Активісти біля стін Комітету з нацбезпеки вимагають створення ТСК у "справі вагнерівців". ВIДЕО

Активісти під Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки вимагають створення тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.

"Наразі ТСК має встановити факт присутності чи відсутності спецоперації щодо "вагнерівців", чи проводили її. Адже в пресі багато фактів опубліковано, бо така спецоперація проводилася, допити негласні з "вагнерівцями", які збивали наші військові літаки, а наша влада заперечує можливість проведення такої спецоперації. ТСК має встановити, чи дійсно ця спецоперація була. Якщо влада бреше, вона має відповідати за це", - сказав Погребиський.

Читайте також: Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Також читайте: Мене викликали повісткою на допит в СБУ у справі вагнерівців, але потім слідчий зателефонував і сказав, що справу передали в ДБР, - Ар'єв