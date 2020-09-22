УКР
Мінські комунальники зняли з балкона тканину з написом "Це не прапор": була розміщена без узгодження. ВIДЕО

У столиці Білорусі Мінську житель висотки повісив шматок тканини з написом "Це не прапор". До будинку під'їхав підйомник і комунальники зняли його.

Шматок тканини з незвичайним написом висів на балконі третього поверху на Толбухіна, 13, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Читачі вже звернули увагу, що чоловік, який піднімався на висоту, під час роботи був без каски і курив.

У ЖЕУ №3 Первомайського району Мінська TUT.BY підтвердили, що тканину з балкона на Толбухіна знімав представник цієї організації.

"Порушено правила користування житловими приміщеннями - ст. 21.16 КоАП. Балкон - це інженерне обладнання житлового будинку, він не входить у власність власника квартири, як лоджія. Людина може користуватися балконом, займати його, але вивішувати за площу балкона білизну або інші сторонні речі - заборонено. Просто не можна", - сказав директор ЖЕУ №3 Олексій Андреєв.

За його словами, комунальники завжди "усувають порушення".

"Бувало, що люди розвішували мотузки, які висуваються за балкон - ми теж приїжджали, обрізали. Немає різниці, якого кольору - червоно-зелене, чорно-біле - на фасаді будівлі не можна без узгодження розміщувати сторонні речі", - уточнив Андреєв.

Автор: 

Білорусь (8025) прапор (493) Мінськ (828)
анекдот какой-то напоминает: жителю такого-то дома не удается высушить уже 5-ю простынь, даже после того, как он написал, что это не флаг, комунальщики с подъемником постоянно снимают его белье
22.09.2020 16:58 Відповісти
Паранойя в государственном масштабе !
22.09.2020 17:21 Відповісти
Мінські комунальники зняли з балкона тканину з написом "Це не прапор": була розміщена без узгодження - Цензор.НЕТ 2382
22.09.2020 18:23 Відповісти
От би наступного разу вивісити брудні труселя, використані памперси і прокладки.
22.09.2020 16:49 Відповісти
был бы чел- а ст. найдется...
22.09.2020 16:53 Відповісти
единственная собственность Сябров - это таракан лука
22.09.2020 16:52 Відповісти
Краще було написати: "Четырехугольный фрагмент ткани с надписью (буквами)".
Тоді курінний отаман Очевиденко не дозволив би зняти.
22.09.2020 16:54 Відповісти
СЦУТ!!!!!Воспитание Гулаговское!!!
22.09.2020 16:55 Відповісти
22.09.2020 16:58 Відповісти
Узурпатора к ответу!
22.09.2020 17:04 Відповісти
А директор этого жэу когда будет этот балкон ремонтировать?? Раз это не собственность жильца...значит собственность жэу...а состояние балкона такое что он вот вот обвалится....
22.09.2020 17:20 Відповісти
22.09.2020 17:21 Відповісти
Сходить на пси білоруська "революція"...Якщо вже появились такі комічні інциденти то крові не варто чекати...І слава Богу...
22.09.2020 17:37 Відповісти
Смело!)
22.09.2020 17:50 Відповісти
А от портрет кабаєва , напевно засцяли би забрати .
22.09.2020 18:09 Відповісти
22.09.2020 18:23 Відповісти
Борьба за чистоту в действии
22.09.2020 21:16 Відповісти
 
 