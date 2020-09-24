На Лисій горі в Києві знайшли тіло чоловіка з пробитою головою і ножицями в шиї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на Лисій горі, пізно ввечері 23 вересня, перехожий виявив тіло невідомого з ознаками насильницької смерті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
"У лісопарковій зоні на Лисій горі чоловік із 16-річним сином знайшов тіло чоловіка та одразу викликав поліцію. Криміналісти попередньо повідомили, що смерть настала внаслідок колото-різаних ран ножицями в області шиї. Також у чоловіка пробита голова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на вигляд загиблому приблизно 40 років.
"Поряд із тілом знайшли пляшку якоїсь "сивухи" та печиво. Схоже, саме під час розпивання алкогольних напоїв і стався фатальний конфлікт", - зазначено в повідомленні.
Зараз правоохоронці намагаються встановити особу загиблого, а також всі обставини цієї жахливої події.
Больше некому.
Там даже некоторые экскурсоводы дают объявления о платных экскурсиях.
Так экскурсии на лысую гору проводят минимум в четырех разных местах города.
Меня в этой группе давно забанили за ехидные замечания.
Есть ещё всемирный клуб киевлянина.
Там проколов меньше, но меня забанили тоже
При желании там тоже есть где потеряться.
та шо ж це таке! Вознесенський узвіз, а ніякий не смірнов-ласточкін! ))
Пока не приведут в божеский вид, нефиг.
Вночі невідомі парикмахери ножицями....