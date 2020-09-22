УКР
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце". ВIДЕО

Ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе показав, яким "не має бути ролик політика, який іде в мери", прикріпивши ролик кандидатки в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сакварелідзе повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Для підручників майбутніх фахівців, "яким не має бути ролик політика, який іде в мери". Бачу, головного консультанта з виборчої кампанії пані Ірини все ще не звільнили ... такого знищення свого не найгіршого кандидата я поки що не бачив", - йдеться в повідомленні.

"Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце", - додав ексзаступник генпрокурора.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський офіційно представив депутатку партії "Слуга народу" Ірину Верещук як кандидата на посаду київського міського голови.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не хаміть, будь ласка. Без парасольки сьогодні?" - "Це дотепно, ви вважаєте?" - суперечка кандидатки в мери Києва від "СН" Верещук і нардепки Ірини Геращенко. ВІДЕО

місцеві вибори (1367) Сакварелідзе Давід (172) Слуга народу (2842) Верещук Ірина (686)
+34
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 9216
22.09.2020 15:52 Відповісти
+28
Верещук глупая ,черноротая хобалка ,она никуда не снимется самостоятельно ,её место на рунке - БЫЧКИ ,БЫЧКИ ,КАМБАЛА ...
22.09.2020 15:40 Відповісти
+23
Куда сниматься, её уже зонтик понес в заоблачные высоты.
22.09.2020 15:39 Відповісти
Баба базарная,у зедебилов ,эта истеричка считается одной из самых умных сосен. Да же вспомнила СЛАВА Украине! Вот мерзота.
22.09.2020 16:36 Відповісти
Рава-Руську не потягла як мер-завалила все що можна -ще й зухвалості вистачає пертися в мери Києва! Одна пиха-гординя та пуста черепна коробка!
22.09.2020 16:39 Відповісти
зелещук ---- ехай до дому !!!!
22.09.2020 16:39 Відповісти
кажуть - Заліщук нормально пристроєна - заміж вийшла , наче , в Іспанії .
22.09.2020 17:02 Відповісти
В звании, почитай внимательнее кто ее муж, и как он ей помогал силой уничтожать людей.
23.09.2020 13:44 Відповісти
Нет уж пусть остается и получит свои показательные 0.73%
22.09.2020 16:41 Відповісти
А где ролик когда эта чувырла на метле летала
22.09.2020 16:42 Відповісти
Даже для кандидата в мэры Коцюбинского ролик слабоват...
22.09.2020 16:42 Відповісти
Да дело ведь в не в ролике,а ПОЛЕ кандидата!!!!Ведь как правило, большинство молодух и бабушек голосуют За двухметрового мужика или молодого красавчика и "живчика"!!! А к особе своего пола,как правило испытывают неприятие и зависть!!!
22.09.2020 19:55 Відповісти
сакварелідзе бери верещук, забирайте карлсона і давай досвіданія вже... як ви вже всі набридли зебіли, карлсоненята і прочая муйня
22.09.2020 16:51 Відповісти
чого вчепиласяього грузина?
22.09.2020 16:58 Відповісти
Сакварелидзе, а что такое?
22.09.2020 17:04 Відповісти
каким дыбилом надо быть, чтобы за эту шаболду Медведчука проголосовать.
22.09.2020 17:11 Відповісти
Верещук - Карлсон в юбке? Или что грузина возмутило?
22.09.2020 17:14 Відповісти
Для этого чувырла 3-4 место будет почетным.
22.09.2020 17:20 Відповісти
в давнину, коли на чолі сталінських репресій в Україні в 1030-1938 р стояв Каганович, в нього була "бойова подруга" така собі Николаєнко. Вона приходила то на Пленум міському, то на пленум райкому то на пленум ЦК і завжди польцями показувала на ворогів народу. Хрущов разом з НКВД Серовим відправили її в Ташкент, щоб вона там вийшла заміж, однак там її визнали полуумною, назад вона в Київ не вернулась. Каганович жалівся Сталіну на Хрущева, що вони загубили таку жінку. Так і наша пані Верещук, ходить бреше та пальцями крутить біля скроні щодо інших людей. Один її коментар як заступника голови ТСК по підриву складів, свідчить, що вона ....... Кияни на виробах поприколюються з зеленого. Одним словом, їх мала батьківщина - це Лобкова балка, а вони там ...... ну мікроби, та ще зелені.
