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"Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків. ВIДЕО

Глава російського МЗС Сергій Лавров назвав прямим запрошенням до зради заклик Світлани Тіхановської до білоруських силовиків із проханням стати на бік закону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров уточнив, що йдеться про зраду присяги і зраду батьківщини, а Тіхановська, таким чином, скоює кримінальний злочин.

"Тіхановська робить заяву, яка викликає безліч питань. Зокрема, вона казала, що в неї викликає стурбованість ситуація, коли Росія і Білорусь мають тісні відносини. Днями вона заявила про те, що закликає силовиків встати на бік закону - це пряме запрошення до зради, зради присяги і зради батьківщини, за великим рахунком. Це, напевно, кримінальний злочин", - заявив Лавров.

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Автор: 

Білорусь (7941) Лавров Сергій (1592) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+51
Дебил бл
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22.09.2020 10:01
+45
Все правильно лавруха говорит, у них там все чотко и без оговорок
"Встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене", - Лавров о призыве Тихановской к белорусским силовикам - Цензор.НЕТ 882
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22.09.2020 10:04
+43
"Встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене", - Лавров о призыве Тихановской к белорусским силовикам - Цензор.НЕТ 7424
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22.09.2020 10:04
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Що стосується законів,то тут би пєчальной лошаді лаврову заткнути свою пельку,та мовчати.Бо кацапія і закони- це речі абсолютно несумістні.
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22.09.2020 10:57 Відповісти
У старой лошадки конфузы все чаще и чаще звучат) не даром кляча на пенсию проситься не один год уже. но не отпустят. Заменить некому. Ну не старой же алкоголичкой.)
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22.09.2020 11:19 Відповісти
Попробуй даже в кацапии найти подобного циника и брехуна!?
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22.09.2020 12:09 Відповісти
Лавров - ворог цивілізованого світу. Погано, що люди ще цього не зрозуміли
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22.09.2020 11:25 Відповісти
кремль - ворог Світу, лавров там проста шестерня...
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23.09.2020 13:09 Відповісти
"Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків - Цензор.НЕТ 7715
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22.09.2020 11:26 Відповісти
Хорошие кровати, Английские, надежные...лет 100 ещё простоят.
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22.09.2020 11:33 Відповісти
Были старые русские галоши ,кидал их с крыши девятиэтажки и остались целые,во раньше на Расии делали галоши.
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22.09.2020 11:42 Відповісти
Хорошие кровати, Английские, надежные...лет 100 ещё простоят.
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22.09.2020 11:34 Відповісти
По закону--преступление, по кремлевски--патриотично.
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22.09.2020 11:51 Відповісти
печальная лошадь
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22.09.2020 11:52 Відповісти
Лавруха молодець, сказав, як відрізав. Хоча вийшло, ніби в калюжу перднув. Але слово не горобець...
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22.09.2020 12:05 Відповісти
А каким боком ты, протухшая лавровая погань, к высказываниям зарубежной активуистки по внутренним вопросам ее страны? Не ймется кацапам, везде свой нос всунуть им надо! И поучить жизни. Мерзость!
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22.09.2020 12:07 Відповісти
Лошать уже на 2 вышки и 3 вешалки заработала.
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22.09.2020 12:07 Відповісти
"Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків - Цензор.НЕТ 7729
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22.09.2020 12:08 Відповісти
А что - кто-то сомневался , что они нассывглазамудилы ?
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22.09.2020 12:44 Відповісти
Смотри в свою тарелку, а не лезь пальцами в чужую.
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22.09.2020 13:01 Відповісти
Якщо білоруси не повбивають тих, хто пив народну кров то в них буде така сама фігня, як в нас. Одні продажні еліти будуть змінюватись такими самими іншими. Деградоване населення і масова еміграція.
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22.09.2020 13:03 Відповісти
