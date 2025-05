У білоруському Гродно ОМОН затягнув в автозак жінку на пізньому терміні вагітності. ВIДЕО

20 вересня під час мирної акції на вулиці Віленській у Гродно силовики жорстко затримували людей. В автозак затягли і вагітну жінку.

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах, видно, що один із силовиків хапає дівчину і тягне її дорогою, інформує Цензор.НЕТ. Вона кричить, що вагітна, хоча це помітно, і пручається. На допомогу людині у формі підбігають ще кілька співробітників ОМОНу, зокрема і дівчина. Вони всі разом тягнуть вагітну в автозак.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.

Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.

Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t