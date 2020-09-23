УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11891 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
7 818 44

Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:00 поточної доби, противник один раз порушив домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, вранці, в районі населеного пункту Водяне було помічено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

Українські захисника, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хоче оплатити захисникам України штрафи за вогонь у відповідь по терористах

Автор: 

безпілотник (4718) Міноборони (7633) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Украинские воины подавили беспилотник наемников РФ, который нарушил договоренности вблизи Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5917
показати весь коментар
23.09.2020 14:30 Відповісти
+11
Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1563
показати весь коментар
23.09.2020 14:46 Відповісти
+6
ТЕПЕРЬ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ ОШТРАФУЮТ,УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА,БЫЛ ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НЕ ОТВЕЧАТЬ
показати весь коментар
23.09.2020 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинские воины подавили беспилотник наемников РФ, который нарушил договоренности вблизи Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5917
показати весь коментар
23.09.2020 14:30 Відповісти
А ви думаєте що, вони лібералізують обіг вогнепалу для цивільних?
показати весь коментар
23.09.2020 14:35 Відповісти
Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1563
показати весь коментар
23.09.2020 14:46 Відповісти
Тільки стріли у якісь однобокі. Там більше політичних маркерів.
показати весь коментар
23.09.2020 15:08 Відповісти
і хто ж у них забрав лічноє оружиє?
показати весь коментар
23.09.2020 16:13 Відповісти
Что, простите, сделали с беспилотником?
показати весь коментар
23.09.2020 14:37 Відповісти
ПОДДАВИЛИ -ПОДТОПИЛИ ПОДБИБНУЛИ
показати весь коментар
23.09.2020 14:41 Відповісти
Поставили радіоперешкоди
показати весь коментар
23.09.2020 14:43 Відповісти
Спасибо.
Извините, я давно учился, и тогда в книжках-газетах писали: "...подавили огневую точку противника..." -- у меня это шаблон и застрял в голове.
показати весь коментар
23.09.2020 14:55 Відповісти
За змістом це, приблизно те саме.
Подавили точку не означає що, там всіх вбили та захопили її. Це, означає що, була призупинена її активна діяльність.
показати весь коментар
23.09.2020 15:02 Відповісти
ТЕПЕРЬ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ ОШТРАФУЮТ,УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА,БЫЛ ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НЕ ОТВЕЧАТЬ
показати весь коментар
23.09.2020 14:39 Відповісти
Видимый контакт был? Нэт! А на Нэт и суда НЭТ.
показати весь коментар
23.09.2020 14:44 Відповісти
Подавили - это прервали радиоуправление с помощью РЕБ !
показати весь коментар
23.09.2020 14:46 Відповісти
премия будет от ПП?
показати весь коментар
23.09.2020 15:15 Відповісти
А повинна бути?
показати весь коментар
23.09.2020 15:19 Відповісти
подавили, это как? он упал или полетел обратно к оркам? за новой программой.
показати весь коментар
23.09.2020 14:43 Відповісти
Вийшов з зони дії РЕБ
показати весь коментар
23.09.2020 14:45 Відповісти
Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4402
показати весь коментар
23.09.2020 14:49 Відповісти
Ну, так волонтерів стали ставити раком на блок-постах ще за Порошенко. Якщо я не помиляюсь це, він заявив що обійдеться й без волонтерів та добровольців?
показати весь коментар
23.09.2020 14:59 Відповісти
Ну це тідьки "по твоєму", а насправді, при Пороху, волонтерів перестали пускати на передок.
показати весь коментар
23.09.2020 15:10 Відповісти
новина для мене.... а що, ще є й інші волонтери окрім волонтерів ЄС?
показати весь коментар
23.09.2020 15:01 Відповісти
Бачте, як погано обмежувати кругозір. Ато у вас все зрада і вороги навколо. Так можна багато шкоди наробити на користь справжньому ворогу.
показати весь коментар
23.09.2020 15:06 Відповісти
твій лепет про "Ато" нічого мені не пряснив. знаю як Порох за свої кревні закупав в Канаді снайперські вінтовки й антиснайперське спорядження для армії... знаю як фінансував відновлення ППО навколо Києва... хочу почути про волонтерство зелених шмарклей.
показати весь коментар
23.09.2020 15:20 Відповісти
Ну, тут і проявляється ваш вузький кругозір. Для вас існує тільки Порошенко і Зеленський. Тому, ви нічого іншого і не бачите.
показати весь коментар
23.09.2020 15:31 Відповісти
розшир мій кругозір, назви пару важливих і цікавих прикладів.
показати весь коментар
23.09.2020 15:41 Відповісти
Та хоч би й віруючі. Мій товариш регулярно возить допомогу. Крім того, є інші політичні сили крім ваших двох.
показати весь коментар
23.09.2020 15:48 Відповісти
віруючі церуви чи мацковської секти? мацковська секта - троянськи кінь на фронті, їх допомога і нах. не потрібна. Капелани нашої церкви дійсно несуть гарну службу в армії і ПЦУ з грекокатоликами займаються продовольчим волонтерством, з цим згода.
показати весь коментар
23.09.2020 15:56 Відповісти
Коли я писав віруючі то, мав на увазі людей, які вірять в Бога, а це не тільки ПЦУ, а й протестанти. Вони теж приймають активну участь. Є не мало людей, які поза партійною діяльністю допомагають. Іноді бувають взагалі дикі випадки, коли хотіли нагородити волонтера, який сотні разів своїм бусиком був в самих пекельних точках, а ветерани та інші волонтери з ревнощів чи партійних забаганок чинили тому спротив. Тому і кажу що, треба ширше дивитися.
показати весь коментар
23.09.2020 16:22 Відповісти
віруючі, то інша категорія, то такіж як і ми люди, тільки віруючі в Бога.... мова про партії, політичні проекти і їх лідерів до яких прикута увага суспільства, яка з тих партій чи їх лідер хоч близько наволонтерили скільки наволонтерив Порох зі своєю партією?
показати весь коментар
23.09.2020 16:33 Відповісти
притула волонтерил... а потом зелеными человечками "пошел по наклонной".
показати весь коментар
23.09.2020 15:34 Відповісти
"Я хочу подякувати волонтерам, які в перші години, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє", - сказав Порошенко.
"І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче", - додав він із надривом.
Такі слова президента викликали обурення у колі волонтерів, які доставляють на фронт різноманітну допомогу.
показати весь коментар
23.09.2020 15:40 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!
Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1638
показати весь коментар
23.09.2020 15:41 Відповісти
То ти є дякула?)))
показати весь коментар
23.09.2020 15:59 Відповісти
то є сарказм, свинособако.
показати весь коментар
23.09.2020 16:01 Відповісти
Як тебе дивно назвали! А пророхкай що небудь по собачому?
показати весь коментар
23.09.2020 16:36 Відповісти
И что он не правильно сказал? Или ты до сих пор веришь, что кацапов остановили добробаты и волонтеры?
показати весь коментар
23.09.2020 16:23 Відповісти
Отакої! А чого ж тоді ти зі своєю отарою весь час мугикаєте, що армії не було?
показати весь коментар
23.09.2020 16:37 Відповісти
А потому что армии действительно не было. Были разрозненные подразделения с разным (порой очень не высоким) уровнем боевой готовности. Не включай дурака, не старайся показаться тупее чем ты есть на самом деле.
показати весь коментар
23.09.2020 16:42 Відповісти
Или ты до сих пор веришь, что кацапов остановили добробаты и волонтеры?

