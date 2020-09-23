Тіхановська про інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він просто пішов на пенсію, його накази більше не легітимні. ВIДЕО
Білоруська опозиційна пані політик Світлана Тіхановська вважає, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, після інавгурації не став главою держави, а вийшов на пенсію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська повідомила в Telegram.
"Сьогодні таємно від народу Лукашенко спробував провести власну інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним привела тільки до того, що попередні повноваження закінчені, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію", - зазначила політик.
Тіхановська підкреслила, що накази Лукашенка силовим структурам більше не легітимні і не підлягають виконанню.
"Я, Світлана Тіхановська, є єдиним лідером, якого обрав білоруський народ. І наше завдання зараз - разом побудувати нову Білорусь. Два дні тому я закінчила візит до Брюсселя. Країни Європи підтримують білоруський народ у вимозі зупинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові - чесні і прозорі - вибори. Вони готові надати реальну допомогу - існують серйозні інвестиційні пакети, які передбачені для Білорусі після перемоги демократії. І разом ми переможемо", - підсумувала лідерка опозиції.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.
= козырь Пацьке - типо вот, они свергают "власть".
чет я не думаю шо все эти тихановские не под Путиным.
Считайте меня гадким . Да , я готов на гадости ..............
но мы оказались в числе стран , где "цветная "(?) революция не состоялась ."
Светлана, люди на площадях которых ты кинула бежав в Литву, а ты ведь их кинула, куда большие лидеры чем ты. По большому счету ты вообще никто. Я скажу более того. Если провести честные выборы в Беларуси, куда бы допустили бы кандидатов без ограничения и не подтасовывали бы результаты, то ты бы проиграла Лукашенко, не потому что он лучше, а потому что ты из себя ничего не представляешь.
А подбивая силовиков не подчинятся приказу, она подставляет их семьи которые могут стать точно такими же, и даже намного большими заложниками чем ее собственная. Все таки если бы ее мужа там убили или покалечили в тюрьме, то Европа высказала бы глубокую озабоченность, а если в тюрьму попадет хоть сто хоть тысяча омоновецев "петренко" или их семей, то никто об этом не узнает
Посмотрите как действовала Юля в аналогичной ситуации в 2004 году - она таки заставила сделать параллельный подсчет голосов и доказала победу Ющенко. Что сделала Тихановская? Да ничего. Дает тупые интервью, на простой вопрос за Крым начинает юлить.
"киздеть не мешки ворочать" (С) она же
Нет? В этом и разница. Говорить можно что угодно и рассказывать на все лады, что Лукашенко ушел на пенсию, но пока его слушают силовики - он рулит. И пока вы в десна будете целовать ОМОН и грозить ему пальцем - он рулит. И пока белорусский народ не поймет, что диктаторы мирно никогда не уходят - он рулит и будет рулить пока его не вынесут и не подвесят за Фаберже.
Кто такая на сегодня Тихановская и где она?
К кому она оппозиционная, к Лукашенко? Так признаете что ли Лукашенко властью? Если Лукашенко утратил легитимность и не является властью, значит его политические оппоненты уже не оппозиционеры, а "признанная народом власть", "признанная Литвой власть", ну или просто - политики.
Коротко і змістовно.
Надзвичайно правильно і надзвичайно важливо - оце:
Цитата:
"накази Лукашенка силовим структурам більше не легітимні і не підлягають виконанню."
Джерело: https://censor.net/ua/v3220885
не тільки якщо їх віддає колишній, але навіть якщо і діючий начальник / керівник / командир.
Цей обов'язок службовців (і взагалі громадян) записаний у конституціях різних країн, в т.ч. у Конституції України.
А крім того, цього вимагає просто здоровий глузд.
(а в наш час інформаційний вплив - це один із найбільш важливих факторів впливу, іноді це вирішальний фактор у певний час і певних ситуаціях)...
Ось підтвердження:
