьки пішли в місто, було у родичів.

Читайте також: На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цієї неділі в Гродно на мирну акцію протесту зібралося близько 500 осіб. Силовики перекрили пішохідну вулицю Радянську, і люди рушили Великою Троїцькою, а потім вийшли на перехрестя з Віленською. Там і почалися затримання. Вероніка разом із чоловіком тієї миті були на тротуарі. Коли тут з'явилися силовики, дівчина вибігла на проїжджу частину, де її почали затримувати.

Чоловікові пощастило піти звідти, жінку ж посадили в автозак. У відсіку, де вона перебувала, були ще три жінки. За словами дівчини, вони почали стукати в стінку і кричати про те, що з ними є вагітна і їй не вистачає повітря. Тоді Вероніку пересадили у відсік, де вона була сама.

"Ми проїхали зовсім небагато, метрів 50. До мене зайшов співробітник ОМОНу, запитав, чи є в машині мої речі. Я хотіла забрати свій прапор, але мені його не віддали. Міліціонер сказав, що можу виходити. Я вийшла. Через деякий час знайшла чоловіка. Зараз я вдома", - розповіла виданню Вероніка.

Вона каже, що "ніколи раніше не бачила, як затримують людей, і для неї це стало шоком". Почувається нормально.

Дивіться також: Шестирічного сина білоруської активістки відвезли до притулку, коли затримана мати не змогла забрати його зі школи. ВIДЕО