"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом. ВIДЕО

Проліт літаків CV-22B Osprey, екіпажі яких беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операцій "Fiction Urchin", над Дніпром у Києві став темою для обговорення в студії пропагандистського шоу Ольги Скабєєвої на росТВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники пропагандистської передачі всіляко іронізували над військовою співпрацею України і США.

"Сказати, що це знущання - нічого не сказати ... Якісь пожежники вертольотики ... Це до гей-параду вони готуються", - говорили пропагандисти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

армія (3791) Київ (20033) США (24092)
Топ коментарі
+190
Истерикой на мокшанских болотах удовлетворен
показати весь коментар
24.09.2020 10:37 Відповісти
+158
Не, ну свой истребитель на учениях сбить оно конечно солидней)))
показати весь коментар
24.09.2020 10:37 Відповісти
+155
"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом - Цензор.НЕТ 6138
показати весь коментар
24.09.2020 10:46 Відповісти
Забавно смотреть, как ускоглазая бурятская чурка говорит, что мы мол три родственные страны и нам надо замириться.)))) Я на этом моменте просто под стол от от ржачки упал!
показати весь коментар
24.09.2020 16:26 Відповісти
вы ЭТО посмотрел???
Крепкая у вас психика, смотреть истерики поехавших.
я с 6 сек. с перемоткой выдержал.
Как и "Сваты" - но выдержа секунд 10. б*же, это.... ну, тут слова такие нельзя употребл*ть.
показати весь коментар
24.09.2020 17:47 Відповісти
ДААААА.....пси догавкались ііііііііііііі...свій вищувач збили!!!Скабло,де ти з гавканням?
показати весь коментар
25.09.2020 09:24 Відповісти
"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом - Цензор.НЕТ 4957

