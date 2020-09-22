УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 180 146

Боррель про можливий перегляд безвізу: Це складне питання, на сьогодні Україна відповідає всім вимогам. ВIДЕО

На сьогодні загроза для безвізового режиму України з Євросоюзом відсутня, оскільки Київ відповідає всім необхідним вимогам. Ситуація навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) може вплинути на це не раніше наступного звіту про дотримання вимог для безвізу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на пресконференції в Києві заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

"Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в рамках якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог. Останній такий звіт був датований 20 липня 2020. Згідно з цим звітом було підтверджено, що Україна відповідає всім орієнтирам, пов'язаним з безвізовим режимом. До цього дня так є, це було підтверджено", - заявив Боррель.

Читайте також: Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу, - заступниця глави МЗС Джапарова

Він додав, що у звіті також зверталася увага на важливість подальшої ефективної та незалежної роботи антикорупційних органів та утримання від політизації правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців, Зеленський заявив, що це Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом".

У МЗС повідомили, що Україна не отримувала від ЄС інформації про можливий перегляд безвізу.

Автор: 

безвізовий режим (1347) Євросоюз (13996) Боррель Жозеп (1075)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Вам Борель пояснив, що це довга процедура. І читайте уважно - написано, що при недотриманні умов незалежності САП і НАБУ безвіз буде відмінено після наступного звіту. Ви читати вмієте, чи у вас хвороба вибіркового читання - читаєте лише те, що подобається?
показати весь коментар
22.09.2020 17:58 Відповісти
+12
Ответ зрелого политика. А виола - истеричная бабенция, выдающая желаемое за действительное, Self от который яйца выеденого не стоит.
показати весь коментар
22.09.2020 17:38 Відповісти
+12
Жорстко це ви про 73%. Прихильників двох галахічних євреїв (Зе і Бені) назвати свинячою сектою - це сильно...
показати весь коментар
22.09.2020 17:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дарма Ви так. Навіть найзапекліші порохоботи не сумніваються що за кермом молоковоза, об який на швидкості за 200 розмазався співак про маршрутку, відданий справі регіонів Кузьма Скрябін , сидів сам Порошенко.
показати весь коментар
22.09.2020 19:56 Відповісти
мені не відомо, що саме вам надає наснаги, але точно не віра в ту Україну за яку помирали бандарівці, мельниківці,бульбівці, бійці "Галичини" та простий люд на Майдані та сході..
показати весь коментар
22.09.2020 20:05 Відповісти
Ну, Ви ж надії покладаєте на те щоб відібрати все в олігархів і роздати простому наріду, я не правий?
показати весь коментар
22.09.2020 20:17 Відповісти
на надії я вже "поклав"..
показати весь коментар
14.10.2020 13:15 Відповісти
Безвиз дали Украине, который выгрыз Порошенко. И слава богу, Аллаху и Будде с Ктулху, что в 2014 году не Вовочка стал президентом. Иначе не было бы ни безвиза, ни армии, ни томоса, и окрепшей экономики, а войска орков, стояли бы в Юго-Восточной части Украины. Это так же очевидно, что Вовочка по профессии клоун.
показати весь коментар
22.09.2020 20:58 Відповісти
Я не розумію, які ще можуть бути інтерпретації?! -Безвіз заберуть. Послухайте що він сказав і головне як! Він звертається до репорту датованого липнем 20 року і він наголосив на це! Що трапилось після липня? І поля яке верховинство права він говорить?!
показати весь коментар
22.09.2020 18:52 Відповісти
і як досвідчений дипломат наголосив, що ДО липня 2020 року Україна притримувалась європейських антикорупційних стандартів і політизації. І все це виключно в сторону перекладача і з такою мімікою, що я не розумію що тут «позитивного» побачили кацапи захищаючи сьогоднішню українську владу.
показати весь коментар
22.09.2020 19:02 Відповісти
ДА тут половина ЗЕдебилов. Даже если завтра будет дефолт и танки РФ войдут в столицу, ******* скажут шо ето фсьо Порошенко плять.. Они ж траурные дибилы.
показати весь коментар
22.09.2020 19:42 Відповісти
зараз вiдповiдає, але через пiвроку вiслюк-капiтулянт з ******** зроблять все, щоб не вiдповiдала.без сумнiву. так що, до наступного лiта, ЗеБiли.
показати весь коментар
22.09.2020 19:48 Відповісти
Відповідало станом на 20 липня 2020 р. Чи відповідає зараз - про то мова не йшла, то побачимо в наступному звіті.
показати весь коментар
23.09.2020 00:17 Відповісти
как посмотришь на этих высоких представителей Евросоюза, так все деды старые, в очках, некоторые с животом, правда все умные и образованные. То ли дело наш президент молодой симпатичный кретин...
показати весь коментар
22.09.2020 19:48 Відповісти
який вже у всієї країни викликає блювотний рефлекс.
показати весь коментар
23.09.2020 00:32 Відповісти
Доктор сказал - в морг, значить в морг...
показати весь коментар
22.09.2020 20:36 Відповісти
Боррель не виключив призупинення Україні безвізу після наступного звіту Євросоюзу
Ситуація навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може вплинути на призупинення безвізового режиму України з Євросоюзом у наступному звіті ЄС про дотримання вимог для безвізу.

Про це на пресконференції в Києві заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.
Він зазначив, що згідно з останнім звітом Євросоюзу Україна сьогодні ще відповідає всім вимогам безвізу. Дослівно: "Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в рамках якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог. Останній такий звіт був датований 20 липня 2020. Згідно з цим звітом було підтверджено, що Україна відповідає всім орієнтирам, пов'язаним з безвізовим режимом. До цього дня так є, це було підтверджено", - заявив Боррель.

