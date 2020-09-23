УКР
На день народження до ексзаступника голови СБУ Демчини колишні і чинні силовики приїхали на "лівих" номерах і чужих машинах, - ЗМІ. ВIДЕО

У кінці серпня в одному з ресторанів Конча-Заспи нинішні та колишні правоохоронці зібралися на святкуванні дня народження Павла Демчини - колишнього заступника голови СБУ і керівника "Департаменту К".

Це зафіксували журналісти Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, в день народження Демчини багато гостей приїхали на авто з необлікованими номерами.

Наприклад, колишній глава СБУ Василь Грицак на Land Cruiser. Журналісти зазначають, що після звільнення він на такі номери права не має.

Ще один співробітник СБУ Дмитро Дем'яненко приїхав привітати Демчину на Toyota Land Cruiser Prado, використовуючи всі ті ж номери під прикриттям. Відомо, що це авто зареєстровано на дружину силовика, тому його навряд чи можна назвати робочим транспортом, який може використовувати спеціалізовані номери.

Колишній генпрокурор Віталій Ярема разом із заступником Анатолієм Даниленком та бізнес-партнером родини Даниленків Геннадієм Ільїним прибули на Toyota Sienna і Lexus LX 450D. Lexus зареєстрований на ТОВ "Емпоріум пропертіз", чиї бенефіціари заховані на Віргінських островах. Ця фірма скандально відома через забудову Сінного ринку. Друге авто, Sienna, числиться за напівпричепом-цистерною, хоча фізично номери висять на легковику.

У той же час колишній заступник Демчини Іван Дралюк приїхав на Hyundai Santa Fe, який записаний на тещу. А недавній заступник генпрокурора Дмитро Сторожук приїхав на Mercedes-Benz GLS 350, записаному на компанію ТОВ "Фінансово Правовий Союз", де згідно з останньою декларацією Сторожука, працює його дружина.

Ексглава столичного управління СБУ Олег Валендюк приїхав на Audi Q7, оформленому на якогось Тараса Дуду. Однак, ні ця машина, ні ця людина в деклараціях Валендюка за часів його роботи в органах не згадувалися.

Також на дні народження Демчини був присутній колишній глава Нацполіції і нинішній радник міністра внутрішніх справ Сергій Князєв. Він приїхав на Touareg, що належить компанії "Атлант Інвестбуд", який перебуває в складі групи "Атлант". Тут, за словами Князєва, працюють його колишня дружина і діти. Раніше, коли у дружини Князєва знайшли багато майна, ексглава Нацполіції відхрещувався від неї.

Крім того, вітали Демчину керівник столичної Нацполіції Андрій Крищенко, політик Артур Палатний, ексміністр оборони Степан Полторак і колишній заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк

Нагадаємо, Павло Демчина подав у відставку 17 травня 2019 року.

19 травня тодішній президент Петро Порошенко звільнив його своїм указом.

Раніше НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. За версією слідства, чиновник в 2015-2016 рр. придбав і забезпечив реєстрацію на членів своєї сім'ї активів на суму не менше 3,76 млн грн, законність підстав придбання яких не підтверджено доказами.

У відповідь Демчина подав у ГПУ заяву про вчинення злочину співробітниками НАБУ, звинувативши їх у дискредитації за участю наближених ЗМІ.

У червні 2018 року "Схеми" опублікували розслідування, в якому говорилося, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ про незаконне збагачення, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.

