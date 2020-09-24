УКР
2 792 31

94-річна мешканка Миколаєва вилікувалася від коронавірусу, вік не є показником тяжкості стану, - міськрада. ВIДЕО

94-річну мешканку Миколаєва виписали в задовільному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Добрий вечір" розповіла керівниця департаменту охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

За її словами, від коронавірусу вилікувалася 94-річна пацієнтка.

"Жінка 94-х років надійшла з COVID-19, двобічною пневмонією. Вона пролікувалася в стаціонарі, була виписана додому в задовільному стані", - зазначила чиновниця.

Шамрай зазначила, що не всі вмирають.

"Вік пацієнта не є показником тяжкості стану. Вік пацієнта є просто тією градацією, коли на пацієнта потрібно звернути більше уваги. Тому що справді люди в такому віці важче це переносять", - наголосила керівниця департаменту охорони здоров'я.

+5
Ну если бы он лечился в той же больнице где и эта бабушка... То у него не было бы шансов)
24.09.2020 10:46 Відповісти
+5
Бабушка "огорчила" наш ПФ.
Дай бог ей здоровья и долгих лет!
24.09.2020 11:00 Відповісти
+2
По 1 случаю выводов не делают.
24.09.2020 10:40 Відповісти
Ну как минимум 2 случая. Помню месяц назад или больше был сюжет по ТВ тоже про излечившуюся бабушку. Ей тоже примерно столько же лет. Они болели вместе с дочкой, но у дочки тяжелее болезнь протекала.
24.09.2020 10:45 Відповісти
Ну да, один случай на тысячи не показатель, а вот - два....
24.09.2020 12:18 Відповісти
Была статистика из Италии. Максимум смертности ( 20%) был около 80 лет.
Те кто старше переносили легче. Как это не удивительно.
24.09.2020 10:48 Відповісти
Значит за Гепу можно не переживать, он по сравнению с этой бабусей еще пацан
24.09.2020 10:40 Відповісти
В никалаеве полно старп.ров воющих за совок. Город уголовников, выживших из ума совков и страшных баб.
Все остальные выехали
24.09.2020 11:02 Відповісти
Львовская обл. (село, фио и т.п. человека лично знаю), бабульку выписали в "удовлетворительном" состоянии. через перу дней после выписки бабуля "удовлетворенно" упокоилась...
24.09.2020 11:12 Відповісти
Трудно сказать. Но, например, Израиль давал цифры, что у них подавляюшее большинство умерших от коронавируса это людт за 80.
24.09.2020 11:14 Відповісти
Та так и есть. Просто выборы на носу - и надо что-то псевдоэпохальное для избирателя ляпнуть.
24.09.2020 12:17 Відповісти
А сколько умерло? Понятно, что причина не возраст, как число, а в том, что у стариков в целом больше болячек, чем у молодых, и эти болячки снижают возможности организма сопротивляться инфекциям. Понятно, что если брать не в целом, а отдельные случаи, конкретный старик вполне может оказаться здоровее конкретного молодого парня.
24.09.2020 11:38 Відповісти
Бабця сильна виявилась, не те що італійські бабці. Одужання та дожити до 100 років.
24.09.2020 11:50 Відповісти
А хто казав що, вік це, вирок? Просто, 80+ мають більші шанси ніж молодші але, навіть 80+ смертність нижче ніж від грипу. Таким хворим дійсно потрібно більше уваги і враховувати хронічні хвороби.
24.09.2020 12:11 Відповісти
Это понятно, но тетенька чиновник явно спекулирует дешевыми предвыборными фразочками.
24.09.2020 12:14 Відповісти
Дешевый пиар перед выборами и тупейшее заявление чинуши. Чуть ли не каждый третий пожилой умер от осложнений, вызванных коронавирусом, но вот выжившая бабуля 94 года - прям вот показатель... Срочно везите своих бабушек на Николаевщину: там Шамрай всех своей тупостью исцеляет.
24.09.2020 12:13 Відповісти
Согласна. Исключения лишь подтверждают правила.
24.09.2020 12:16 Відповісти
Очень научный подход!
В 2017 году, в Индонезии в возрасте 148 лет, умер самый старый (на тот момент) житель Земли.
Следует ли из этого, что люди живут по 140-150 лет?
24.09.2020 15:33 Відповісти
Вы чи ********? 80% всех умерших в Италии, Испании, Франции средний возраст которых 81 год.... конечно никакой связи, откуда вас таких идиотов берут?
24.09.2020 16:18 Відповісти
что интересно,что "пофигисты" на covidную авантюру не ведутся и практически не болеют ,И к этой категории относятся дети
24.09.2020 18:30 Відповісти
https://usa.one/2020/07/ya-dumal-eto-obman-zhitel-texasa-umer-ot-koronavirusa-pobyvav-na-covid-vecherinke/ «Я думал, что [коронавирус] это обман», - признался пациент, которому не было и тридцати, сотрудникам больницы незадолго до смерти « Как сообщает www.usa.one. По словам доктора Джейн Эпплби из Methodist Healthcare в Сан-Антонио, подобные вечеринки нередко намеренно организуют инфицированные COVID-19. Предположительно, их цель - выяснить, реален ли вирус и заразится ли им кто-то из гостей. «Перед смертью пациент посмотрел на свою медсестру и сказал: «Думаю, я совершил ошибку. Я думал, что [коронавирус] - обман, но это не так», - рассказала Эпплби в беседе с NBC.
24.09.2020 20:59 Відповісти
и сколько таких примеров из 7 млрд населения планеты?и сказал он антипу-"единичные"
24.09.2020 21:05 Відповісти
розповідь лікаря - розповідь людини зацікавленої. Якщо й були такі вечеринки то скільки із тих, хто приймали участь в реанімації і померли? Цей молодик скоріше всього згубив печінку алкоголем. А в такому стані яку б інфекцію не підхватив - вижити шансів дуже мало.
24.09.2020 22:00 Відповісти
А Ви чекали, що цю історію розповість електромонтер? Якби ця людина була при смерті від цирозу печінки, то за по вечірках вештатися здоров"я в нього вже було б.
24.09.2020 22:07 Відповісти
На так мало, как Вам кажется.
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена

В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус.

Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
Еще шесть человек могут иметь заболевание, но симптомы пока не проявились.
В пресс-релизе офиса городского управления Пасадены https://www.cityofpasadena.net/city-manager/news-releases/cluster-of-covid-19-cases-traced-to-birthday-party/ сообщалось , что гости вечеринки не носили маски и не соблюдали дистанцию.
24.09.2020 22:09 Відповісти
"не так мало"- это очень убедительная цифирь "очень много"
24.09.2020 23:41 Відповісти
Вам что, поименно перечислить всех, кто избрал нынешних "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом"?
24.09.2020 23:52 Відповісти
Ваша вера, по ней да будет Вам дано и пусть Ваша вера будет к Вам благослоконна
25.09.2020 11:28 Відповісти
Спасибо отче, но я атеист.
25.09.2020 15:19 Відповісти
я о вере Антип, о вере и ее благосклонности у атеистов тоже вера,и да будет Ваша атеистическая вера к Вам благосклонна.,,,
25.09.2020 15:58 Відповісти
Дуже багато залежить від настрою людини. Якщо вірить у своє майбутнє, будує якісь плани, то якось і хворіти ніколи. А коли піддається нагнаній змі істерії, то хвороба може і оправдати її очікування. Звичайно ж - обережність ніколи не буває зайвою.
24.09.2020 21:54 Відповісти
 
 