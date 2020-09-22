"Це просто треш якийсь": у МОЗ очікують спалах COVID-19 у Запоріжжі після проведення фестивалю. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я звернеться до органів контролю щодо масового святкування фестивалю Khortytsia Freedom у Запоріжжі, на якому зібралися десятки тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході традиційного брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"Я побачив фото зі святкування в Запоріжжі Khortytsia Freedom, на якому зібралися десятки тисяч людей, виходячи з фото. Обов'язково збирати десятки тисяч людей на концерті? У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто "треш" якийсь, те, що ви робите. Іншого слова у мене просто немає. Я буду звертатися до колег, відповідальних за заходи контролю, щодо відповідних дій і протоколів", - сказав він.
"Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що після проведення таких масових заходів буде збільшення кількості хворих COVID-19", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сидели дома 2 месяца. Все равно был рост.
А насчет концерта... значит, на концерте все не соблюдают соц. дистанции...а в магазине типа соблюдают))) Не знаю как в НЛ, но в Украине - нет.
Маски носят почти все. Таких как я... в Киеве на митинге собралась едва ли сотня.
Вы правда думаете, что это все из-за нас?)
Кроме того - нас запомнить не сложно в силу малого кол-ва. На митингах одни и те же лица.
Здоровые. Хотя должны заразиться первыми. И давно уже сдохнуть.
Вот кстати да. Почему мы не сдохли как те работяги на стройке?))
Поэтому повторюсь:
" https://censor.net/ru/user/95438
Мосьпан, я уже выше писал, мне лениво доказывать что-то упоротым адептам шария . Это зря потраченное время. Вы победили, коронавируса нет. Можете в награду поцеловать ручку двери в инфекционке "
Я там видосик Вам скинул - Вам понравится. В тему об... упоротых адептах.
Насколько упоротым адептом надо быть... чтоб носить маску - когда главный гуру, пропагандирующий их ношение - ее НЕ НОСИТ))
Носите маску. Только если вдруг все же заболеете - подайте в суд на производителя. А еще на ВООЗ - что их меры Вам не помогли))
Я хоть и думал, что хватит на тебя тратить время, но ты опять меня смог насмешить . Если бы чуму можно было победить простым мытьём рук (или что там начали по твоей версии мыть в средние века), то она бы не уложила в могилу пол Европы .
Не потому ли, что мыться в Европе запрещалось на уровне религии, а на Руси не сходил в баньку на неделе - получика-розог)?
Почитай о путях передачи... в общем почитай матчасть. Там столько всего забавного)))
РБ.
Во всем мире, который к рекомендациям ВООЗ прислушивается - начинается "вторая волна".
Две страны послали ВООЗ нахер.
У них от 80 до 200 с небольшим плюсом случаев (скачущая динамика, в среднем чуть менее 200).
У остальных, да и у нас...
К слову. Почитайте инструкции CDC, это аналог нашей СЭС в США. Они прямо приказали врачам квалифицировать ВСЕ случаи, имеющие симптомы ковид (т.е. пневмония, грипп, простуда...) - как ковид. По их логике мои жена и дочь, болевшие бактериальной пневмонией, с отрицательными тестами (по 3шт. делали, экспресс, ПЦР и третий, вечно забываю какой именно, а гуглить лень) - считались бы как ковид. Которого у них не было).
Ну тогда это тоже выдумка жидомасонов:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/09/7/7114068/
Я хотел Вам показать... что слова наших (и не только) политиков зачастую расходятся с реальной ситуацией. А Вы продолжаете им верить...
На что еще Вы согласитесь, не задумываясь, просто потому что Вам скажут? МММММ? Просто подумайте...
Ваш выбор. Только не заставляйте ему следовать - меня. ОК?
Стройка метро к которой я аппелирую - у меня рядом с домом. Вижу лично каждый день.
Все остальное - из открытых источников. Вплоть до официальных типа ВООЗ, американской CDC (там есть ОЧЕНЬ инетересная статистика судебных исков по вреду нанесенному вакцинами) и т.п.
По Беларусам - тоже из открытых источников и отнюдь не правительственных. Оппозиция сама все показывает))
Мне стало херово. Пошел, провакцинировался. Потом стало еще хуже.
Вывод - вакцина сделала хуже. Получайте иск.
