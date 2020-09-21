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Новини Відео Революція в Білорусі
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Ризикований вчинок: білорус із біло-червоно-білим прапором біжить за силовиками. ВIДЕО

Солдати Внутрішніх військ Білорусі переміщалися бігом, за ними деякий час біг хлопець із біло-червоно-білим прапором.

Відео надіслав Белсату читач, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізніше редакції надіслали колаж з іншим знімком, нагадуючи про події 2010 року. Нагадаємо, 10 років тому в Білорусі протестували проти результатів виборів, в яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Протестувальники вимагали виборів без цього кандидата. Мітинг жорстко розігнали.

Ризикований вчинок: білорус із біло-червоно-білим прапором біжить за силовиками 01

Дивіться: У білоруському Гродно ОМОН затягнув в автозак жінку на пізньому терміні вагітності. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7941) протест (2398)


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Топ коментарі
+18
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 2902
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 7160
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21.09.2020 00:39
+17
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 9272
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21.09.2020 00:50
+11
Найдите на фотографиях зеленые 73%.

А в итоге именно они похерили абсолютно все, ради чего люди боролись, рисковали и гибли с 2013-го по 2019-й.
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21.09.2020 01:54
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21.09.2020 00:35 Відповісти
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 2902
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 7160
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21.09.2020 00:39 Відповісти
Найдите на фотографиях зеленые 73%.

А в итоге именно они похерили абсолютно все, ради чего люди боролись, рисковали и гибли с 2013-го по 2019-й.
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21.09.2020 01:54 Відповісти
Лучше ответь почему 73% людей, в том числе те которые не симпатизируют зеле, не проголосовали за порошенка. Нет, не отвечай, я и так знаю что ты ответишь.
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21.09.2020 10:24 Відповісти
Тому що такі ж барани тупорилі , як і ти
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21.09.2020 10:45 Відповісти
Храни тебя Бог!
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21.09.2020 16:45 Відповісти
Потому же, почему не могут подняться с нижнего уровня пирамиды Маслоу - мозгой не вышли.
Ризикований вчинок: білорус із біло-червоно-білим прапором біжить за силовиками - Цензор.НЕТ 3669
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21.09.2020 11:00 Відповісти
Лишь вы такие умные аж страх!!!! За шесть лет до вас так ничего и не дошло. А вот до нас дошло что порох - ошибка! Зеля - ошибка. Но выбирая между зелей и порохом тогда была надежда.
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21.09.2020 16:44 Відповісти
Ничего до вас не дошло и не дойдет. Поэтому вы при всех режимах и при любых президентах будете в жопе.
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21.09.2020 18:07 Відповісти
А может мозгой не вышли 27%? С точки зрения логики мы все мозгой не вышли, вчера мне тут доказывали что шахтеры такие-сякие, недостойные повышения зарплаты и т.д. и т.п... А некоторые ментов за людей не считаю., некоторые русскоязычных граждан а некоторые бандеровцев... и никто не напрягает мозги чтобы смотреть на конкретно взятого человека! Так что достойны мы украинцы и обманщика Пороха и бестолкового Зеленского. А Ваши оскорбления лишь говорят о вашей невежественности.
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21.09.2020 16:56 Відповісти
Просто посмотри на пирамиду и оцени, что на первом месте у тебя по удовлетворению потребностей, идиот зеленый.
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21.09.2020 18:05 Відповісти
Храни тебя Бог!
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21.09.2020 18:08 Відповісти
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 9272
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21.09.2020 00:50 Відповісти
Дебильный и глупый поступок...
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21.09.2020 00:45 Відповісти
Луке недолго осталось. На штыках долго не усидишь. Как когда-то говорили-на ваши револьверы у нас свои найдутся- касается всех диктаторов-им -смерть,если не успеют вовремя сдрыснуть .Давайте,Вовики,думайте куда,пока не поздно. А заодно нашого Зелю с собой прихватите. В роли шута горохового. Чтобы не скучно было.
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21.09.2020 00:53 Відповісти
Мантры либерастов. На штыках можно сидеть сколько угодно долго. Вон Ын сидит и не чухается, уже 3 поколения сменилось. Мадуро, и пр.
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21.09.2020 00:59 Відповісти
промазал ты - это мнение лучшего специалиста по войне и подавлению революций.