22.09.2020 17:26 Відповісти
"Буду кандыдуваты" Что это за перл?? Это от слова "кандыдоз"? Грибок у нее, что ли?
22.09.2020 17:26 Відповісти
Неужели среди киевлян найдутся люди готовые проголосовать за эту неадекватную, черноротую истеричку и дуру Верещук!! Не верю!! Были у киевлян мерами .и наркоман Чернивецкий и бездарь ПОПОВ и другие, но такого кандидата , с метлой, как верещук , надо гнать в три шеи!! Иначе киеву и киевлянам прийдёт пипец!
22.09.2020 17:43 Відповісти
Селючка черноротая
22.09.2020 17:52 Відповісти
Эта гнусь в 2015 году ездила в Москву и вместе со своей подружкой - российской пропагандисткой получала премию "за правдивое освещение войны на Донбассе". В нашей стране, конечно, много ватников, но уж если человек с Западной Украины умудрился стать ватником, то это самый мерзкий из ватников, предатель высшей степени. И то, что наш президент ее выдвинул, и его характеризует как предателя.
22.09.2020 17:57 Відповісти
І в Галичині немало було і є таких верещучок і герман, які в післявоєнні роки здавали своіх ровесників -односільчан НКВД і отримували за це премію у жінночими трусами і відрізами сиитцю на плаття. Я читав протокол допиту лідчих СБ ОУН, де в цьму признавалась така ганька.
23.09.2020 18:27 Відповісти
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 793
22.09.2020 18:21 Відповісти
Особенным дермом во фракции оказался Лерос!))
22.09.2020 23:55 Відповісти
Сенсей, кого ты учишь, если сам БЕЗГРАМОТНЫЙ? Даже списать слово правильно не в состоянии.
23.09.2020 13:42 Відповісти
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 7063
22.09.2020 18:22 Відповісти
Вже не маскуються))
22.09.2020 19:55 Відповісти
вєрєщук, вєрєщук... як воно остогидло! нехай вже обіср*ться ваша вєрєщук
22.09.2020 19:06 Відповісти
верещук это юля в молодости
22.09.2020 19:31 Відповісти
Ватниця. Адепт руського миру. Якби не страх перед патріотами - вже давно зустрічала Моторилу з хлібом-сіллю.
22.09.2020 19:46 Відповісти
Зн1матись н1 в якому випадку, ки1вляни мають право показати народним холуям 1х м1сце п1д лавкою.
22.09.2020 20:23 Відповісти
Овец в мэры не берут!
22.09.2020 21:34 Відповісти
Сакварелидзе? Кто он такой что бы раздавать советы? В Грузию пусть ездует!
22.09.2020 23:56 Відповісти
вас смутил случай нелестных отзывов насчет мымры... Дык, аминазинчику тяпнуть, как профи...
23.09.2020 02:41 Відповісти
Шо-та Юлю никто не трогает... Помолодела чертовка, после больничной койки.
23.09.2020 02:42 Відповісти
У меня одного при ее виде возникает желание перемантулить ее битой по черепку так чтобьі ето животное навеки перестало верещать?
23.09.2020 06:06 Відповісти
3-4 место для Мєри зе-Верещук очень даже прилично будет
23.09.2020 12:54 Відповісти
А слов-то каких прекрасных сколько набросала! Не убедительно. Вот, если бы из машины в прыжке сальто мортале забацала, тогда можно в мэры выбирать.
23.09.2020 13:24 Відповісти
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 2339 Евгения Кулеба: Кличко должен уступить Верещук. У нее Cистемное видение ,

Видения !!!

Кандидат в мэры Киева "пролетала" с зонтиком над столицей: и начались Видения !!!
25.09.2020 06:41 Відповісти
Сакварелидзе - Верещук: "Снимайтесь с гонки, пока еще можно сохранить лицо

Кандидат в мэры Киева "полетала" с зонтиком над столицей: и начались ВИДЕНИЯ

Евгения Кулеба: Кличко должен уступить Верещук. У нее системное видение или видения ?

Виде́ния - литературный средневековый жанр, характеризующийся, с одной стороны, наличием образа «ясновидца / ы /» в центре повествования и, с другой....

разъехаться бы ВАМ меры и мерухи НА Приорку !!!
25.09.2020 07:00 Відповісти
