Мінські комунальники зняли з балкона тканину з написом "Це не прапор": була розміщена без узгодження. ВIДЕО

У столиці Білорусі Мінську житель висотки повісив шматок тканини з написом "Це не прапор". До будинку під'їхав підйомник і комунальники зняли його.

Шматок тканини з незвичайним написом висів на балконі третього поверху на Толбухіна, 13, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Читачі вже звернули увагу, що чоловік, який піднімався на висоту, під час роботи був без каски і курив.

У ЖЕУ №3 Первомайського району Мінська TUT.BY підтвердили, що тканину з балкона на Толбухіна знімав представник цієї організації.

"Порушено правила користування житловими приміщеннями - ст. 21.16 КоАП. Балкон - це інженерне обладнання житлового будинку, він не входить у власність власника квартири, як лоджія. Людина може користуватися балконом, займати його, але вивішувати за площу балкона білизну або інші сторонні речі - заборонено. Просто не можна", - сказав директор ЖЕУ №3 Олексій Андреєв.

За його словами, комунальники завжди "усувають порушення".

"Бувало, що люди розвішували мотузки, які висуваються за балкон - ми теж приїжджали, обрізали. Немає різниці, якого кольору - червоно-зелене, чорно-біле - на фасаді будівлі не можна без узгодження розміщувати сторонні речі", - уточнив Андреєв.