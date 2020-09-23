УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7643 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
11 024 67

Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США. ВIДЕО

У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020" іноземні партнери продемонстрували можливості сучасних літальних апаратів MC 130J і Osprey CV-22: дозаправка у повітрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Читайте також: На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун". ФОТОрепортаж

"Злагоджена робота екіпажів показала чітку сумісність наземних служб Повітряних Сил України та 352 крила ССО США, що значно розширює можливий діапазон виконання спеціальних завдань НАТО і їх партнерів", - сказано в повідомленні.

Автор: 

авіація (4244) оборона (4881) США (24085) військові навчання (2795) ССО Сили спеціальних операцій (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Тесла делает электромобили будущего, шведы начали делать экологически чистые большегрузные корабли с телескопическими парусами, а кацапня всё совок в кучу собирает
Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 6300
показати весь коментар
23.09.2020 22:48 Відповісти
+31
Пердаки паРашенців палають нєпадєцкі!
показати весь коментар
23.09.2020 22:21 Відповісти
+27
А звідки ти взялося на форумі...? Йди черепаху гвалтуй.
показати весь коментар
23.09.2020 22:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пердаки паРашенців палають нєпадєцкі!
показати весь коментар
23.09.2020 22:21 Відповісти
Ще й як палають! Добре видно на цьому відео:

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310 https://www.obozrevatel.com/tv/11935853918087539392648304784413724935449767n-mp4.htm
показати весь коментар
23.09.2020 22:39 Відповісти
Розкішно ! Я аж зберегла собі ! Дякую !

Аби ще тлю в кінці не впихнули - то взагалі було б супер.
показати весь коментар
24.09.2020 07:15 Відповісти
Тесла делает электромобили будущего, шведы начали делать экологически чистые большегрузные корабли с телескопическими парусами, а кацапня всё совок в кучу собирает
Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 6300
показати весь коментар
23.09.2020 22:48 Відповісти
и осколки СУшки в лесах под тверью.
показати весь коментар
23.09.2020 22:53 Відповісти
Что-то он подозрительно напоминает смесь Титаника и крейсра Аврора.
Это точно шведы ?
показати весь коментар
24.09.2020 08:05 Відповісти
Гуглите турбопарус. Поговаривают, что перспективная весч.
показати весь коментар
24.09.2020 09:11 Відповісти
https://4pda.ru/2020/09/20/375705/
показати весь коментар
24.09.2020 10:07 Відповісти
Новая яхта Мельниченко?
показати весь коментар
24.09.2020 08:42 Відповісти
ФАНТАСТИКА!!!
Вот ето мощь!!!
показати весь коментар
23.09.2020 22:23 Відповісти
Вживу конвертоплан побачити-велике везіння.Дивовижна літаюча машина для швидкого перекидання спецназу.
показати весь коментар
23.09.2020 22:49 Відповісти
А звідки ти взялося на форумі...? Йди черепаху гвалтуй.
показати весь коментар
23.09.2020 22:36 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2020 22:38 Відповісти
Респект.
Але треба серьйозні бази.
Доречі в Миргороді під час ДС був аеродром, що приймав американськи Стратофортреси.
показати весь коментар
23.09.2020 22:25 Відповісти
«В https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 роках аеродром використовувався авіацією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F союзників в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BA%C2%BB операції «Френтік» . Таку кодову назву мала спільна радянсько-американська операція з човниковим рухом американських бомбардувальників за трикутником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Англія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Полтава . За легендою операції Миргородський аеродром на деякий час став «Station 561» (скорочення від англійського «USAAF Station 561» - «авіабаза ВПС США № 561»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-2 [2] .»

Прийшов час .
показати весь коментар
23.09.2020 22:27 Відповісти
В параше 2 истребителя тоже попытались "дозаправиться" в воздухе: один сбил другой.
показати весь коментар
23.09.2020 22:26 Відповісти
Ну, по скрєпному ж: «Бєй своіх, чтоп чюжіє баялісь»
показати весь коментар
23.09.2020 22:29 Відповісти
У них дядя у сторожа живет на истребительной фабрике. У него этих истребителей, ну просто завались!
показати весь коментар
23.09.2020 22:35 Відповісти
не,один другому снаряды передавал...с помощью пушки.но шота пошло не так
показати весь коментар
23.09.2020 22:43 Відповісти
Бабіщі нарожають, все норм Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 2053
показати весь коментар
23.09.2020 22:47 Відповісти
І в Лівії їх гвинтокрил трохи невдало сів. Зовсім трошки стукнувся об земну поверхню
показати весь коментар
24.09.2020 05:57 Відповісти
А Віслюк куди не ступить то скрізь підгадить.

Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 8101

https://www.unian.ua/curiosities/zelenskiy-ta-javelin-prezident-prijihav-podivitis-na-robotu-ptrk-ale-toy-ne-spracyuvav-ostanni-novini-11156720.html
показати весь коментар
23.09.2020 22:36 Відповісти
В присутності уклоніста навіть джавеліну соромно спрацювати.
показати весь коментар
23.09.2020 22:40 Відповісти
скорее всего - джевилин заранее деактивировали - "чтобы чего не вышло, а то вова ссытся!".. как и отобрали оружие у офицеров..
Но тут клоун захотелО посмотреть на джевилин и "шоб пальнули из него!"..
В общем, шмаркля снова обосрался)
показати весь коментар
23.09.2020 22:40 Відповісти
ракета была учебная (без б/ч). Боевая не подведет
показати весь коментар
23.09.2020 23:01 Відповісти
Мабуть дбр напаскудили, як з ППО.
показати весь коментар
24.09.2020 06:34 Відповісти
Судя по батлу «Кавказ 2020» vs «Объединённые усилия Украина-НАТО 2020» в эти дни мы были на пороге грандиозного шухера.. Видимо, русня всерьез собиралась рубать коридор для подачи воды в умирающий КрымНаш. Штош.. May God bless America! (с)
показати весь коментар
23.09.2020 22:38 Відповісти
Зима на носу. Какая подача воды в Крым? Там ремонт канала займёт месяцы
показати весь коментар
23.09.2020 22:41 Відповісти
Диалог с росией по поводу воды в Крым может быть только один.
1. росия выводит из Крыма свои войска, корабли, военные базы и выплачивает репарации.

2. Крым возвращается под юрисдикцию Украины. 3. В Крым подается Днепровская вода. Все.
показати весь коментар
23.09.2020 22:48 Відповісти
кста...

https://twitter.com/SantaNikol
https://twitter.com/SantaNikol

Микола Бульба

@SantaNikol


На жаль, окупована частина каналу готова на 100%; на українській частині терміново закінчується ремонт гідротехнічних споруд і механізмів; потихеньку канал заповнюється водою (нині до ст. Вадим).
показати весь коментар
23.09.2020 23:04 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1308137530789957633 21 сент.

В Крыму начался экоцид.
На протяжении месяца пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и приток Биюк-Карасу - Тонас.
Сегодня в ГУП "Вода Крыма" сообщили, что больше 30 поселков переведены на привозное водоснабжение (питьевая).
Где будут брать хоз.воду не ясно, скважины пересохли...
показати весь коментар
23.09.2020 23:22 Відповісти
Да бл.... Рискованная х***ня. Для Украины ета техника конечно не нужна да и бесполезна но опыт интересен.
показати весь коментар
23.09.2020 22:40 Відповісти
чего это конвертопланы бесполезны?очень даже нужны для десантных операций.это как большой вертолет.и не надо было бы в луганск под огнем ил-76 гонять
показати весь коментар
23.09.2020 22:45 Відповісти
Проще большой вертолёт и послать.
показати весь коментар
23.09.2020 22:52 Відповісти
конечно проще...но его сначала надо купить или сделать.
показати весь коментар
23.09.2020 22:54 Відповісти
Разве Петя с Рюкзаковым не закупили у хранцузов на пол миллиарда $ вертолетов?
показати весь коментар
23.09.2020 23:00 Відповісти
У нас кончились Ми-8?
показати весь коментар
23.09.2020 23:00 Відповісти
даже не начинались...Украина не производит вертолеты,за исключением легких моделей.
показати весь коментар
24.09.2020 09:10 Відповісти
виртальот бальшой летает медленней,потолок имеет небольшой, акустический шум имеет громадный,потому не годицца для операций в тылу противника
показати весь коментар
24.09.2020 00:14 Відповісти
Ракете без разницы летите Вы 300км/ч или 500км/ч, потолок для операций в тылу не нужен, шум у обоих создаётся моторами и винтами - особой разницы нет.
показати весь коментар
24.09.2020 01:04 Відповісти
не совсем так, в военном деле фактор времени имеет критическое значение, десант должен быть высажен быстрее, чем подойдут те, что с ракетами. Рокета может летит и быстро, но управляется человеком, и доставляется человеком, а он медленный. Низкочастотный шум от виртальота распространяется намного дальше , чем высокочастотный конвертоплана. Когда летит вертолет, шум турбины слышен только вблизи, а далеко , то только шум лопастей
показати весь коментар
24.09.2020 03:58 Відповісти
Украина не такая большая страна чтобы требовалась дозаправка в воздухе. Можно на одном баке пролететь Украину из одного конца в другой. Да и с перевозкой десанта спокойно справится МИ-8. Вообще больше 20-30 человек за раз перевозить в стране с таким врагом как Рашка и столькими предателями в Украине ето преступление. То что послали в Луганск самолеты ИЛ забитые под завязку нашими бойцами ето тоже преступление.
показати весь коментар
23.09.2020 22:58 Відповісти
украинцы вместе с англичанами тренировали штурм!!! населенных пунктов...
а эти конвертопланы базируются не в украине: нужно долететь, пролететь, облетать, зависать и вернуться
показати весь коментар
23.09.2020 23:12 Відповісти
Тыл врага Украины находится на московии.
показати весь коментар
24.09.2020 00:56 Відповісти
не надо разбрасываться словами о преступлениях,если ничего не смыслишь в тактике,оперативном искусстве и стратегии...
если бы не послали-погибло бы в разы больше.
показати весь коментар
24.09.2020 09:07 Відповісти
Хмуя собі не потрібна. Великий транспортний гелікоптер із функцією трансформації на гвинтовий літак, суттєво швидший за ґвинтокрил.
показати весь коментар
23.09.2020 23:05 Відповісти
В Грузии наступление рашистов остановил единственный американский самолет посаженный на аеродром в Тбилисси. Хорошо бы базы НАТО поставить в Сумах, Харькове и Одессе.
показати весь коментар
23.09.2020 22:43 Відповісти
Украина строит 4 базы НАТО...брешуть люди... Крысы Мавзолейные вам не страшно?
показати весь коментар
23.09.2020 22:44 Відповісти
А вот во время учебного боя, новейший су-35 с разоруженной, обесточенной и поставленной на предохранитель пушкой расстрелял другой российский су-30.
Самолёт разбился.
Слабо?
показати весь коментар
23.09.2020 22:44 Відповісти
У куйла від всрачки ботокс відпаде.
показати весь коментар
23.09.2020 22:44 Відповісти
Я про цю техніку дізнався з совєтського журналу ''Зарубежное военное обозрение''.
показати весь коментар
23.09.2020 22:46 Відповісти
А я із книжки https://archive.org/details/LetatelnyeApparatyNetraditsionnykhSkhem1991/mode/2up "Летательные аппараты нетрадиционных схем" .

