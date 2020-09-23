Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики". ВIДЕО

Російське Міноборони видало торішні навчання артилеристів за відпрацювання нових тактик ведення вогню з великокаліберних гармат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з відпрацюванням нової тактики опубліковано 17 вересня 2020 року.

Відеозапис з проведення навчань опубліковано на youtube-сторінці телеканалу "Звезда" 6 вересня 2019 року.





Відеозаписи майже ідентичні і відрізняються лише довжиною відеоряду. Відео від Міноборони тривалістю 1 хвилина 25 секунд, торішній запис від "Звезды" довший - 2 хвилини 58 секунд.

