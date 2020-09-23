Тіхановська про інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він просто пішов на пенсію, його накази більше не легітимні. ВIДЕО

Білоруська опозиційна пані політик Світлана Тіхановська вважає, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, після інавгурації не став главою держави, а вийшов на пенсію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська повідомила в Telegram.

"Сьогодні таємно від народу Лукашенко спробував провести власну інавгурацію. Ми всі розуміємо, що відбувається. Ця спроба визнати себе легітимним привела тільки до того, що попередні повноваження закінчені, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звичайно, фарс. Насправді, сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію", - зазначила політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Тіхановська підкреслила, що накази Лукашенка силовим структурам більше не легітимні і не підлягають виконанню.

"Я, Світлана Тіхановська, є єдиним лідером, якого обрав білоруський народ. І наше завдання зараз - разом побудувати нову Білорусь. Два дні тому я закінчила візит до Брюсселя. Країни Європи підтримують білоруський народ у вимозі зупинити насильство, звільнити політв'язнів і провести нові - чесні і прозорі - вибори. Вони готові надати реальну допомогу - існують серйозні інвестиційні пакети, які передбачені для Білорусі після перемоги демократії. І разом ми переможемо", - підсумувала лідерка опозиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Також читайте: Лінкявічюс назвав інавгурацію Лукашенка фарсом: Його нелегітимність - факт