Книга американского специалиста представляет собой обзор самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов оригинальной конструкции от начала века до наших дней. Содержит описания и фотографии более ста летательных аппаратов, разработанных конструкторами США, Франции, Англии, Италии и других стран.
Для широкого круга специалистов и любителей авиации.
показати весь коментар
23.09.2020 23:10 Відповісти
Roland Deschain

@Rolandirebyata

· 4 ч

...І так красіво летять, блд, строєм, аж земля трясеться.
Коли їх главний серне, то і остальні тоже. Бува, цілі села і ПГТ гімном засиплять. Порядок тада у них був!..
Саломон Самсонович. А щас?
Свирид Опанасович. Щас ніт. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема.

Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 3868
показати весь коментар
23.09.2020 22:46 Відповісти
Президент Украины Зеленский предложил выгнать РАБссию из СовБеза ООН...
показати весь коментар
23.09.2020 22:48 Відповісти
Вначале Зелю с Украины
показати весь коментар
23.09.2020 23:27 Відповісти
Дійсно , вражає , що аж душа співає !! 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
23.09.2020 22:59 Відповісти
Весь комплекс учений проводимых ПВО, ВВС, ВМС и сухопутными подразделениями НАТО, США, Великобритании и Украины фактически являются проработкой мероприятий противодействия сценарию описанного еще в июле 2020 года.* Т.е. - вторжения ВС РФ на южном оперативном направлении. * Но самое интересное - это вовсе не демонстративные полеты В-52 и не конвертопланы Bell V-22 Osprey в Виннице. Самое интересное другое.
В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО.
показати весь коментар
23.09.2020 23:22 Відповісти
За жопистские телеканалы в трауре..
показати весь коментар
23.09.2020 23:26 Відповісти
Ось ще у фоторепортажі
Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 6730

Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 3171

https://dumskaya.net/news/amerikanskaya-aviatciya-proshla-nad-ukrainskimi-127228
показати весь коментар
24.09.2020 00:48 Відповісти
Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 3849
показати весь коментар
24.09.2020 01:49 Відповісти
Тут коваль коня кує, а жаба собі ногу тягне.
показати весь коментар
24.09.2020 02:31 Відповісти
Какая внизу страна красивая!
показати весь коментар
24.09.2020 07:05 Відповісти
Яке чудове відео !
показати весь коментар
24.09.2020 07:21 Відповісти
При Пороху Джавелін запускався з першого разу https://www.youtube.com/watch?v=R6CTXniombg
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html

"Прекратить стрелять" - вот и прекращают, скоро на передовій затвори від зброї, запали і підривачі, ключі від техніки будуть в каптерку здавати "под лічний кантроль"
Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 2646 Конвертоплани Osprey провели дозаправку в повітрі під час спільних навчань підрозділів ССО України і США - Цензор.НЕТ 6179
показати весь коментар
24.09.2020 07:42 Відповісти
А можно заправлять двоих одновременно.
Зачёт.
показати весь коментар
24.09.2020 08:07 Відповісти
красавцы !
показати весь коментар
24.09.2020 08:34 Відповісти
 
 