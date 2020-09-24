15 775 71
У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину. ВIДЕО
Мінський таксист різко натиснув на газ і відвіз хлопця від ОМОНівців, які його переслідували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Euroradio інцидент стався ввечері 23 вересня на вулиці Пушкінській. Тікаючи від силовиків, учасник протестів застрибнув в таксі, а водій негайно рвонув з місця, тікаючи від силовиків, які від безсилля навздогін кілька разів ударили кийком по автомобілю.
Андрей Андрийко
хипующий дидок
Да-это-я
Таксист МУЖИК!!!! Уважуха тебе и твоим родителям!!!
Але не "погоня" зараз не в ту сторону, не ті женуть не тих.)(
Делаем прогнозы панове.
1 Венесуэла
2 СевКорея
3 Сирия
4 страна для жизни Оурела)
Він повинен був пропустити таксиста об"їхати з іншого боку.
Но вообще да, полная дичь конечно