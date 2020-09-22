УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6734 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
3 138 5

Пам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо". ВIДЕО

22 вересня 2014 року в селищі Піски Донецької області загинув боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" - Степан Стефурак (позивний "24"). На той момент йому було лише 19 років.

Не зупиняючись, йдучи до певної мети,
Чи то, шукаючи у цьому пеклі раю, 
Країну вільну мрію віднайти,
А іншою я Україну і не знаю.

Степан Стефурак.

Журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман, разом зі своїм фронтовим побратимом Сергієм Коновалом (Норд) знайшли рідних Степана, викладачів, побратимів і на основі їхніх спогадів відзняли короткий документальний фільм.

"Зранку Степан встиг зателефонувати батькові і привітати його з днем народження, притому родина не знала, що хлопець на війні. Степан хотів додзвонитися братові Василю, який в той час перебував під Дебальцевим у складі 25 батальйону "Київська Русь" і теж святкував свій день народження. Але не зміг цього зробити, оскільки Василь перебував під артилерійським вогнем російських окупантів. А через кілька годин – Степана не стало, він загинув від розриву міни. Разом з ним загинув його побратим – Пінчук Олексій (Дальнобой)", - зазначає Ухман.

Народився Степан Стефурак 4 серпня 1995 року в селі Топорівці Городенківського району Івано-Франківської області. Після закінчення школи навчався в Тернопільському національному технічному університеті на факультеті економіки та підприємницької діяльності.

Степан брав активну участь у Революції Гідності, де паралельно перебував його брат Василь. Навесні 2014 року, хлопець потай від своєї родини пішов добровольцем на Схід. На фронті неабияк підіймав бойовий дух вояків своїм співом та грою на гітарі. Його любили побратими, поважали й одночасно надихалися від оптимізму Степана, який той випромінював, навіть у важкі життєві хвилини.

Читайте також: "Окопна війна": "У мій день народження в селищі Піски загинув брат, а нас росіяни бомбили під Дебальцевим", - офіцер 28 ОМБр ЗСУ Василь Стефурак. ВIДЕО

Автор: 

пам’ять (1189) Донбас (22356) Ухман Михайло (237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Памяти воина Степана Стефурака, погибшего в поселке Пески 22 сентября 2014 года: "Со щитом или на щите" - это было его кредо" - Цензор.НЕТ 8585

Вечная память погибшим!
показати весь коментар
22.09.2020 12:37 Відповісти
Пам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо" - Цензор.НЕТ 9747

Пам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо" - Цензор.НЕТ 6597
показати весь коментар
22.09.2020 13:14 Відповісти
Пам'ятаємо, Герой.
показати весь коментар
22.09.2020 14:45 Відповісти
Если позволим прийти к власти пророссийским и олигархическим силам (а они уже фактически готовятся праздновать свою победу) - предадим светлую память Степы и всех, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины
показати весь коментар
22.09.2020 15:06 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮПам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо" - Цензор.НЕТ 5487
показати весь коментар
22.09.2020 16:36 Відповісти
 
 