Тіхановська дала білоруським силовикам гарантії безпеки: "Усі, хто був звільнений, будуть поновлені". ВIДЕО

Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська дала гарантії безпеки силовикам, які відмовляться виконувати накази чинної влади Білорусі, спрямовані проти мирних демонстрантів.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вас обманюють, вас залякують. Але стати злочинцем - це значно страшніше. Не дозволяйте себе використовувати, не губіть своє життя і кар'єру. Іноді по-справжньому офіцерський вчинок - це перестати на час бути офіцером", - йдеться в повідомленні.

За її словами, по-справжньому офіцерський вчинок - це перестати на час бути офіцером.

"У Білорусі підуть у минуле практики, за допомогою яких система перетворює службовців на рабів. Не буде відпрацювання після навчання, не доведеться платити штрафи за розірвання контракту. Усі, хто був звільнений або був змушений звільнитися, будуть поновлені з безперервним стажем і вислугою. А головне - вам не доведеться побоюватися повернення в країну закону та дії права. Будьте з білоруським народом, і народ не забуде, що ви були на його боці", - підсумувала Тіхановська.

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