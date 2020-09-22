Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце". ВIДЕО
Ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе показав, яким "не має бути ролик політика, який іде в мери", прикріпивши ролик кандидатки в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сакварелідзе повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Для підручників майбутніх фахівців, "яким не має бути ролик політика, який іде в мери". Бачу, головного консультанта з виборчої кампанії пані Ірини все ще не звільнили ... такого знищення свого не найгіршого кандидата я поки що не бачив", - йдеться в повідомленні.
"Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце", - додав ексзаступник генпрокурора.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський офіційно представив депутатку партії "Слуга народу" Ірину Верещук як кандидата на посаду київського міського голови.