Ми три братні народи, нє так лі, хАхли?
показати весь коментар
25.09.2020 10:47 Відповісти
Да уж... Расейское телевидение напоминает гавканье своры собак Все несут какую то пургу, причем одновременно, не давая друг другу сказать. АЗИЯ! (в плохом смысле этого слова)
показати весь коментар
24.09.2020 16:39 Відповісти
обосРашка не Азия, а азиОпа.
показати весь коментар
25.09.2020 07:43 Відповісти
У кацапо-фашистов знатно сраки горят!боятся суки!
Это только начало!
показати весь коментар
24.09.2020 16:41 Відповісти
им к фашистам(Италии) - как тебе к ценителю макарон
показати весь коментар
24.09.2020 17:48 Відповісти
Что думают порохоботы по этому поводу? Это хорошо, или плохо для Украины?
При Порошенко такие совместные учения и поддержка НАТО были?
показати весь коментар
24.09.2020 16:58 Відповісти
Порохоботы думают, что сотрудничество с США было заложено Порошенко с 2014 года, а точнее- после его знаменитого на весь мир выступления в сентябре 2014 года в Конгрессе США. Сейчас идёт развитие этого сотрудничества, в зависимости от развития политической ситуации и обстановки в мире.
показати весь коментар
24.09.2020 17:41 Відповісти
Странно, а мне тут один из ылиты доказывает, что это был гениальный план Порошенко в 2016 общаться за месяц до президентских выборов в США только с правящей партией в то же время, игнорируя республиканцев Трампа. Вы бы определились, что врать то.
Такое поведение только портит отношения с США, как по мне. А до 2014 года отношений с США не было, я так понимаю. Ну и ылита нам досталась!
показати весь коментар
24.09.2020 21:55 Відповісти
Ваша наивность(или глупость?) меня умиляют,Сергей Иванофф....
Активность Трампа,ну никак (от слова совсем) не связана с деятельностью ПреЗедента. Вернее ,полной "отсутственности" таковой ...
Трамп пытаетя привлечь на свою сторону часть электората Байдена,который больше поддерживает Украину.
Но меня удивило бы,если бы вы,явный зебил, Поняли бы это!!!
показати весь коментар
25.09.2020 00:44 Відповісти
Он должен был общаться с местной оппозицией?
Типа, погодь, Барак, я чичас загляну к одному твоему сопернику, а потом мы вернемся к дружественной беседе.
Зебилы, б....ь!
показати весь коментар
25.09.2020 08:15 Відповісти
Та де там..! Не було звичайно ... Кожен зрадо.б знає що при Пороху крім Свинарчуків і ліпьєцькой хвабріки нічого не було . Ти мабуть останній , з тих хто ще -не в курсє ,, загубився в часі . .
показати весь коментар
24.09.2020 17:45 Відповісти
Сергійку,не тупи:забуть про порохоботів...уже гляди,що витроряє бЄНІНА свора...бо ця ***** на увесь світ зловоняє...
показати весь коментар
25.09.2020 07:54 Відповісти
Вже навіть коментувати відверту маячню цих кацапских придуків ,з " шостої палати ", ліньки . .
показати весь коментар
24.09.2020 17:51 Відповісти
"надо с ними замирить","будем вместе" и тут же "эти конвертопланы украинцев не защитят". от кого защищать,вы же сцуки замирить хотите!? какие они йо бнутые
показати весь коментар
24.09.2020 21:20 Відповісти
"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом - Цензор.НЕТ 3035
показати весь коментар
24.09.2020 17:58 Відповісти
это звучит, как "миру - мир"
показати весь коментар
24.09.2020 19:23 Відповісти
Те ж саме я скажу про наявність власне портнова в Києві.
показати весь коментар
24.09.2020 19:47 Відповісти
аНДРІЙ портнов то є шалудивий пес кремлівської мафії якому зЄБЄНІ прислуговують.
показати весь коментар
25.09.2020 07:56 Відповісти
Злочинця Портнова -- на нари.
показати весь коментар
25.09.2020 08:36 Відповісти
ПОРТНОВ(шлях би його трафив)- радник державної думи, тієї самої, яка "дала дозвіл" на введенння військ росії в Україну.
показати весь коментар
25.09.2020 08:52 Відповісти
Дуже потішили мене кацапські анально-газові вибухи
Кацапи навіть не усвідомлюють, наскільки вони кумедні. Вічний кацапський дурдом "пролітаючи над гніздом зозулі". Порівняно з ними тільки телебачення КНДР може конкурувати...
Дякую Цензор.НЕТ, - посміявся з цього відео. Мало які кінокомедії можуть так розсмішити.
показати весь коментар
24.09.2020 18:22 Відповісти
Странные люди, им в своей стране не чем заняться?
показати весь коментар
24.09.2020 18:42 Відповісти
Нет,просто круглые идиоты .
показати весь коментар
24.09.2020 20:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=APQtqkKqq3g тут відповідь на ваше питання
показати весь коментар
24.09.2020 21:05 Відповісти
Рашистляндия лютует - Слава Украине!
показати весь коментар
24.09.2020 18:42 Відповісти
не пожарные вертолетики, а зажарные- могут много "непобедимых" зажарить
показати весь коментар
24.09.2020 18:45 Відповісти
как подгорает-то у раскосой кацапо-орды))
показати весь коментар
24.09.2020 18:49 Відповісти
бравада обісравшихся вєлікороссовъ
показати весь коментар
24.09.2020 19:00 Відповісти
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует, как их не существовало до 18-века. Плод имперского проекта московии...
Это как "советский человек" в совке... Исчез совок - исчез "советский народ". Исчезнет эрефия - исчезнут "русские"... Останутся мордва, мокша, эрзя и прочие, "трахнутые имперским величием".
показати весь коментар
25.09.2020 12:20 Відповісти
я з вами цілком згоден
показати весь коментар
25.09.2020 22:38 Відповісти
Посмотрим на рыло пропагандосов РаSSии когда на севере Сумской области будут стоять "Томагавки"
показати весь коментар
24.09.2020 19:42 Відповісти
якась псарня...
показати весь коментар
24.09.2020 20:10 Відповісти
..так бывает, когда бабуины не понимают как ОНО летает
показати весь коментар
24.09.2020 20:13 Відповісти
обосцанным мокшам срочно выдать охлаждающую мазь для пердаков.......
показати весь коментар
24.09.2020 20:18 Відповісти
"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом - Цензор.НЕТ 735
показати весь коментар
24.09.2020 22:40 Відповісти
В пропаганд.ролику найбільше повторювали фразу "техника устаревшая" - спецом щоб заспокоїти здурілу вату, а то ще зі страху вішатись підуть чи уся рашка в запой піде зі смутку (из огорчения)
показати весь коментар
24.09.2020 20:25 Відповісти
Діарея з рота , але фекаліями штиняє!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.09.2020 20:40 Відповісти
Конечно, скоты мокшанские, лучше с вами сотрудничать и дружить. Ваше слово и мнение не значат ровным счетом ничего. Ни чести, ни совести, ни морали.
показати весь коментар
24.09.2020 20:51 Відповісти
Послухав уривок з шоу подружжя Скабєєвих, щодо конвертоплана CV-22 «Osprey» .
За 1 мільйон рублів (зарплата на місяц кожному рило, ***** цінує пропагандонів ), нести таку маячню ?!

