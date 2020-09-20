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У білоруському Гродно ОМОН затягнув в автозак жінку на пізньому терміні вагітності. ВIДЕО

20 вересня під час мирної акції на вулиці Віленській у Гродно силовики жорстко затримували людей. В автозак затягли і вагітну жінку.

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах, видно, що один із силовиків хапає дівчину і тягне її дорогою, інформує Цензор.НЕТ. Вона кричить, що вагітна, хоча це помітно, і пручається. На допомогу людині у формі підбігають ще кілька співробітників ОМОНу, зокрема і дівчина. Вони всі разом тягнуть вагітну в автозак.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.
Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.
Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t

— Doctor Nika🤍❤️🤍 (@dr__nika) September 20, 2020

Постраждала, яку звуть Вероніка, вже вдома. Вона розповідає TUT.BY, що вийшла на вулицю, "щоб мирно відстояти свій голос", і зараз переживає, щоб для її сім'ї не було жодних наслідків. У Вероніки є ще старша дитина. Маля в той час, коли батьки пішли в місто, було у родичів.

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Цієї неділі в Гродно на мирну акцію протесту зібралося близько 500 осіб. Силовики перекрили пішохідну вулицю Радянську, і люди рушили Великою Троїцькою, а потім вийшли на перехрестя з Віленською. Там і почалися затримання. Вероніка разом із чоловіком тієї миті були на тротуарі. Коли тут з'явилися силовики, дівчина вибігла на проїжджу частину, де її почали затримувати.

Чоловікові пощастило піти звідти, жінку ж посадили в автозак. У відсіку, де вона перебувала, були ще три жінки. За словами дівчини, вони почали стукати в стінку і кричати про те, що з ними є вагітна і їй не вистачає повітря. Тоді Вероніку пересадили у відсік, де вона була сама.

"Ми проїхали зовсім небагато, метрів 50. До мене зайшов співробітник ОМОНу, запитав, чи є в машині мої речі. Я хотіла забрати свій прапор, але мені його не віддали. Міліціонер сказав, що можу виходити. Я вийшла. Через деякий час знайшла чоловіка. Зараз я вдома", - розповіла виданню Вероніка.

Вона каже, що "ніколи раніше не бачила, як затримують людей, і для неї це стало шоком". Почувається нормально.

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Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+38
Білоруси ще нічого не зрозуміли?
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20.09.2020 22:03
+25
Кацапи в Бєслане, школу з дітьми розстріляли...
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20.09.2020 22:06
+24
Если главная оппозиционерка заявляет, что Путин мудрый руководитель, то до понимания очень далеко. И будет ли оно?
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20.09.2020 22:09
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от нехорошая какая женщина, да?
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21.09.2020 12:01 Відповісти
При чем тут хорошая или нехорошая.... это понятие чисто субъективное. Я написал что она неумная.
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21.09.2020 16:40 Відповісти
от неумная, не додумалась, что беременную могут затолкать в автозак
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22.09.2020 06:54 Відповісти
Мусора мрази
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21.09.2020 11:17 Відповісти
ОМОН, это д-мо по умолчанию и ждать от него чего то хорошего не стоит.
А вот люди, которые это видели и вместо того, что бы избить мусоров и освободить девушку, снимали "видосик", что они за люди?
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21.09.2020 17:33 Відповісти
Есть люди, которые вынуждены служить верой и правдой невежеству Тьмы - такова у них судьба. В противостояния таким людям, есть люди, которые также вынуждены верой и правдой служить знанию Света. Что и подтверждает Библия: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будите исполнять вожделение плоти; Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете , что хотели бы». Эти свойства человеческого бытия, лукавый, с помощью своих подручных, и использует для свержения богоугодной власти. Не смотря на то, что в Библии однозначно сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» Рым. 13:1. Поэтому не следует судить, чтобы самому не быть судимым. Ибо сказано: «Не судите, да не судимы будите; Ибо каким судом судите, таким будите судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» Мф.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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21.09.2020 21:07 Відповісти
Белорусы - бери те на митинги вилы и колите фашистов-мусоров!
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30.09.2020 08:31 Відповісти
Мужу повезло уйти? ... Подонок бросил в беде жену на последнем месяце беременности... А эта дура пошла на митинг в таком положении... Точно, беларуская оппозиция состоит из подонков и дураков!
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12.03.2021 23:06 Відповісти
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