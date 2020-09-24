"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом. ВIДЕО

Проліт літаків CV-22B Osprey, екіпажі яких беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій "Fiction Urchin", над Дніпром у Києві став темою для обговорення в студії пропагандистського шоу Ольги Скабєєвої на росТВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники пропагандистської передачі всіляко іронізували над військовою співпрацею України і США.

"Сказати, що це знущання - нічого не сказати ... Якісь пожежники вертольотики ... Це до гей-параду вони готуються", - говорили пропагандисти.

