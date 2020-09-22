"Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків. ВIДЕО
Глава російського МЗС Сергій Лавров назвав прямим запрошенням до зради заклик Світлани Тіхановської до білоруських силовиків із проханням стати на бік закону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров уточнив, що йдеться про зраду присяги і зраду батьківщини, а Тіхановська, таким чином, скоює кримінальний злочин.
"Тіхановська робить заяву, яка викликає безліч питань. Зокрема, вона казала, що в неї викликає стурбованість ситуація, коли Росія і Білорусь мають тісні відносини. Днями вона заявила про те, що закликає силовиків встати на бік закону - це пряме запрошення до зради, зради присяги і зради батьківщини, за великим рахунком. Це, напевно, кримінальний злочин", - заявив Лавров.
Топ коментарі
+51 Петя Петрович
показати весь коментар22.09.2020 10:01
+45 Підлога Маккартні
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+43 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.09.2020 10:04
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лживая, отвратная рашистская тварь. подыхай долго и мучительно. Аминь.
Смотри. Первое, когда начались возмущения тысяч белорусов по поводу фальсификации выборов, власть объявила что Лукашенко якобы не набрал 84% голосов.. а всего лишь 64%. Ну надо же! Ошибочка при подсчете? (А зачем вообще тогда выборы, если результат берут с потолка?)
Второе прошло еще время, протесты возрастали и Лукашенко стал говорить, что "Да, я что то долго задержался на троне, я пересидел." Потом объявил "вот пройдет год , полтора, два и назначим досрочные выборы"
И тут, как будто ничего этого не видя, именно протестов народа , не слыша вранья Лукашенко, шельма Лавров выпустил вонючую торпеду.
Просто воры! Лукашенко вор! Лавров сообщник и вор! Одни воры.
Ворюги подлые!!! А черная сотня избивает студентов! Калечит их. Ясно, такие не станут на сторону закона, они будут защищать воров... Боже дай сил выдержать честным людям в Белоруссии, пусть эти черносотенцы сгинут.
великих...бешеных говорящих лошадей:
"... призывает силовиков встать на сторону закона - это ... ... , наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.
RE: RE: "... встать на сторону закона - это ... уголовное преступление", - заявил Лавров.
Источник: https://censor.net/ru/v3220582