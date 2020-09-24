2 792 31
94-річна мешканка Миколаєва вилікувалася від коронавірусу, вік не є показником тяжкості стану, - міськрада. ВIДЕО
94-річну мешканку Миколаєва виписали в задовільному стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Добрий вечір" розповіла керівниця департаменту охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.
За її словами, від коронавірусу вилікувалася 94-річна пацієнтка.
"Жінка 94-х років надійшла з COVID-19, двобічною пневмонією. Вона пролікувалася в стаціонарі, була виписана додому в задовільному стані", - зазначила чиновниця.
Шамрай зазначила, що не всі вмирають.
"Вік пацієнта не є показником тяжкості стану. Вік пацієнта є просто тією градацією, коли на пацієнта потрібно звернути більше уваги. Тому що справді люди в такому віці важче це переносять", - наголосила керівниця департаменту охорони здоров'я.
+5 Vitaly Ytsuken
+5 Мартин Брест
+2 Некто Максим
Те кто старше переносили легче. Как это не удивительно.
Дай бог ей здоровья и долгих лет!
Все остальные выехали
В 2017 году, в Индонезии в возрасте 148 лет, умер самый старый (на тот момент) житель Земли.
Следует ли из этого, что люди живут по 140-150 лет?
