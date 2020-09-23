Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони. ВIДЕО
Станом на 12:00 поточної доби, противник один раз порушив домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, вранці, в районі населеного пункту Водяне було помічено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.
Українські захисника, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Топ коментарі
+13 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.09.2020 14:30 Відповісти Посилання
+11 Роман с камнем
показати весь коментар23.09.2020 14:46 Відповісти Посилання
+6 Nickol Nickols
показати весь коментар23.09.2020 14:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Извините, я давно учился, и тогда в книжках-газетах писали: "...подавили огневую точку противника..." -- у меня это шаблон и застрял в голове.
Подавили точку не означає що, там всіх вбили та захопили її. Це, означає що, була призупинена її активна діяльність.
"І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче", - додав він із надривом.
Такі слова президента викликали обурення у колі волонтерів, які доставляють на фронт різноманітну допомогу.
А потому что армии действительно не было.
"Запарєбрік", ти спочатку дай ладу сої у своїй голові, а потім вже лізь на Цензор повітря псувати!
Армия - соединение значительной массы вооружённых сил на одном театре войны, чаще всего под началом одного лица, для достижения определённой цели.
Боеспособные части ВСУ под своим командованием, сводные отряды милиции под своим командованием и добробаты непонятно под чьим командованием, армией, назвать крайне тяжело. Теперь вопрос, напряги дерьмо в бошке, могли ли добробаты, вооруженные легким стрелковым оружием, остановить танки и ББМы? Можно ли считать полноценной армию, когда в арт.бригаде готово к выполнению задач 30% штатного вооружения, а в танковом батальоне на ходу 5 (пять) танков, из которых стрелять могут только 3 (три)?
Ты троленыш сначала дерьмо из черепной коробки вытряхни, а потом уж будешь со взрослыми дядями спорить.