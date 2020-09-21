На оскарження запобіжного заходу Колесниковій в мінський суд прийшли посли країн ЄС, її залишили під вартою. ВІДЕО+ФОТО

Мінський міський суд відхилив скаргу захисту Марії Колесникової про застосування до неї даного запобіжного заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, підтримати Марію Колесникову і її батька в Мінський міський суд, де розглядалася скарга, прийшло кілька десятків людей, зокрема посли країн ЄС: посол Франції, Австрії, Румунії, співробітники Представництва ЄС у Білорусі, посольства Великої Британії, Латвії.

Засідання було закритим, люди очікували рішення під дверима залу засідання і біля входу в суд понад три з половиною години. У результаті суд відхилив скаргу захисту, Колесникова залишається під вартою. У засіданні вона брала участь через відеозв'язок, і коли на оголошення рішення покликали дипломатів і всіх людей, які очікували під дверима, Колесникова помахала їм і показала фірмовий знак "Серце". Люди зустріли її оплесками, за що суддя спробувала всіх вигнати із залу. Але люди не пішли, і суддя зачитала рішення при них.

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Адвокати Людмила Козак та Олександр Пильченко оскаржуватимуть рішення суду.

Скаргу захисників Іллі Салея також відхилили, він теж залишається під вартою.

Раніше суд відхилив аналогічну скаргу захисту Максима Знака. Знака утримують у СІЗО № 1 Мінська, Марія Колесникова увечері 11 вересня звідти була переведена в слідчий ізолятор у Жодіно.

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Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

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Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

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9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.

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