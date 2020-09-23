11 024 67
Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США. ВIДЕО
У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020" іноземні партнери продемонстрували можливості сучасних літальних апаратів MC 130J і Osprey CV-22: дозаправка у повітрі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Злагоджена робота екіпажів показала чітку сумісність наземних служб Повітряних Сил України та 352 крила ССО США, що значно розширює можливий діапазон виконання спеціальних завдань НАТО і їх партнерів", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Злий Грицько
показати весь коментар23.09.2020 22:48 Відповісти Посилання
+31 Baks13
показати весь коментар23.09.2020 22:21 Відповісти Посилання
+27 vitaliymkua
показати весь коментар23.09.2020 22:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310 https://www.obozrevatel.com/tv/11935853918087539392648304784413724935449767n-mp4.htm
Аби ще тлю в кінці не впихнули - то взагалі було б супер.
Это точно шведы ?
Вот ето мощь!!!
Але треба серьйозні бази.
Доречі в Миргороді під час ДС був аеродром, що приймав американськи Стратофортреси.
Прийшов час .
https://www.unian.ua/curiosities/zelenskiy-ta-javelin-prezident-prijihav-podivitis-na-robotu-ptrk-ale-toy-ne-spracyuvav-ostanni-novini-11156720.html
Но тут клоун захотелО посмотреть на джевилин и "шоб пальнули из него!"..
В общем, шмаркля снова обосрался)
1. росия выводит из Крыма свои войска, корабли, военные базы и выплачивает репарации.
2. Крым возвращается под юрисдикцию Украины. 3. В Крым подается Днепровская вода. Все.
https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol
Микола Бульба
@SantaNikol
На жаль, окупована частина каналу готова на 100%; на українській частині терміново закінчується ремонт гідротехнічних споруд і механізмів; потихеньку канал заповнюється водою (нині до ст. Вадим).
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1308137530789957633 21 сент.
В Крыму начался экоцид.
На протяжении месяца пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и приток Биюк-Карасу - Тонас.
Сегодня в ГУП "Вода Крыма" сообщили, что больше 30 поселков переведены на привозное водоснабжение (питьевая).
Где будут брать хоз.воду не ясно, скважины пересохли...
а эти конвертопланы базируются не в украине: нужно долететь, пролететь, облетать, зависать и вернуться
если бы не послали-погибло бы в разы больше.
Самолёт разбился.
Слабо?
Книга американского специалиста представляет собой обзор самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов оригинальной конструкции от начала века до наших дней. Содержит описания и фотографии более ста летательных аппаратов, разработанных конструкторами США, Франции, Англии, Италии и других стран.
Для широкого круга специалистов и любителей авиации.
@Rolandirebyata
· 4 ч
...І так красіво летять, блд, строєм, аж земля трясеться.
Коли їх главний серне, то і остальні тоже. Бува, цілі села і ПГТ гімном засиплять. Порядок тада у них був!..
Саломон Самсонович. А щас?
Свирид Опанасович. Щас ніт. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема.
В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО.
https://dumskaya.net/news/amerikanskaya-aviatciya-proshla-nad-ukrainskimi-127228
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html
"Прекратить стрелять" - вот и прекращают, скоро на передовій затвори від зброї, запали і підривачі, ключі від техніки будуть в каптерку здавати "под лічний кантроль"
Зачёт.