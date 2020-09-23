Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики". ВIДЕО
Російське Міноборони видало торішні навчання артилеристів за відпрацювання нових тактик ведення вогню з великокаліберних гармат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з відпрацюванням нової тактики опубліковано 17 вересня 2020 року.
Відеозапис з проведення навчань опубліковано на youtube-сторінці телеканалу "Звезда" 6 вересня 2019 року.
Відеозаписи майже ідентичні і відрізняються лише довжиною відеоряду. Відео від Міноборони тривалістю 1 хвилина 25 секунд, торішній запис від "Звезды" довший - 2 хвилини 58 секунд.
Топ коментарі
+40 Валерій Atman
показати весь коментар23.09.2020 10:20 Відповісти Посилання
+18 S. Fogger
показати весь коментар23.09.2020 10:28 Відповісти Посилання
+11 5 копійок
показати весь коментар23.09.2020 11:04 Відповісти Посилання
оборонынападения - не, не слышали.. Позорно прятать шевроны, подло прятаться за женщинами и детьми... не, мы точно не братья
вони від цього скінчають прямо у труси
Срілялі.