Ну, а тепер, що ж насправді є конвертоплан CV-22 «Osprey» ?

«Конвертоплан CV-22 «Osprey» єдиний у світі серійний зразок такої авіаційної техніки.
Поки що, ні одна країна, не змогла повторити, це досягнення США.
«У цілому за період від початку проекту JVX до надходження перших зразків CV-22 «Osprey» в війська пройшло близько 29 років. Очевидно, що V-22 «Osprey» не став винятком з правил, а лише підтверджує відомий постулат. Реалізація проектів в області ******** складної військової авіаційної техніки вимагає десятиліть роботи.
Бойові можливості V-22 «Osprey».
Як вважають фахівці, що пред'являються вимоги: літати швидше, вище і далі, ніж вертоліт - V-22 «Osprey» виконує без питань. Його максимальна і крейсерська швидкість (близько 180 км / ч, 100 вузлів) вище відповідних значень для більш важких вертольотів: моделі CH-47F або CH-53K, від компаній «Боїнг» і «Сікорський» (Sikorsky) відповідно.

Виходячи з показників швидкості, дальності і корисного навантаження, V-22 Osprey, на думку експертів, не має рівних для застосування у силах спеціального призначення.»
показати весь коментар
24.09.2020 20:51 Відповісти
................................................................На ТСН "Тиждень" показали, як журналісти 1+1 подорожували Росією і там росіяни з другого поверху викидали фекалії надвір, бо всі сральники в домі засрані на метр!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чому би Скабєєвій не обговорити цю "радную тему" для граждан Расєї на ТВ "Россия"?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.09.2020 21:02 Відповісти
Коли рашики їздили у Столсбері отруїти Скрипалів, потім пішли дані злочинців і один з них був з одного з рашинських мухосрансків. Стало цікаво де той мудак виріс, набрав назву в Інтернеті і дав команду обрати малюнки. Якісь сараї, велика калюжа на 70% фото і каміння, щоб перескакувати.
Так от замість того, щоб зробити стік для води, дорогу, тощо. Воно тікає буквально з Батьківщини й готове труїти людей аби з мóцкви не виперли.
показати весь коментар
24.09.2020 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yCkz9j-4lwA "Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом - Цензор.НЕТ 9690 https://www.youtube.com/watch?v=yCkz9j-4lwA Журналісти ТСН прожили у глибинці Росії і привезли шокуюче відео
показати весь коментар
25.09.2020 02:10 Відповісти
Мистер Путлер,что с лодкой? Она Утонула.... Мистер Путлер что в Беслане? я всех перестрелял....
показати весь коментар
24.09.2020 21:15 Відповісти
У ********** лапти под ногами пригорають !!!
показати весь коментар
24.09.2020 21:40 Відповісти
Ну й рєпи в алєней...
показати весь коментар
24.09.2020 22:42 Відповісти
Якщо у Москви від чогось підгорає, то це і є саме те, що нам потрібно!
показати весь коментар
24.09.2020 22:55 Відповісти
Таких «вертольотиків» в фєдєрашкє нема...
І не буде...
А за польоти, в той же час, Б - 52 біля кордонів, з відпрацьовуванням атаки на Санкт-Пітербург, Кенігсберг та Маацкву, вони нічого не згадували???
Чому???
Тому що обісратушки???
показати весь коментар
24.09.2020 23:20 Відповісти
Если это "устаревшая" и "отсталая" техника - покажите такой РУССКЫЙ аппарат.
Только не говорите, что идея неперспективная - турбопроп, взлетающий как вертолёт,
и летящий как самолёт.
показати весь коментар
24.09.2020 23:46 Відповісти
это хорошо, что козлорыломордые кацапы ссыканули... дай Бог, чтобы следующим шагом стало вступление Украины в НАТО и открытие десятка баз США на территории страны!
показати весь коментар
25.09.2020 05:16 Відповісти
ЗасРашка 2014

Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

ЗасРашка 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
показати весь коментар
25.09.2020 07:40 Відповісти
Даже Валерий Соловей (типа оппозиционер) на вопрос отдал ли бы он Крым,
став президентом России, ответил : "Не дождётесь". Нужен не просто пустой холодильник,
а пустое место там, где когда-то стоял холодильник, чтобы РУССКЫЙ ДЕМОКРАТ
задумался а может всё таки украденное проще вернуть, чем жить на сухари по талонам ?
показати весь коментар
25.09.2020 09:44 Відповісти
Это из серии как Шариков в дырявых носках и обоссаном споднем рассказывает Преображенскому о стареньких вертолетах!
показати весь коментар
25.09.2020 07:47 Відповісти
Интересно какое будет зарево галактического масштаба за поребрики когда Петриоты разместят в Харьковской...Черниговской и Сумской областях?)
показати весь коментар
25.09.2020 07:50 Відповісти
Так подобається,коли пси кремлівської кривавої мафії біснуються...побачили літак ііі.... всцялися....наперебій загомоніли-одния словом -пСИ.
показати весь коментар
25.09.2020 07:50 Відповісти
Гарний трапився малюночок; літачок пролітає на скабєєвскімі головами..а нашому *****- неприроднику, портянці приготуватись до втьоку.
показати весь коментар
25.09.2020 08:07 Відповісти
это ж вроде конвертопланы, классная штука, они даже не знают как это называется, напоминают дикарей на островах, которые называли самолеты железными птицами...
показати весь коментар
25.09.2020 08:40 Відповісти
Тут вопрос не в заведомо известной реакции российских медиа, им дали команду "ФАС". Вопрос с перераспределении сфер влияния. США, такими действиями показывают, что Украина сейчас входит в их стратегические интересы. Российская империя,в нынешней ипостаси ,никогда, подчеркиваю, НИКОГДА, не согласится на выход Украины из сферы своего влияния, вплоть до открытой вооруженной агрессии с применением оружия массового поражения. Поэтому, только развал этой империи зла может дать Украине нормальное существование, как государства.
показати весь коментар
25.09.2020 08:48 Відповісти
Словесный понос на фоне горящих ватных пуканов - значит правильным путем двигаемся.
показати весь коментар
25.09.2020 08:49 Відповісти
Це просто свято якесь! Давайте ще!
показати весь коментар
25.09.2020 09:28 Відповісти
господи, ну до чого ж вони жалюгідні !
показати весь коментар
25.09.2020 09:32 Відповісти
Аналогов в Рашке нет "вертолетики" Оспрей, Б-52 самолётики с регулярным патрулированием
Кацы, все по плану, скоро "какая-то там ракетная америцкая базочка на Хуторе Михайловский"😂
показати весь коментар
25.09.2020 09:55 Відповісти
Разрывом ватных пуканов, удовлетворён! )))
показати весь коментар
25.09.2020 10:06 Відповісти
На мордах натянутые улыбки, но горящие пердаки всё ставят на своё место.
показати весь коментар
25.09.2020 10:45 Відповісти
"Сказати, що це знущання - нічого не сказати. Пожежні вертольотики. Це до гей-параду вони готуються", - пропагандисти РФ обговорюють проліт CV-22B Osprey армії США над Києвом - Цензор.НЕТ 1293
показати весь коментар
25.09.2020 10:52 Відповісти
раша побила все рекорды по дебилизму на тв "сначала вонь-потом огонь".Папуасы из вечной мерзлоты,женщины лёгкого поведения симоньянки-здорванки,аншлаг на приёме у психдиспетчера,упали вы кацапьё ниже городской канализации,попутного ветра синеопые.
показати весь коментар
25.09.2020 11:52 Відповісти
У скрепоносной путлеровской биомассы дупы пылают от зависти и злобы к Украине.
показати весь коментар
25.09.2020 21:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 