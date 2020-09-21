США в Міжнародний день миру закликають РФ припинити агресію проти України, - посольство. ВIДЕО
У Міжнародний день миру Сполучені Штати Америки закликають Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу і припинити агресію проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на сторінці Facebook посольства США в Україні.
"Українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя у світі і з повним визнанням своїх людських справ. Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спровокувала і підтримує на Донбасі і повністю не вийде з Донбасу і Криму, українці не можуть отримати насолоду від миру, якого заслуговують. Росія також має звільнити всіх українців, яких вона незаконно затримала в покарання за їхню мирну незгоду", - зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
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Вони постійно з кимось воюють.
Така підла недострана.