Вакцины ТАК НЕ РАБОТАЮТ. Это не симптоматическое лекарство, это способ натренировать иммунную систему бороться с вирусом, а не средство лечения уже имеющегося в человеке вируса. Большинство населения Земли - идиоты. Американцы это, или украинцы, не важно. Равняться нужно не на идиотов, а на тех, кто дружит с головой и достигает определенных результатов не продавая свою жопу ворам миллиардерам, а тяжелым трудом и стараниями. Именно благодаря им ты в XXI веке строчишь на смартфоне, а не выливаешь говно из горшка на головы своих соседей в окошко, потому что нет канализации.
И о разнице между вакциной и лекарством мне тоже рассказывать не стоит. Знаю.
И вы вот твердо уверены, что вакцины безопасны? Т.е. от неких болезней они может и лечат (от многих из которых есть сыворотки или же они лечатся симптоматически - например корь, дифтерия, столбняк). Но не наносят ли они куда как большего вреда...
Ответ могло бы дать рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с двойным слепым контролем... но вот беда. Для большинства вакцин в качестве плацебо используется не плацебо а другая вакцина (сайт CDC - кладезь знаний... да только немногие хотят искать).
Задумайтесь над главным. Цель фармкомпании, как любого предпринимательского предприятия - прибыль. Она зависит от блезней людей. Нет болезней - они безработные. Утрирую, конечно, но так нагляднее виден общий принцип.
Будут ли они продвигать нечто, что теоретически уменьшит болезни - т.е. сделает их беднее? Я вот уверен, что если я завтра приду к работодателю и скажу что-то вроде "я придумал как нам сделать нашу компанию беднее" - то меня уволят.
Благодаря "техническому прогрессу" я могу не только пользоваться айфоном. Я могу потреблять синтетическую наркоту... та и многое другое.
Так что выращивайте лен и ходите в надежной и неприхотливой домотканной одежде. Обувь - носите на палке через плечо. Вперед - назад к натуральному хозяйству!
К слову и изнашивается она ... медленнее.
По существу: одежда нужна всем. А лекарства только больным.
Больше здоровых людей - больше потребителей одежды.
Больше больных людей... продажи одежды не изменятся, но вот продажи лекарств...
ПС то что одежда из льна медленнее изнашивается подразумевалось в моем посте. Но Вы то ли не хотели подумать, то лизакосили под недалекого умом человека...
Вполне себе есть.
Речь у меня в посте шлан несколько о другом.
О том, что компании, чей бизнес = болезни - выгодно чтобы люди болели. Иначе... они разорятся. Ну или даже их прибыли просто снизятся. Их владельцев это не устроит. Вот никак.
Вы в ответ привели пример с рубашкой... и некоторый смысл в нем есть.
Скажите: если я завтра изобрету секретную вакцину от всех болезней. Один раз вколол - здоров всю жизнь. Исполню мечту проваксеров.
Меня владельцы фармкомпаний на руках носить будут?
Живу я - отнюдь не 20 или 30 лет. Люди здоровы, мои препараты им более не требуются.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Теперь.
Ах, вы об этом. Каюсь, понял не сразу в контексте мирового заговора производителей рубашек).
Поинтересуйтесь:
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-36798142
Допускаю, для конкретно рубашек оно может и не работает. Но примеры такой стратегии есть и придуманы, а также успешно реализованы они не вчера.
Не будет никто изобратать что-то, вкладывать в это кучу денег - если не планирует в будущем извлечь из этого прибыль.
Прибыль фармкомпаний - болезни.
Они будут вкладываться только в то, что им приносит прибыль.
Вывод?
ПС Вы свой труд по себестоимости продаете? Или, может, бесплатно работаете?
Я только откорректирую: лечись - когда заболел. И не коли сомнительную хрень заради профилактики болезни, от которой есть лекарство.
З.Ы.: Ну... скажем так. Прибыль от заключенных мной сделок распределяется крайне непропорционально в сторону собственника компании))). Так что можно сказать что и по себестоимости)
Другое дело... что если я изобрету что-то, что сделает невозможным бизнес моего шефа... он меня уволит.
Откуда эти конспирологические страшилки?
Ведущие конценры имеют собственные модели электоромобилей, или разрабатывая их... Сам автомобиль не поменелся, саму возможность (продавать средство передвижения) не исключили
Тут иной принцип. Изобретение некоего вещества, которое ... в принципе сделает фармкомпании бесполезными.
