12 624 26

Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики". ВIДЕО

Російське Міноборони видало торішні навчання артилеристів за відпрацювання нових тактик ведення вогню з великокаліберних гармат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з відпрацюванням нової тактики опубліковано 17 вересня 2020 року.

Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за відпрацювання нової тактики 01

Відеозапис з проведення навчань опубліковано на youtube-сторінці телеканалу "Звезда" 6 вересня 2019 року.


Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за відпрацювання нової тактики 02

Відеозаписи майже ідентичні і відрізняються лише довжиною відеоряду. Відео від Міноборони тривалістю 1 хвилина 25 секунд, торішній запис від "Звезды" довший - 2 хвилини 58 секунд.

Автор: 

росія (67226) військові навчання (2794) Міноборони рф (721) фейк (756)
Топ коментарі
+40
Кацапи..
Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за "отработку новой тактики" - Цензор.НЕТ 2056
23.09.2020 10:20 Відповісти
+18
У нас також навчилися видавати вчорашні будівництва за нові, а совкових пенсіонерів за нові обличчя.
23.09.2020 10:28 Відповісти
+11
Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 2327

Срілялі.
23.09.2020 11:04 Відповісти
Кацапи..
Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за "отработку новой тактики" - Цензор.НЕТ 2056
23.09.2020 10:20 Відповісти
Рашн швайне, йа йа!
23.09.2020 15:09 Відповісти
Да ладно! Они могли и битву под Аустерлицем показать...
23.09.2020 16:08 Відповісти
Спасибо, эта новость очень важна для нас.
23.09.2020 10:22 Відповісти
За себя росписывайся
23.09.2020 10:25 Відповісти
только кацапье тупое привыкло МЫкать... полная деградация личности
23.09.2020 10:31 Відповісти
По сути бесконечных рюзьге фейков есть, что сказать, лапоть?
23.09.2020 11:30 Відповісти
О доблести, чести и правде в фашистском министерстве обороны нападения - не, не слышали.. Позорно прятать шевроны, подло прятаться за женщинами и детьми... не, мы точно не братья
23.09.2020 10:26 Відповісти
кацапня без пиндежа не бывает
23.09.2020 10:26 Відповісти
нехай ваті ще раз покажуть мультик про вундервафлю з непередбачуваною траекторією
вони від цього скінчають прямо у труси
23.09.2020 10:28 Відповісти
У нас також навчилися видавати вчорашні будівництва за нові, а совкових пенсіонерів за нові обличчя.
23.09.2020 10:28 Відповісти
23.09.2020 10:29 Відповісти
так вроде ж сами натыцали? - пора бы и удивлялово захлопнуть.
23.09.2020 10:31 Відповісти
Ну так -- какой ученик, такие и дела.
23.09.2020 11:53 Відповісти
Варварам соврать , как два пальца ....... ! 😂😂😂
23.09.2020 10:30 Відповісти
Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 3862
23.09.2020 10:34 Відповісти
бле быть ?
23.09.2020 12:40 Відповісти
Гаубиці прямою наводкою - це революційна тактика, шоб обдурити кривизну землі.
23.09.2020 10:35 Відповісти
Вчергове обісралися кацапи.Але я вже цьому й не дивуюся)))
23.09.2020 10:45 Відповісти
Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 2327

Срілялі.
23.09.2020 11:04 Відповісти
в Астраханской области РФ российские военные случайным попаданием из ПТУР "Конкурс" уничтожили собственный танк Т-90А.

Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 7106

...
23.09.2020 12:00 Відповісти
Это говорит о том, что пропогандоны на самом деле понимают, что их материалы никто не смотрит
23.09.2020 12:42 Відповісти
А вы уверены, что прошлогодняя запись не была ФЭЙКОМ?!
23.09.2020 12:56 Відповісти
быдло ватное схавает
23.09.2020 14:56 Відповісти
почему фейк?, пусть писаются!)))
23.09.2020 15:34 Відповісти
 
 