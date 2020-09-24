УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9535 відвідувачів онлайн
Новини Відео
15 630 42

На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Лисій горі, пізно ввечері 23 вересня, перехожий виявив тіло невідомого з ознаками насильницької смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

"У лісопарковій зоні на Лисій горі чоловік із 16-річним сином знайшов тіло чоловіка та одразу викликав поліцію. Криміналісти попередньо повідомили, що смерть настала внаслідок колото-різаних ран ножицями в області шиї. Також у чоловіка пробита голова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вигляд загиблому приблизно 40 років.

На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї 01

"Поряд із тілом знайшли пляшку якоїсь "сивухи" та печиво. Схоже, саме під час розпивання алкогольних напоїв і стався фатальний конфлікт", - зазначено в повідомленні.

Також дивіться: Працівницю аптеки вбили вночі в Одесі, - Нацполіція. ФОТО

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу загиблого, а також всі обставини цієї жахливої події.

На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї 02

На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї 03
На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї 04
Фото: Київ.Оперативний

На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї 05

Автор: 

Київ (20033) вбивство (3154)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Парикмахеры?
Больше некому.
показати весь коментар
24.09.2020 11:38 Відповісти
+10
Сакральна жертва відьомського шабашу?
показати весь коментар
24.09.2020 11:16 Відповісти
+10
не,всё проще - банальные бомжацкие посиделки
показати весь коментар
24.09.2020 11:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сакральна жертва відьомського шабашу?
показати весь коментар
24.09.2020 11:16 Відповісти
Самооборона.
показати весь коментар
24.09.2020 11:21 Відповісти
не,всё проще - банальные бомжацкие посиделки
показати весь коментар
24.09.2020 11:22 Відповісти
ну там ще цигани якось жили
показати весь коментар
24.09.2020 13:27 Відповісти
" Поряд iз тiлом знайшли пляшку сивухи та печиво.Схоже, саме пiд час розпиття алкогольних напоiв стався фатальний конфлiкт" понятно, что для распития спиртных напитков с собой необходимы ножницы и они такие "маленькие" 9 судя по фото), что легко помещаются в карман
показати весь коментар
24.09.2020 11:24 Відповісти
Але хто ходить в ночі на лису гору з ножницями?
показати весь коментар
24.09.2020 11:30 Відповісти
Парикмахеры?
Больше некому.
показати весь коментар
24.09.2020 11:38 Відповісти
Ага. Суини Тодд, известный парикмахер с Флит стрит. %)
показати весь коментар
24.09.2020 11:56 Відповісти
В того було лезо.
показати весь коментар
24.09.2020 12:01 Відповісти
Якась відьма замовила прикмахера до дому , а той в потемках щось напартачив.
показати весь коментар
24.09.2020 11:58 Відповісти
Буханоиды.
показати весь коментар
24.09.2020 12:05 Відповісти
ну если печенье рошен значит против Порошенко еще одно дело откроют
показати весь коментар
24.09.2020 11:30 Відповісти
Поскольку понаехавшие журнашлюхи все возвышенности Киева называют лысыми горами, в том числе щекавицу и старокиевскую, хотелось бы уточнить о чем речь в этом случае.
показати весь коментар
24.09.2020 11:31 Відповісти
естественно ту, шо на Выдубичах. чесно говоря никогда не слышал чтоб какую-то другую гору в Киеве так называли...тем более "в лесопарковой зоне". на Замковой, на Юрковице нет лесопарковой зоны, а на Лысой как раз есть. ну а Старокиевскую вообще вряд ли кто-то будет идентифицировать как гору, то уже просто улицы города
показати весь коментар
24.09.2020 12:14 Відповісти
Зайдите в Фейсбуке в группу коренного киевлянина.
Там даже некоторые экскурсоводы дают объявления о платных экскурсиях.
Так экскурсии на лысую гору проводят минимум в четырех разных местах города.
Меня в этой группе давно забанили за ехидные замечания.
Есть ещё всемирный клуб киевлянина.
Там проколов меньше, но меня забанили тоже
показати весь коментар
24.09.2020 13:13 Відповісти
Пысы, на щекавице столько диких мест, что могли неделю искать, кроме того эти экскурсоводы ещё в районе смирнова-ласточкина находят такую гору.
При желании там тоже есть где потеряться.
показати весь коментар
24.09.2020 13:19 Відповісти
"в районе смирнова-ласточкина"
та шо ж це таке! Вознесенський узвіз, а ніякий не смірнов-ласточкін! ))
показати весь коментар
24.09.2020 13:54 Відповісти
Угу, с ведьмаками и руинами.
Пока не приведут в божеский вид, нефиг.
показати весь коментар
24.09.2020 14:00 Відповісти
зелена кніга шабаша
показати весь коментар
24.09.2020 12:10 Відповісти
Может он парикмахер интимных мест. Стрижет в безлюдных местах. Ночью плохо видно, вот и стриганул не то, что надо. И получил ответ...😉
показати весь коментар
24.09.2020 12:17 Відповісти
Рабочая версия.
показати весь коментар
24.09.2020 12:38 Відповісти
На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї - Цензор.НЕТ 9126
показати весь коментар
24.09.2020 12:48 Відповісти
Жертвоприношення відьми-зебілки ва ім'я великого Янелоха!
показати весь коментар
24.09.2020 13:22 Відповісти
Лєнки шолє?
показати весь коментар
24.09.2020 17:48 Відповісти
Та нє. Якась інстаграмщиця, яка на Лєнку підписана.
показати весь коментар
24.09.2020 17:55 Відповісти
від того не легше, страшно стає, що їх не меншає, думали 73%, а по факту більше
показати весь коментар
24.09.2020 21:15 Відповісти
Кого більшає? Зебілок? Вони майже всі повтікали чи нікі змінили. Танька Лайф вже стала Гарри Гарриссоном, а мене не забула.
показати весь коментар
25.09.2020 10:44 Відповісти
то взагалі упороте, я коли їй щось пишу, то звертаюсь Татьяна Флай , вона вже звикла, не відповідає.
показати весь коментар
25.09.2020 12:16 Відповісти
Как то неосторожно мужик подстригся.... а если бы вдруг побриться захотел, то голову бы по всей Лысой горе искали!
показати весь коментар
24.09.2020 16:17 Відповісти
А ви думали чого гора зветься Лисою?
Вночі невідомі парикмахери ножицями....
показати весь коментар
25.09.2020 19:39 Відповісти
 
 