Українські воїни подавили безпілотник найманців РФ, який порушив домовленості поблизу Водяного, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:00 поточної доби, противник один раз порушив домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, вранці, в районі населеного пункту Водяне було помічено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

Українські захисника, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

