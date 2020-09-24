94-річна мешканка Миколаєва вилікувалася від коронавірусу, вік не є показником тяжкості стану, - міськрада. ВIДЕО

94-річну мешканку Миколаєва виписали в задовільному стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Добрий вечір" розповіла керівниця департаменту охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

За її словами, від коронавірусу вилікувалася 94-річна пацієнтка.

"Жінка 94-х років надійшла з COVID-19, двобічною пневмонією. Вона пролікувалася в стаціонарі, була виписана додому в задовільному стані", - зазначила чиновниця.

Шамрай зазначила, що не всі вмирають.

"Вік пацієнта не є показником тяжкості стану. Вік пацієнта є просто тією градацією, коли на пацієнта потрібно звернути більше уваги. Тому що справді люди в такому віці важче це переносять", - наголосила керівниця департаменту охорони здоров'я.