Він додав, що у звіті також зверталася увага на важливість подальшої ефективної та незалежної роботи антикорупційних органів та утримання від політизації правоохоронних органів.
показати весь коментар
22.09.2020 20:58 Відповісти
Ну що цей Боррель може знати? От педролюби вже давно переконані, що їхні мрії збудуться і нарешті відберуть безвіз. Ну хоч одне зрадне соєве вангування мусить збутися нарешті чи ні?
показати весь коментар
22.09.2020 21:20 Відповісти
Для ботов Петра чем хуже Украине, тем лучше им. Между ********* и кремлеботами не так уж много разницы
показати весь коментар
23.09.2020 10:32 Відповісти
Вся эта интернет-писанина про возможную отмену безвиза - это наглый голимый фейк,
цель которого - политическая истерия ради истерии в духе "везде зрада-всё-пропало, Украину сдали!" :

никогда ЕС не отменит безвиз для Украины: тема закрыта, отмена безвиза невозможна ни политически, ни даже технически.
показати весь коментар
23.09.2020 02:13 Відповісти
Так расскажи это педродрочерам. Петя за пять лет шесть ленточек на сортирах перерезал, стопяццот липецких фабрик вместе с бизнесом продал. Свинарчук, грановский - сидят, охметов и каламойский - не у корыта. Не. Я вам обіцяю! Як говорить моя жінка, дивлюсь на це непорозуміння - це з "*****"
показати весь коментар
23.09.2020 05:02 Відповісти
А кому на плантациях там работать? Цветные бежены не хотят, на дотациях сидят, остаются заробитчане со стран бывшего союза
показати весь коментар
23.09.2020 07:46 Відповісти
Именно радуются и безвизу,и всему, что может навредить Украине.
показати весь коментар
23.09.2020 10:23 Відповісти
Вах, як рагуль кацапам лизнув! Скрєпна!
показати весь коментар
23.09.2020 12:16 Відповісти
Безвиз, безусловно, - хорошо. И Томос тоже.
Однако люди требовали и от порошенко, и от Зеленского, чтобы они боролись с коррупцией.
Порошенко, конечно, деятельный. И если чего-либо хотел добиться, то добивался.
Но! С коррупцией он не хотел бороться! Потому и такие плачевные результаты.
Зеленский, кстати, тоже не очень-то хочет бороться. И не понимает, что из- за этого тоже пролетит на выборах.
показати весь коментар
22.09.2020 22:18 Відповісти
Порошенко == коррупция. Сам с собой бороться никто из политиканов не станет. Это кафкианство какое-то
показати весь коментар
23.09.2020 10:30 Відповісти
Сильный пост от ViXP о "кафкианстве" борьбы махровой коррупции против себя самой...
Респект.
показати весь коментар
23.09.2020 20:11 Відповісти
Безвіз по-грецьки...
Боррель про можливий перегляд безвізу: Це складне питання, на сьогодні Україна відповідає всім вимогам - Цензор.НЕТ 4953
показати весь коментар
23.09.2020 00:15 Відповісти
Ну эти ***утые на фото сами виноваты, мозги таки нужно иметь. Это примерно то же, что и хасиды, которых в Украину не пустили
показати весь коментар
23.09.2020 07:51 Відповісти
ТОЛЬКО ЕС УЖЕ НЕ СООТВЕТСВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ !)
показати весь коментар
23.09.2020 01:51 Відповісти
Предвыборная паника, что могут снят с Украины БЕЗВИЗ у Порошенка и его окружения провалилась. провалился.
показати весь коментар
23.09.2020 06:08 Відповісти
Азиров очень постарел...
показати весь коментар
23.09.2020 07:48 Відповісти
Как обычно, заголовок статьи врет.
Он не говорил что "на сегодняшний день".
Он про то что на дату отчета - 20 июля - соответствовала.
показати весь коментар
23.09.2020 09:58 Відповісти
Ели бы ты, не был имбецилом,то понимал бы,что соответствует до следующего отчета.
показати весь коментар
23.09.2020 10:16 Відповісти
Ну і що трапилось після (!) цієї дати, що раптом встало «складне питання безвізу»!? Ви там всі такі хитропртрушені?
показати весь коментар
23.09.2020 12:35 Відповісти
Трапився очередной порохоботский фейк.
показати весь коментар
26.09.2020 10:18 Відповісти
В чем проявляется работа этих органов? В том, что ЕС доносят о самых зашкварных коррупционерах, чтоб они так в открытую не брали у них бабло за гражданство?
показати весь коментар
23.09.2020 10:29 Відповісти
Здравия всем! Из собственного опыта, тяжело назодить какие общие точки соприкосновения с людьми которые сами не знают ,чего хотят. Это я об Украмне сегодняшней! Зеленский- это следствие , причина- отсутсвие критического мышоения большинства, они не могут выделить причинно- следственный ряд событий, и соответственно спрогнозировать с определенной долей вероятности - последствия своих действий- например, выборы Президента Украины. Са ое страшное - другое, на Западе не привыкли настаивать и у пены у рта чего то доказывать или обьяснять- ге хочешь- не надо! Нам по барабану, мы готовы и к тому и к тому варианту. Вы думаете ,что Россия закончит с вами, и вы ркажетесь в долгожданносм Мире? Херцшки, она попрет на нас , заодно и заставитт вас воевать на своей стороне, поэтому- войны не избежать , по любому в ближайшие 35 лет. Выбор за вами.
показати весь коментар
23.09.2020 11:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 