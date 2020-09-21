Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області під час поліцейської спецоперації затримано членів злочинного угруповання з міжрегіональними зв'язками. Їх підозрюють у низці збройних розбійних нападів на фермерів області.

Затримали двох підозрюваних 21 вересня співробітники слідчого відділу Синельниківського ОП, Департаменту та управління карного розшуку під процесуальним керівництвом прокуратури Синельникове і за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, зловмисники причетні до низки розбійних нападів на домоволодіння і фермерські господарства, скоєні впродовж останніх двох років. Під час нападів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками та одягалися в камуфльований одяг і балаклави.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), поліцейські провели обшуки за місцем проживання зловмисників, у гаражах та автомобілях. У результаті правоохоронці вилучили нарізну і гладкоствольну зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номерні знаки і камуфльований одяг.

21 вересня обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Зараз слідчі збирають докази для встановлення всіх фактів злочинної діяльності затриманих.

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