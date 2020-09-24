"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом. ВIДЕО
Проліт літаків CV-22B Osprey, екіпажі яких беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій "Fiction Urchin", над Дніпром у Києві став темою для обговорення в студії пропагандистського шоу Ольги Скабєєвої на росТВ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники пропагандистської передачі всіляко іронізували над військовою співпрацею України і США.
"Сказати, що це знущання - нічого не сказати ... Якісь пожежники вертольотики ... Це до гей-параду вони готуються", - говорили пропагандисти.
Кацапи навіть не усвідомлюють, наскільки вони кумедні. Вічний кацапський дурдом "пролітаючи над гніздом зозулі". Порівняно з ними тільки телебачення КНДР може конкурувати...
Дякую Цензор.НЕТ, - посміявся з цього відео. Мало які кінокомедії можуть так розсмішити.
Это как "советский человек" в совке... Исчез совок - исчез "советский народ". Исчезнет эрефия - исчезнут "русские"... Останутся мордва, мокша, эрзя и прочие, "трахнутые имперским величием".
За 1 мільйон рублів (зарплата на місяц кожному рило, ***** цінує пропагандонів ), нести таку маячню ?!
Ну, а тепер, що ж насправді є конвертоплан CV-22 «Osprey» ?
«Конвертоплан CV-22 «Osprey» єдиний у світі серійний зразок такої авіаційної техніки.
Поки що, ні одна країна, не змогла повторити, це досягнення США.
«У цілому за період від початку проекту JVX до надходження перших зразків CV-22 «Osprey» в війська пройшло близько 29 років. Очевидно, що V-22 «Osprey» не став винятком з правил, а лише підтверджує відомий постулат. Реалізація проектів в області ******** складної військової авіаційної техніки вимагає десятиліть роботи.
Бойові можливості V-22 «Osprey».
Як вважають фахівці, що пред'являються вимоги: літати швидше, вище і далі, ніж вертоліт - V-22 «Osprey» виконує без питань. Його максимальна і крейсерська швидкість (близько 180 км / ч, 100 вузлів) вище відповідних значень для більш важких вертольотів: моделі CH-47F або CH-53K, від компаній «Боїнг» і «Сікорський» (Sikorsky) відповідно.
Виходячи з показників швидкості, дальності і корисного навантаження, V-22 Osprey, на думку експертів, не має рівних для застосування у силах спеціального призначення.»
Так от замість того, щоб зробити стік для води, дорогу, тощо. Воно тікає буквально з Батьківщини й готове труїти людей аби з мóцкви не виперли.
І не буде...
А за польоти, в той же час, Б - 52 біля кордонів, з відпрацьовуванням атаки на Санкт-Пітербург, Кенігсберг та Маацкву, вони нічого не згадували???
Чому???
Тому що обісратушки???
Только не говорите, что идея неперспективная - турбопроп, взлетающий как вертолёт,
и летящий как самолёт.