"Штыками можно сделать всё что угодно; только нельзя на них сидеть." Наполеон I Бонапарт.
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21.09.2020 01:04 Відповісти
Династия Ынов, а также правители Китая ржут с неудачника Наполеона.
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21.09.2020 01:06 Відповісти
баран ты упоротый. они сидят на лжи, раздаче привилегий и постоянных уступках своему окружению. до поры. в случае ына - решает внешняя помощь. это прыщик кому-то очень нужен.
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21.09.2020 01:13 Відповісти
т.е. хочешь сказать, что в данном случае нет этой самой внешней помощи? а по моему и помощник даже тот же самый, что свЫну помогает.
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21.09.2020 09:01 Відповісти
Девочки не ссорьтесь! Наполеон конечно был великий полководец и политик, но то что на штыках можно сидеть сколько угодно долго - это факт. Все зависит от разных условий. И ментальность народа, и внешняя помощь, и собственная мудрость и ум того в чьих руках эти штыки.
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21.09.2020 10:28 Відповісти
куда Наполеону до тебя - это же ты Империю создал и на штыках сидишь. или еще нет?
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21.09.2020 10:32 Відповісти
Читайте пожалуйста повнимательнее. Я очень уважительно отношусь к персоне Наполеона Великого. Я написал что Наполеон великий политик и полководец. Но я согласен с https://censor.net/ru/user/473020 в том что на штыках можно сидеть сколько угодно долго. Примеров тому масса.
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21.09.2020 10:37 Відповісти
Читайте пожалуйста повнимательнее. История Рима и Османской империи в помощь.
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21.09.2020 10:52 Відповісти
Если смотреть от сотворения Земли то можно придти к выводу что все государства как большие организмы рано или поздно гибнут... поэтому штыки или их отсутствие здесь не причем. Посмотрим где лет через 500 или 1000 будут США, Россия, Франция (Хотя Китай...) Посмотрим это лишь оборот речи. Я и так знаю что большей части из этих стран либо не будет либо они сменят и территорию и название и может политическую форму правления - демократические страны на тоталитаризм а тоталитарные на демократию. Так что нужно не только читать но и думать и ещё понимать.
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21.09.2020 16:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UsnPSynyODQ
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21.09.2020 17:15 Відповісти
Сема Сумской-северокорейцы-особо упоротый народ,достойный Книги Гиннеса. Хотя я не спорю- "население" Юга и Востока Украины еще посоревнуются с ними по своей упоростости. Как говорил незабвенный товарищ Бендер-"дети гор"-в нашем случае-дети даунбасских терриконов и т.п.
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21.09.2020 01:57 Відповісти
Не надо смешивать всех жителей Юга и Востока Украины. Вы выставляете себя очень невежественным и повторяете тезисы российской пропаганды. На Юге и Востоке Украины живет очень разный народ... как собственно и на Западе .
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21.09.2020 10:40 Відповісти
"На штыках долго не усидишь." - И как оно, когда тупо игнорируешь реальность? Реальность в зад не клюёт?
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 6939
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21.09.2020 01:02 Відповісти
В таких случаях должен сзади пристроится армян-говномес...
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21.09.2020 08:26 Відповісти
Он усидит ровно столько, сколько будет выгодно РФ. ***** руками лукашенко и его силовиков зачистит всех активных и не согласных, а затем сыграет роль "миротворца" и "спасет народ". Лукашенко в лучшем случае светит, не совсем добровольная но передача власти и окучивание картошки на пенсии, а в худшем испытание на себе новой версии "новичка"...
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21.09.2020 01:20 Відповісти
Я тебя за то уважаю, Миша, шо ты рисковый парень. © Лесь
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21.09.2020 00:59 Відповісти
Вах какой смэлый, стоило ОМОНовцу обернуться как направление движения сменилось на 180 градусов и даже ускорение появилось
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21.09.2020 01:00 Відповісти
Не говори.
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21.09.2020 10:25 Відповісти
Креативно. Вообще много, что креативного увидел у белорусов. Что говорит, что народ большой интеллектуал. Вопрос в другом, там по ту сторону- ломовая непрошибаемость. А как известно- "Против лома нет приёма, если нет другого лома!".
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21.09.2020 01:06 Відповісти
... Против лома нет приёма, если нет другого лома!...
------------------------
И этим другим ломом может быть не только дубина или коктейль молотова в руках.
Вчера в интернете обнародовали данные тысячи силовиков Бреста, а позавчера - данные тысячи силовиков по всей Беларуси.

