"Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків. ВIДЕО

Глава російського МЗС Сергій Лавров назвав прямим запрошенням до зради заклик Світлани Тіхановської до білоруських силовиків із проханням стати на бік закону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров уточнив, що йдеться про зраду присяги і зраду батьківщини, а Тіхановська, таким чином, скоює кримінальний злочин.

"Тіхановська робить заяву, яка викликає безліч питань. Зокрема, вона казала, що в неї викликає стурбованість ситуація, коли Росія і Білорусь мають тісні відносини. Днями вона заявила про те, що закликає силовиків встати на бік закону - це пряме запрошення до зради, зради присяги і зради батьківщини, за великим рахунком. Це, напевно, кримінальний злочин", - заявив Лавров.

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