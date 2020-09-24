УКР
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців". ВIДЕО

Активісти під Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки вимагають створення тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.

"Наразі ТСК має встановити факт присутності чи відсутності спецоперації щодо "вагнерівців", чи проводили її. Адже в пресі багато фактів опубліковано, бо така спецоперація проводилася, допити негласні з "вагнерівцями", які збивали наші військові літаки, а наша влада заперечує можливість проведення такої спецоперації. ТСК має встановити, чи дійсно ця спецоперація була. Якщо влада бреше, вона має відповідати за це", - сказав Погребиський.

Читайте також: Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Також читайте: Мене викликали повісткою на допит в СБУ у справі вагнерівців, але потім слідчий зателефонував і сказав, що справу передали в ДБР, - Ар'єв

госпади... а уже посадили тех "контрразведчиков", которые прощелкали приезд Уткина "Вагнера", к своей маме в Полтавскую область ? Вагнер в селе полтора месяца у мамы картошку копал, тут в Украине, и никто пальцем о палец не ударил. Дебилы.
24.09.2020 15:00 Відповісти
Конечно, на Майдан! Петики уже аж пищат. Обещают покинуть натруженные диваны и быть в первых рядах
24.09.2020 15:09 Відповісти
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8319
24.09.2020 15:29 Відповісти
24.09.2020 15:00 Відповісти
24.09.2020 15:29 Відповісти
Збуджуєшся на чоловіків, пустунчику?)))
24.09.2020 16:04 Відповісти
Дівчинко,ти там бачиш чоловіків?
24.09.2020 16:24 Відповісти
Зебня с таким же успехом может и про Крым 14-ом вспомнить, оправдывая свой маразм по защите Бубочки.
24.09.2020 16:56 Відповісти
А як сліди приведуть на Банкову, то далі в "Спортлото" чи на Майдан?
24.09.2020 15:00 Відповісти
Конечно, на Майдан! Петики уже аж пищат. Обещают покинуть натруженные диваны и быть в первых рядах
24.09.2020 15:09 Відповісти
Хрен с ними с Петиками, это ж Зеленский лично на майдане был, и не раз. А как ЗЕфанаты, готовы выступить стройными рядами против коррупции и предательства?
показати весь коментар
Чтобы изгнать их из голов петиков? Конечно! Пусть только Зеля скажет.
Но он не скажет... Слишком добрый. Аукнется ещё ему это.
24.09.2020 15:49 Відповісті
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7713