Ну да на кацапия 'по закону' это измена фашисткому режиму куйла
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22.09.2020 13:31 Відповісти
Соблюдение закона - это уголовное преступление? Да-да, мир - это война, свобода - это рабство... Всё по канону, товарищ.
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22.09.2020 13:33 Відповісти
После такой речуги можно засомневаться в здравии самого Лаврова. Может они с Путиным уже начали употреблять что-нибудь "успокоительное"??? Возраст все равно берет свое. И голова уже превратилась в какой-то кабачок, просится на отдых.
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22.09.2020 14:24 Відповісти
Призыв силовиков стать на сторону закона на мордоре конечно да, это преступление...
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22.09.2020 14:46 Відповісти
Это вы меня опередили , порывшись в моих мыслях... Я лишь разъясню:хромая лошадь спутала грешное с праведным, но какой спрос с амнезийника, разве шо в плане анализов.
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22.09.2020 15:18 Відповісти
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22.09.2020 15:45 Відповісти
Лощадь обнюхалась аргентинского кокаину.
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22.09.2020 18:14 Відповісти
закон=прєступлєніє (с) цапи
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22.09.2020 19:19 Відповісти
идиот.
лживая, отвратная рашистская тварь. подыхай долго и мучительно. Аминь.
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22.09.2020 19:43 Відповісти
То есть по мнению Лавирова фальсификация выборов Лукашенком и его группой "это законно"?
Смотри. Первое, когда начались возмущения тысяч белорусов по поводу фальсификации выборов, власть объявила что Лукашенко якобы не набрал 84% голосов.. а всего лишь 64%. Ну надо же! Ошибочка при подсчете? (А зачем вообще тогда выборы, если результат берут с потолка?)
Второе прошло еще время, протесты возрастали и Лукашенко стал говорить, что "Да, я что то долго задержался на троне, я пересидел." Потом объявил "вот пройдет год , полтора, два и назначим досрочные выборы"
И тут, как будто ничего этого не видя, именно протестов народа , не слыша вранья Лукашенко, шельма Лавров выпустил вонючую торпеду.
Просто воры! Лукашенко вор! Лавров сообщник и вор! Одни воры.
Ворюги подлые!!! А черная сотня избивает студентов! Калечит их. Ясно, такие не станут на сторону закона, они будут защищать воров... Боже дай сил выдержать честным людям в Белоруссии, пусть эти черносотенцы сгинут.
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22.09.2020 20:18 Відповісти
говорящая лошадь заржала...Не зря говорят --"бред сивой кобылы"....бред Лавруши как раз и попадает в эту категорию...
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22.09.2020 23:26 Відповісти
Кацапстан должен бить разрушен!
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23.09.2020 00:26 Відповісти
унылая ************** лошадь
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23.09.2020 02:03 Відповісти
Оказывается не только Лукашенко и в лагере Путина боятся, что силовики станут на сторону людей - ЗНАЧИТ УЖЕ ЕСТЬ ЗВОНОЧКИ - ЭТО РАДУЕТ.
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23.09.2020 06:38 Відповісти
Лошадь тоже может иметь своё мнение. Правда, уважать её мнение могут только лошади.
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23.09.2020 08:25 Відповісти
Лошадь тоже может иметь своё мнение. Правда, уважать её мнение могут только лошади.
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23.09.2020 08:26 Відповісти
Ну, что Тихановская, "подружилась" с россией?
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23.09.2020 09:31 Відповісти
Точно ! А измена - это приглашение к соблюдению закона...
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23.09.2020 10:54 Відповісти
Маразм крепчает...По логике Лаврова присягу даешь не Родине а лично Лукашенко,Путину,Зеленскому....Стать на сторону на закона значит изменить вышеназванным.Так получается?То бишь народ и закон побоку, главное верность президенту?
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23.09.2020 12:07 Відповісти
Цитаты великих... бешеных говорящих лошадей:

"... призывает силовиков встать на сторону закона - это ... ... , наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.

RE: RE: "... встать на сторону закона - это ... уголовное преступление", - заявил Лавров.

Источник: https://censor.net/ru/v3220582
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24.09.2020 02:28 Відповісти
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