Проєкт "Без цензури": Володар Зе-пробірки. Чи мають Пальчевський та ОПЗЖ компромат на Зеленського? ВIДЕО

Продовжуємо історії про зірок нинішньої кампанії на місцевих виборах. У фокусі - Андрій Пальчевський та зібраний ним політичним баласт. А ще - пробірки з кров'ю Зеленського, які, як виявилося, досі лежать у лабораторії того-таки Пальчевського.

Про все це докладніше - у свіжому випуску від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Здавалося б, до чого тут кров Зеленського, яка була здана більше року тому? Але не так давно Андрій Пальчевський на Newsone урочисто оголосив, що президентська кров досі лежить в його лабораторії і за необхідності її можна запросто дістати.

Чи можна вважати це попередженням або навіть легким шантажем? І які "плюшки" отримують власники такого компромату на президента?

Наступне питання - не менш важливе. Хто веде на вибори зовсім бідну (згідно з фінансовими звітами) партію Пальчевського? За чиї гроші оплачують численні борди, якими обвішана вже вся країна?

І як умовний "Джеймс Бонд" для домогосподарок відверто озвучує плани росіян щодо України?