Милиционеры начали массово просить вычеркнуть их имена из опубликованного в интернете списка сотрудников МВД.

Они готовы уволиться.

Ярослав Лихачевский, который сейчас отвечает за проект помощи силовикам, уволившимся из МВД, вместо Микиты Микадо, заявил в прямом эфире телеканала «Дождь», что уже вчера (19.09.2020) 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из https://charter97.org/ru/news/2020/9/20/393834/ списка, опубликованного вчера же. Они готовы уйти из внутренних органов.
«Деанонимизация работает очень хорошо.
Вчера (19.09.2020) была опубликована 1000 имен силовиков, и 200 из них вчера же пришли к нам с заявками и просьбой исключить из списка. Они сказали, что готовы выходить из системы и не участвовать в этом.
То есть конверсия 20% - это очень хорошие цифры», - рассказал Ярослав.
Напомним, что вчера (19.09.2020) киберпартизаны передали блогеру Nexta для обнародования первую тысячу фамилий сотрудников МВД. В списке есть имена и фамилии сотрудников, год рождения, место работы и должности.
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21.09.2020 11:18 Відповісти
ОМОН пакует митинг сябров .Ну так,взгляд со стороны на митинги в диктаторских режимах.К сожалению именно так примерно это выглядит
Рискованный поступок: беларус с бело-красно-белым флагом бежит за силовиками - Цензор.НЕТ 46
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21.09.2020 01:18 Відповісти
Потом этот же комбайн запаковал и волка.
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21.09.2020 01:28 Відповісти
ПЕСНЯРЫ ИЗ М/Ф «НУ ПОГОДИ» ВМЕСТО ГИМНА БЕЛОРУССИИ

https://youtu.be/K2UdqCirJQ8
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21.09.2020 01:34 Відповісти
Клас. Мусора в обладунках бігати швидко не можуть))
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21.09.2020 08:13 Відповісти
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": https://censor.net/ru/video_news/3220337/na_marshah_solidarnosti_v_raznyh_gorodah_belarusi_siloviki_primenyayut_vodomety_slezotochivyyi_gaz_provodyat
То же самое делают по всему миру в частности в ЕС. Например, во Франции с "желтыми желетами", в Польше и др странах.
Возможно нужно внести предложение в ООН, чтоб протесты проходили беспрепятственно, а демонстранты пусть делают что хотят.
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21.09.2020 08:21 Відповісти
сколько б не тыкала русовата картинок и видосиков как "жестокие европейские полицейские бьют демонстрантов" никогда на таких видосиках не видел ничего похожего на зверства беркутовцев и всяких омоновцев, всегда все в рамках закона
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21.09.2020 10:18 Відповісти
Вам показывают только то что положено видеть.
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21.09.2020 11:08 Відповісти
Надо брать пример с США, где во время недавних протестов черные демонстранты делали что хотели. Грабили магазины, а белых мусоров ставили на колени и заставляли извиняться. Вот это демократия!
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21.09.2020 08:26 Відповісти
А у вас в паРаше слабо так?
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21.09.2020 09:08 Відповісти
 
 