Ну или вот к примеру. Обрел я способность целительства. Представим. На минуту. Не нужны все эти ваши... фуфломицины и дорогая медтехника. Наложение рук, мягкий свет и... вуаля. Минус рак. Просто на минуту, пофантазируем. Я могу этому обучить любого. Безплатно, вот такой вот я ... добрый. Прям мать Тереза.
Как думаете. Как оно будет:
1) Владельцы фармкомпаний... скинутся... и я проживу ... ну сутки.
2) Они с радостью станут банкротами и пойдут по миру... лишь бы миллионы "нелохов" были здоровыми.
Просто логически подумайте: что им ближе. Ваше здоровье или собственный кошелек.
Так и тут. Вы просто посчитайте шансы заразиться... ну скажем полио, который передается орально-фекальным путем.
По данным ВООЗ кстати,
Полиомиелит поражает главным образом детей в возрасте до 5 лет.
Дикий полиовирус (ДП) попадает в организм через рот с водой или пищей, которые были загрязнены фекалиями зараженного лица.
Часто... потребляете фекалии зараженного полиомиелитом лица - ртом?))
Я молчу уже о кори, которая лечится вообще симптоматически. И о дифтерии, столбняке от которых есть сыворотки.
Зато... почитайте на досуге отчеты ... всяких там CDC и ВООЗ о росте аллергий на все что только можно. А от них уже... средства продаются в каждой аптеке.
Плюс банальная математика.
Больных полио было в Украине до 10ка в год, что-то такое по цифрам. Могу поднять точные данные если надо. Не суть. Всего было закуплено что-то около 100-200 доз сыворотки. по 1000 каждая баксов. Цифры примерные, есть точные, если нужно.
Допустим, мы перестали вакцинироваться и кол-во кушающих фекалии в детском возрасте увеличилось в 10 раз, то есть их не 10 а 100. Мы оба понимаем что это невозможно, слишком много но пусть. Итого... допустим нам надо купить... на не 200 а 400 доз, ну чтоб с запасом.
То есть потратить 400 000. Много?
Та вроде да.
Вакцина стоит пусть 10 баксов. Но умножить на 40 миллионов.... оу, тут уже сооовсем другие цифры))
Вот Вам и вся математика.
А теперь представьте... я, своим изобретением перекрываю эту всю лавочку.
Не меняю одну лампу (то есть вакцину) на другую, нееееет.
Я просто перекрываю канал. Точка.
ЧТо со мной будет?
Что с Вами будет есла научитесь лечить рак наложением рук? Откроете клинику и будете лупить бешеные деньги с богатых больных, а учить забесплатно последователей Вас жаба задавит. И один из клентов, кого не успеете вылечить таки Ввс и пристрелит.
Газовые компании с изобретением лампы Эдисона не исчезли а лишь перепрофилировали бизнес... на то же газоснабжение жилых домов. Они не стали en masse какими-нить... поставщиками пряников... сфера их деятельности осталась той же. Они как продавали газ, так и продают. Просто раньше продавали для освещения, теперь для иных нужд...
Ну... Вы говорите за себя. Если я так сделаю, то действительно, бизнесу крупных фармкомпаний я не наврежу... сколько там тех больных... основная масса придет к ним, как и приходила ранее.
А вот если массово... то думаю картинка будет иной.
"**лы **дь" (С) Лавров
Почему он без маски? Почему под шевой было сборище слуг народа, они были без масок и он об этом молчит? Почему на день независимости был конерт для президента и никого не наказали за отсутвие масок?
Чего уж там. Видел фотку. Принцеса Швеции в больнице (она там работает, молодец), помогает лечить больных коронавирусом. Фотка в помещении больницы. С коллегами. Все без масок. Жива-здорова.
А помните... та даже Байден повзолял себе в больницы без масок захаживать? Тоже вроде как живой.
На политиков оно не действует.
Иначе бы они давно сидели бы в каком-нить бункере и мы бы их видели на фоне госфлага только.
Претензий к этим персонажам нет?
мы идем в Европу, но да, эти парады как бы... ну, не буду ничего говорить, но кому нафиг надо оно?
Этих ковид не берет, им можно.
Хасидов не пустили и это правильно, а здесь организовали массовое заражение.