А потому что армии действительно не было.

"Запарєбрік", ти спочатку дай ладу сої у своїй голові, а потім вже лізь на Цензор повітря псувати!
показати весь коментар
24.09.2020 10:24 Відповісти
Для дибила, просидевшего всю войну у мамки под юбкой.
Армия - соединение значительной массы вооружённых сил на одном театре войны, чаще всего под началом одного лица, для достижения определённой цели.
Боеспособные части ВСУ под своим командованием, сводные отряды милиции под своим командованием и добробаты непонятно под чьим командованием, армией, назвать крайне тяжело. Теперь вопрос, напряги дерьмо в бошке, могли ли добробаты, вооруженные легким стрелковым оружием, остановить танки и ББМы? Можно ли считать полноценной армию, когда в арт.бригаде готово к выполнению задач 30% штатного вооружения, а в танковом батальоне на ходу 5 (пять) танков, из которых стрелять могут только 3 (три)?
Ты троленыш сначала дерьмо из черепной коробки вытряхни, а потом уж будешь со взрослыми дядями спорить.
показати весь коментар
24.09.2020 17:18 Відповісти
он улетел! Но обещал вернуться. (с)
показати весь коментар
23.09.2020 15:14 Відповісти
Комісію збірали, сепарню покарали? Наче ж так домовлялись?
показати весь коментар
23.09.2020 15:21 Відповісти
 
 