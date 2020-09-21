Ризикований вчинок: білорус із біло-червоно-білим прапором біжить за силовиками. ВIДЕО

Солдати Внутрішніх військ Білорусі переміщалися бігом, за ними деякий час біг хлопець із біло-червоно-білим прапором.

Відео надіслав Белсату читач, передає Цензор.НЕТ.

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Пізніше редакції надіслали колаж з іншим знімком, нагадуючи про події 2010 року. Нагадаємо, 10 років тому в Білорусі протестували проти результатів виборів, в яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Протестувальники вимагали виборів без цього кандидата. Мітинг жорстко розігнали.

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