Пам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо". ВIДЕО

22 вересня 2014 року в селищі Піски Донецької області загинув боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" - Степан Стефурак (позивний "24"). На той момент йому було лише 19 років.

Не зупиняючись, йдучи до певної мети,

Чи то, шукаючи у цьому пеклі раю,

Країну вільну мрію віднайти,

А іншою я Україну і не знаю.



Степан Стефурак.

Журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман, разом зі своїм фронтовим побратимом Сергієм Коновалом (Норд) знайшли рідних Степана, викладачів, побратимів і на основі їхніх спогадів відзняли короткий документальний фільм.

"Зранку Степан встиг зателефонувати батькові і привітати його з днем народження, притому родина не знала, що хлопець на війні. Степан хотів додзвонитися братові Василю, який в той час перебував під Дебальцевим у складі 25 батальйону "Київська Русь" і теж святкував свій день народження. Але не зміг цього зробити, оскільки Василь перебував під артилерійським вогнем російських окупантів. А через кілька годин – Степана не стало, він загинув від розриву міни. Разом з ним загинув його побратим – Пінчук Олексій (Дальнобой)", - зазначає Ухман.

Народився Степан Стефурак 4 серпня 1995 року в селі Топорівці Городенківського району Івано-Франківської області. Після закінчення школи навчався в Тернопільському національному технічному університеті на факультеті економіки та підприємницької діяльності.

Степан брав активну участь у Революції Гідності, де паралельно перебував його брат Василь. Навесні 2014 року, хлопець потай від своєї родини пішов добровольцем на Схід. На фронті неабияк підіймав бойовий дух вояків своїм співом та грою на гітарі. Його любили побратими, поважали й одночасно надихалися від оптимізму Степана, який той випромінював, навіть у важкі життєві хвилини.

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