Поліція цьогоріч заарештувала майже 400 учасників ОЗУ та ліквідувала понад 270 організованих злочинних угруповань, - МВС. ВIДЕО

Українські поліцейські заарештували цього року майже 400 учасників ОЗУ та ліквідували понад 270 організованих злочинних угруповань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

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За даними поліції, цьогоріч збільшилася кількість етнічних ОЗУ на 40% і в 2,5 раза зросла кількість ОЗУ, які мають міжрегіональні зв'язки.

Реагуючи на ситуацію, уряд схвалив спеціальну стратегію боротьби з організованою злочинністю. За словами чиновників, ця програма - це комплекс заходів, які базуються на найкращих європейських практиках.