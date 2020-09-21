США в Міжнародний день миру закликають РФ припинити агресію проти України, - посольство. ВIДЕО

У Міжнародний день миру Сполучені Штати Америки закликають Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу і припинити агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на сторінці Facebook посольства США в Україні.

"Українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя у світі і з повним визнанням своїх людських справ. Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спровокувала і підтримує на Донбасі і повністю не вийде з Донбасу і Криму, українці не можуть отримати насолоду від миру, якого заслуговують. Росія також має звільнити всіх українців, яких вона незаконно затримала в покарання за їхню мирну незгоду", - зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Читайте також: Європейський суд з прав людини розглядає 5 позовів України проти Росії