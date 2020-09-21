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Поліція цьогоріч заарештувала майже 400 учасників ОЗУ та ліквідувала понад 270 організованих злочинних угруповань, - МВС. ВIДЕО
Українські поліцейські заарештували цього року майже 400 учасників ОЗУ та ліквідували понад 270 організованих злочинних угруповань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
За даними поліції, цьогоріч збільшилася кількість етнічних ОЗУ на 40% і в 2,5 раза зросла кількість ОЗУ, які мають міжрегіональні зв'язки.
Реагуючи на ситуацію, уряд схвалив спеціальну стратегію боротьби з організованою злочинністю. За словами чиновників, ця програма - це комплекс заходів, які базуються на найкращих європейських практиках.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар21.09.2020 10:22
+6 Паравоз
показати весь коментар21.09.2020 10:51
+3 Андерсен #450397
показати весь коментар21.09.2020 10:49
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Остальные свои и откупившиеся.
Доречі, ти в якій колонії сидиш? Бо зекам заборонено ьелефони мати)))