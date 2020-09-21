Тіхановська дала білоруським силовикам гарантії безпеки: "Усі, хто був звільнений, будуть поновлені". ВIДЕО
Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська дала гарантії безпеки силовикам, які відмовляться виконувати накази чинної влади Білорусі, спрямовані проти мирних демонстрантів.
Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вас обманюють, вас залякують. Але стати злочинцем - це значно страшніше. Не дозволяйте себе використовувати, не губіть своє життя і кар'єру. Іноді по-справжньому офіцерський вчинок - це перестати на час бути офіцером", - йдеться в повідомленні.
За її словами, по-справжньому офіцерський вчинок - це перестати на час бути офіцером.
"У Білорусі підуть у минуле практики, за допомогою яких система перетворює службовців на рабів. Не буде відпрацювання після навчання, не доведеться платити штрафи за розірвання контракту. Усі, хто був звільнений або був змушений звільнитися, будуть поновлені з безперервним стажем і вислугою. А головне - вам не доведеться побоюватися повернення в країну закону та дії права. Будьте з білоруським народом, і народ не забуде, що ви були на його боці", - підсумувала Тіхановська.
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Чи ви плануєте якісь зміни ?
Вона випадкова людина.
Вже не какаєте.
Я і досі не збагнула, яка її мета.
и гарантии ее ничем не подкреплены
Бойка запитай.
Або Медведчука.
Та й від тебе https://censor.net/ru/user/386625, цікаво почути ТВОЮ відповідь, «чей Крым?»
Буде ?
відсмокчистанцюй, бо вони інакше тебе не зрозуміють
В Армении оппозиция взяла власть и тут же призналась рашке в любви и преданности
«»
Против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска с аннексированного Крымского полуострова, проголосовали представители 19 стран. Об этом в Facebook сообщил спикер представительства Украины в ООН https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219954239661582&set=pcb.10219954241541629&type=3&theater Олег Николаенко .
Среди этих стран: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
Поддержали же документ делегации 63 стран. 66 - воздержались.
Напомним, https://www.5.ua/ru/polytyka/henassambleia-oon-pryniala-rezoliutsyiu-v-kotoroi-osuzhdaet-mylytaryzatsyiu-okkupyrovannoho-krima-rossyei-204376.html Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает милитаризацию оккупированного Крыма Россией. В документе, в частности, содержится призыв к России воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму, и выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.»»
Тихановская ***** на один зуб.
Хто ти така, що ти щось комусь гарантуєш ?
Я вже писала: це - дуже не порядно з її боку бути в спокійній обстановці і щось вказувати / закликати / обіцяти тим, хто ризикує.
Який у неї авторитет ? За три місяці до виборів про неї раптом почули ?
Хай навіть за неї віддали більшість голосів - хоча я не можу бути в цьому впевнена - але вона нічого не знає і не вміє, просто балакаюча голова.
Обіцяла нові вибори через півроку, але протягом цього часу треба виконувати обов*язки і реально можна наробити багато шкоди. Це якщо раптом би її визнали переможцем.
Яскравий приклад - ще один такий "самоучка"-блазень в Україні. За півтора роки уже стільки накерував, що невідомо скільки і як розгрібатимемо і чим це обернеться для України.
Я розумію, що в Білорусі вже назріла частково критична ситуація з Лукашенком (за 26 років), але воно все таке сире у них.
І для України жоден їхній =опозиційний= лідер не буде добрим.
Тому я просто стежу. І переживаю. Бо наша теперішня влада безсловесна і в дипломатичному плані на останні нападки Луки, та й у військовому навряд чи щось протиставить, якщо раптом щось на північному кордону.
Ця ватна курва , називає злочинця ,вбившого тисячі людей - мудрим чєлавєком ,, вдуматись тільки .!!