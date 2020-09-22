"Це просто треш якийсь": у МОЗ очікують спалах COVID-19 у Запоріжжі після проведення фестивалю. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я звернеться до органів контролю щодо масового святкування фестивалю Khortytsia Freedom у Запоріжжі, на якому зібралися десятки тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході традиційного брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Я побачив фото зі святкування в Запоріжжі Khortytsia Freedom, на якому зібралися десятки тисяч людей, виходячи з фото. Обов'язково збирати десятки тисяч людей на концерті? У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто "треш" якийсь, те, що ви робите. Іншого слова у мене просто немає. Я буду звертатися до колег, відповідальних за заходи контролю, щодо відповідних дій і протоколів", - сказав він.

"Зараз ми будемо дивитися, що буде відбуватися в Запорізькій області. Зрозуміло, що після проведення таких масових заходів буде збільшення кількості хворих COVID-19", - додав міністр.

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