Та памʼятаємо, куди йому пропонували піти.
24.09.2020 16:06 Відповісті
Только Майдан!
А иначе, чем мы лучше белорусов?
24.09.2020 15:12 Відповісті
Коли? Який "маяк"? "Три гуся"?
24.09.2020 15:15 Відповісті
Спроси у норд веста.
Он лучше знает.
24.09.2020 15:19 Відповісті
ніякої ТСК у ВРУ не буде, бо тоді треба оголошувати імпічмент та визнавати факт державної зради на самому високому рівні
24.09.2020 15:01 Відповісті
Будет, не сейчас так чуть позже, всему свое время...
24.09.2020 15:21 Відповісті
потім вже нічого не можна буде довести, бо вже нищать докази..
24.09.2020 15:34 Відповісті
Есть копии с датами, подписями и печатями, и люди которые вели это дело молчать не будут, какой им резон за Ермака впрягаться?
24.09.2020 17:52 Відповісті
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6206
24.09.2020 19:15 Відповісті
Активисты у стен Комитета по нацбезопасности требуют создания ВСК по "делу вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2115
24.09.2020 15:07 Відповісті
Зачем? Что это и кому даст?. Выводы будут написаны в том же кабинете, где писался документ для КС по вопросу Законопроекта по НАБУ.
24.09.2020 15:07 Відповісті
Или в том кабинете, где признали законность "Роттердам+"?
24.09.2020 15:11 Відповісті
це один і той самий кабінет))
24.09.2020 15:17 Відповісті
Нет, абсолютно точно в том, где придумали формулу Амстердам +, При этом заметьте, что лично я не имею ничего против этой формулы. Ценообразование на внутреннем рынке должно быть привязано к какой-то цене, какой-то из мировых бирж. Обычно выбирается та, которая ближе с учетом наценки за транспортировку. Но при этом наезжать на Роттердам+ мог только недоумок, который прыгал на сцене стадиона на дебатах.
24.09.2020 15:18 Відповісті
Тебе нравится, когда петюня с охмедкой тебе тулят уголь по цене в порту Роттердама, купленный и вывезенный с лугандона?. Ответов только два
24.09.2020 17:27 Відповісті
Ответ только один. Вернее вопрос. При чем тут Порошенко, если кто-то вывозит уголь из лугандона и сколько по-вашему должен стоить тот уголь? Если забыли - напомню. Так называемый лугандонский уголь, который якобы обнаружили наши фейковые антикоррупционеры при Порошенко, был выявлен на западной границе Украины, при этом без какого-либо подтверждения его принадлежности к ОРДЛО. Но то, что у вас, фейкометчиков память птичья уже все привыкли.
24.09.2020 17:42 Відповісті
Я тебе чмо, напомню, кто в 2017 году силами сбу снимало блокаду. У меня была последняя капля в отношении парашенки и оно, гандонище - днище дно пробило. Гугли
24.09.2020 17:48 Відповісті
Купи мозг Паша, весь тот уголь мы сейчас покупаем у РФ в два раза дороже и в два раза больше.
24.09.2020 17:53 Відповісті
Там нет дна.
24.09.2020 17:58 Відповісті
Я знаю, но нельзя опускать руки...
24.09.2020 18:05 Відповісті
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3531
24.09.2020 19:17 Відповісті
слышишь мразь, я хочу жить в стране не с волчарой, а с президентом. А порошок - таки да - волчара мелкая и позорная
28.09.2020 02:02 Відповісті
так это не активист, это пороховатник
24.09.2020 15:13 Відповісті
Кремлю не треба й навіть штірліцев впроваджувати - усе розкажуть та покажуть "поборники"
24.09.2020 15:14 Відповісті
А приезд сына Пшонки в 2015 году с целью продать бизнес, квартиру на Гончара, порешать кучу вопросов с доверенностью от папы.. не вызывал когнитивный диссонанс у секты Пети? Мало того, https://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/minust-planiruet-peredat-funkcii-registracii-biznesa-tpp-323356 Порошенко через своего ставленника Петрова собирался передать функции регистрации абсолютно всего бизнеса в руки ТПП Украины , которая является частной, негосударственной структурой, продолжающей находиться в активах семьи Пшонки. Бенефициар там его жена, с которой Пшонка быстро и как бы типа развелся в 2014.
24.09.2020 15:18 Відповісті
Так пиши сразу Венедиктовой, чего тут паясничаешь, а чего там на сына Пшонки, какой криминал?
24.09.2020 15:20 Відповісті
А смысл писать Венедиктовой? Она из той же Системы. И дело Порошенко продолжается какво внешней политике, та и во внутренней. Продолжают преследовать как и при нем патриотов и не замечать предательство и коррупционеров. Ремонт моста на станице Луганской - это ведь еще план Порошенко 2016 года. Не вижу различий.
24.09.2020 15:25 Відповісті
Ты за кого голосовал то на выборах, за Порошенко?
24.09.2020 15:28 Відповісті
Я не слепой. Мне его 5 лет хватило с лихвой, чтобы понять кто такой Порошенко!
24.09.2020 15:33 Відповісті
Согласен...
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9759
24.09.2020 18:06 Відповісті
Я каждый раз удивляюсь умственному развитию ылиты. Нет предела "совершенству" просто. Ты мне хочешь доказать, что Порошенко лучше Зеленского, т.к экономика была стабильна!? Тогда уже за Кучму давай, или Яныка - У них экономика росла круче!
С чего ты, недоразумение, решило, что я буду голосовать за Порошенко, если Зеленский такое же латентное чмо ватное? Только еще и в экономике не тямящее?
Плевал я на и на Зеленского, и на твоего Порошенко! Именно из за их действий на посту президента.
24.09.2020 21:40 Відповісті
Ты из тех дятлов, которые считают что его кто то куда то ведет, этим удобно оправдывать собственную никчемность и тупость. Ты хоть за Шария проголосуй, твоя жизнь не изменится, потому как сам меняться не хочешь а постоянно ищешь виноватого.
25.09.2020 08:20 Відповісті
Офшоры тоже не криминал. Но прекрасно характеризуют главнокомандующего.
24.09.2020 15:35 Відповісті
Пшонка убивал украинцев, пропагандируя русский мир? Операция по его задержанию готовилась больше года?
Дебилы, вы примитивны в своих попытках манипулировать.
24.09.2020 17:02 Відповісті
Дебил тут только ты, похоже. Откуда такие "гениальные" выводы мне даже интересно!?
24.09.2020 22:15 Відповісті
Дебил не в состоянии ответить на прямые вопросы?
Вывод очевиден, хотя я его не делал.
25.09.2020 07:00 Відповісті
Странные эти клоуны. Неужто думают, что получится отсидеться и все само рассосется? Это вам не Роттердам +, отвечать придется...
24.09.2020 15:19 Відповісті
Активисты -шантажисты вышли на зароботок.Сложноватые времена, нэма грандиозных подий.
24.09.2020 15:20 Відповісті
Давно столько кацапья с подкацапниками тут не видел, ссутся когда страшно...
24.09.2020 15:23 Відповісті
Как в Кремле, а это что ...СБУ в суде подтвердила, что занималась наемниками ЧВК Вагнера перед их задержанием в Беларуси.
ДОКУМЕНТ...https://censor.net/ru/news/3220945/sbu_v_sude_podtverdila_chto_zanimalas_naemnikami_chvk_vagnera_pered_ih_zaderjaniem_v_belarusi_dokument
24.09.2020 15:27 Відповісті
Ну у дебилов и Бутусов на Кремль работает.
24.09.2020 16:53 Відповісті
зебилы всю ботоферму пригнали. "Никакой спецоперации не бииило, дерьмак святой, буба пророк")))
24.09.2020 15:32 Відповісті
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2285
24.09.2020 15:36 Відповісті
Зебіли! Ви зробили це разом!
24.09.2020 16:04 Відповісті
Без его жопного танца переговоры не сдвинуть.
Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7592
24.09.2020 21:43 Відповісті
Дожились, що державна зрада це як перейти вулицю чи кинути стакан горілки в шлунок. Я дивуюсь, ні тобі прокурорів, ні СБУ, ні МВС ні контррозвідці ЗСУ , ні КМУ, нікому не цікаво, що шпигун живе і процвітає прямо біля кормушки в ОПУ. Може потрібно вже вводити в законоджавстів вищу міру соціального захисту від падлюк бо знищать ці фарисеї державу.
24.09.2020 15:46 Відповісті
зебараны вообще берега попутали?

Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8009
24.09.2020 15:58 Відповісті
Вони працюють на знищення Неньки по всіх фронтах.
24.09.2020 16:06 Відповісті
 
 