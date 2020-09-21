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Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області під час поліцейської спецоперації затримано членів злочинного угруповання з міжрегіональними зв'язками. Їх підозрюють у низці збройних розбійних нападів на фермерів області.

Затримали двох підозрюваних 21 вересня співробітники слідчого відділу Синельниківського ОП, Департаменту та управління карного розшуку під процесуальним керівництвом прокуратури Синельникове і за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, зловмисники причетні до низки розбійних нападів на домоволодіння і фермерські господарства, скоєні впродовж останніх двох років. Під час нападів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками та одягалися в камуфльований одяг і балаклави.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), поліцейські провели обшуки за місцем проживання зловмисників, у гаражах та автомобілях. У результаті правоохоронці вилучили нарізну і гладкоствольну зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номерні знаки і камуфльований одяг.

21 вересня обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Зараз слідчі збирають докази для встановлення всіх фактів злочинної діяльності затриманих.

Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція 01

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Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція 02
Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція 03
Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція 04

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Автор: 

Нацполіція (15208) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) силовики (2514) Дніпропетровська область (3782)


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Топ коментарі
+5
2 человека - это НЕ банда, преступная группировка, картель или мафия, а просто микро-группа, которая только может быть, всего лишь из 2 человек. МВД не парьте мозги налогоплатильщикам своей сказочной арифметикой и статистикой
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21.09.2020 19:41
+4
Юзика взяли ?
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21.09.2020 19:53
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хроники гуляй-поля
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21.09.2020 19:40 Відповісти
2 человека - это НЕ банда, преступная группировка, картель или мафия, а просто микро-группа, которая только может быть, всего лишь из 2 человек. МВД не парьте мозги налогоплатильщикам своей сказочной арифметикой и статистикой
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21.09.2020 19:41 Відповісти
местные бандитики Судя по оружию и по окружающей среде на фото - плохо работали)
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21.09.2020 20:00 Відповісти
Юзика взяли ?
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21.09.2020 19:53 Відповісти
Страшная банда грабившая фермеров и живущая в каком то сарае галимом?
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21.09.2020 19:57 Відповісти
Ой, аж два года нападала: нападавшим и их задержавшим, - дайте по два Ордена каждому за нападание и за задержание соответственно. Ребята то служат....
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21.09.2020 20:09 Відповісти
А чего полиция тянула более 2-х лет?
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21.09.2020 20:31 Відповісти
Ждала разрешения. В засаде.
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21.09.2020 20:52 Відповісти
ТАК СЕЙЧАС ВО ВСЕХ СЕЛАХ УКРАИНЫ СТАРОСТЫ СЕЛА ОБМАННЫМ ПУТЕМ ОТЖИМАЮТ ЗЕМЛЮ У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2020 01:18 Відповісти
З такою доісторичною зброєю вони мабуть пенсіонерів грабували. Без даха в МВС вони б не пішли на діло з такою зброєю. Досить знущатись з селян досить плодити рабів, потрібно вільно дозволити громадянам купувати стрілецьку зброю, бо цим бультер'єрам бариг не буде, ні кінця, ні краю, як тільки осінь, тут і рекет. Ось як зброю купували при самодержавії 1906 рік, коли був "недемократичний" цар -

При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.

Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрейзе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется. Порох в провинцію не высылается.
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22.09.2020 07:09 Відповісти
 
 