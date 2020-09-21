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Поліція цьогоріч заарештувала майже 400 учасників ОЗУ та ліквідувала понад 270 організованих злочинних угруповань, - МВС. ВIДЕО

Українські поліцейські заарештували цього року майже 400 учасників ОЗУ та ліквідували понад 270 організованих злочинних угруповань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

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За даними поліції, цьогоріч збільшилася кількість етнічних ОЗУ на 40% і в 2,5 раза зросла кількість ОЗУ, які мають міжрегіональні зв'язки.

Реагуючи на ситуацію, уряд схвалив спеціальну стратегію боротьби з організованою злочинністю. За словами чиновників, ця програма - це комплекс заходів, які базуються на найкращих європейських практиках.

Автор: 

затримання (4343) МВС (3504) ОЗУ (155) Нацполіція (15207)


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Топ коментарі
+13
Самая главная ОПГ сидит на Банковой. ОПГ - Офис Презедента Гнусавого
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21.09.2020 10:22
+6
400чел / 270групп = 1,48 чел в ОПГ.
Остальные свои и откупившиеся.
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21.09.2020 10:51
+3
270 преступных группировок численностью в 400 человек, мягко говоря странная математика..Такое ощущение что каждое новое сообщение транслируемое властью, это лишь очередной повод для шуток. Ну ну...
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21.09.2020 10:49
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Самая главная ОПГ сидит на Банковой. ОПГ - Офис Презедента Гнусавого
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21.09.2020 10:22 Відповісти
270/400= 0,675 среднестатистического бандита на одну группировку.
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21.09.2020 10:30 Відповісти
400чел / 270групп = 1,48 чел в ОПГ.
Остальные свои и откупившиеся.
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21.09.2020 10:51 Відповісти
Да, верно. В любом случае веселого мало.
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21.09.2020 11:04 Відповісти
Аваков молодец.
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21.09.2020 10:31 Відповісти
Гарний сарказм))
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21.09.2020 11:29 Відповісти
Головне це красиво відрапортувати. І покошмарити. Війна, пандемія, опг...... Так і керують баранами черех стадний страх та психоз.
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21.09.2020 10:34 Відповісти
Как то фальшиво звучит
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21.09.2020 10:34 Відповісти
Смешно. Если ковырнуть то в тюрьмах сидят одни курильщики плана и те кто пошел против мусоров. А настоящие преступники откупились и гуляют на свободе, а главари сидят у власти
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21.09.2020 10:34 Відповісти
Я так зрозумів, що мусора зачистили ОЗУ не тільки в Україні, а й по прилеглих до нас країн-сусідів.
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21.09.2020 10:35 Відповісти
Главный преступник ето Рюкзаков который и крышует всех преступников Украины
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21.09.2020 10:35 Відповісти
270 преступных группировок численностью в 400 человек, мягко говоря странная математика..Такое ощущение что каждое новое сообщение транслируемое властью, это лишь очередной повод для шуток. Ну ну...
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21.09.2020 10:49 Відповісти
Поскільки про всіх перечислених відсутні покарання це все описане звичайна байда.МВС вже перемогла злочинність по звітах,а я не знав, на днях Аваков отримає героя України?
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21.09.2020 11:23 Відповісти
400 чоловік і 270 ОПГ... Згідно простої арифметики визначаємо, що в одній ліквідованій ОПГ було півтори людини... Півтори людини може бути злочинною групою?)))
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21.09.2020 11:28 Відповісти
опущений ідіот
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22.09.2020 07:28 Відповісти
Обгрунтуй, зек зебільний)) тільки не зливайся, як завжди)
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22.09.2020 07:30 Відповісти
я нічого не зобов'язаний опущеним доводити, а зебільний зек твій батько, що такого ідіота в сіт випустив.
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22.09.2020 09:53 Відповісти
Зебіл, якщо ти щось стверджуєш, то повинен обгрунтувати свої слова. Якщо обгрунтувати ти їх не можеш- то ти звичайнісіньке бидло, що ще не навчене життям))
Доречі, ти в якій колонії сидиш? Бо зекам заборонено ьелефони мати)))
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22.09.2020 10:14 Відповісти
Наверное Верховную Раду упаковали по фракциям.
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21.09.2020 13:44 Відповісти
де тут зрада?
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21.09.2020 20:29 Відповісти
МЕНЬШЕ ДВУХ НА ОПГ )))))))))
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22.09.2020 01:56 Відповісти
ВОр? Я на такие вапросы,атвэчать не буду)
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22.09.2020 07:46 Відповісти
 
 