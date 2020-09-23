Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США. ВIДЕО

У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020" іноземні партнери продемонстрували можливості сучасних літальних апаратів MC 130J і Osprey CV-22: дозаправка у повітрі.

"Злагоджена робота екіпажів показала чітку сумісність наземних служб Повітряних Сил України та 352 крила ССО США, що значно розширює можливий діапазон виконання спеціальних завдань НАТО і їх партнерів", - сказано в повідомленні.