На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Лисій горі, пізно ввечері 23 вересня, перехожий виявив тіло невідомого з ознаками насильницької смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

"У лісопарковій зоні на Лисій горі чоловік із 16-річним сином знайшов тіло чоловіка та одразу викликав поліцію. Криміналісти попередньо повідомили, що смерть настала внаслідок колото-різаних ран ножицями в області шиї. Також у чоловіка пробита голова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вигляд загиблому приблизно 40 років.

"Поряд із тілом знайшли пляшку якоїсь "сивухи" та печиво. Схоже, саме під час розпивання алкогольних напоїв і стався фатальний конфлікт", - зазначено в повідомленні.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу загиблого, а також всі обставини цієї жахливої події.





Фото: Київ.Оперативний