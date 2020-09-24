УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4464 відвідувача онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
15 775 71

У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину. ВIДЕО

Мінський таксист різко натиснув на газ і відвіз хлопця від ОМОНівців, які його переслідували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Euroradio інцидент стався ввечері 23 вересня на вулиці Пушкінській. Тікаючи від силовиків, учасник протестів застрибнув в таксі, а водій негайно рвонув з місця, тікаючи від силовиків, які від безсилля навздогін кілька разів ударили кийком по автомобілю.

Читайте: На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники

Автор: 

Білорусь (8030) таксі (363) ОМОН (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+70
Белорусы - хорошь бегать, пора ОХОТИТСЯ!!!
Таксист МУЖИК!!!! Уважуха тебе и твоим родителям!!!
показати весь коментар
24.09.2020 15:01 Відповісти
+30
Это не омон, это скрепоносцы.
показати весь коментар
24.09.2020 14:58 Відповісти
+25
ваше утверждение абсолютно верно, но решение было принято мгновенно, поэтому на инстинктах, уважуха таксисту за рефлексы!
показати весь коментар
24.09.2020 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У него выхода небыло, если парень уже запрыгнул.
показати весь коментар
24.09.2020 14:55 Відповісти
Просто мог остаться стоять и всё.
показати весь коментар
24.09.2020 15:15 Відповісти
Омон принял бы его за подельника, и в пылу борьбы его аргументы что он левый товарищ никто бы не воспринял.
показати весь коментар
24.09.2020 15:18 Відповісти
ваше утверждение абсолютно верно, но решение было принято мгновенно, поэтому на инстинктах, уважуха таксисту за рефлексы!
показати весь коментар
24.09.2020 16:50 Відповісти
пока они вытаскивали бы его из салона, и водила отгреб бы и двери бы оторвали , так что валить самое правильное решение))
показати весь коментар
24.09.2020 16:55 Відповісти
соболезную таксисту... тачку сожгут найдут почки отобью посодют и парня сам сдаст...
показати весь коментар
24.09.2020 14:56 Відповісти
Парень еще не знает что за рулем титушка.
показати весь коментар
24.09.2020 14:58 Відповісти
Как он его сдаст, если он видел его в первый и скорей всего в последний (в хорошем смысле слова) раз?
показати весь коментар
24.09.2020 15:36 Відповісти
отпечатки пальцев парня в авто пото- жировые следы группа крови генном если захотят то найдут...
показати весь коментар
24.09.2020 15:49 Відповісти
вы себе представить не можете чего только люди не теряют и студенческие билеты и справки и чеки квитанции билеты на транспорт авиа жел.дорога... и карты банка и паспорт и справку о судимости...и фотографии говорю вам как юрист и работающий в системе права с 1981 года в кино показывают ПРАВДУ...а не выдумывает сценарист... иногда такое в жизни бывает что ни один писатель сценарист не придумает...а тут проблем нема Минск милиция ОМОН номер зафиксировали 100%; передали дорожной службе и всем всем кто отслеживает ситуацию.. установить кто за рулем не сложно можно даже через 10-12 кварталов машину взять в коробочку или подстрелить ей колеса... я не радуюсь ничему НО для оперативного отрыва надо иметь опять навыки чуйку и практику.. да в кино водитель откажется бывшим оперативником или спецназовцем которому Лука насолил...НО это уже новый сериал- а не жизнь...
показати весь коментар
24.09.2020 15:53 Відповісти
В смысле сам сдаст? Отгонит свою машину в полицию или отнесет ручку двери и часть оббивки салона с отпечатками? Ну для полноты вашей, как юриста, картины : даст в нос парню, затем заботливо вытрет платком и его тоже отнесет. Только в таком абсурде получится ваше "сам сдаст".
показати весь коментар
24.09.2020 18:47 Відповісти
вы батенька вообще простите идиот полный если надо то менты спецы эксперты отработают авто быстро и найдут то что надо...и не пишите херню и не показывайте ваш интеллект на уровне табурета...и дай то Бог вам не попасть в не то место и не в то время.... это я вам как юрист советую... который в системе правовой с 1981 года ..... насмотрелся я на таких как вы дурачков... многие уже и померлы на зоне потому что выкобеливались не верили... а реальность она такая.. не поймешь как тебе скажут в клетке подсудимый вам суд предоставляет последнее слово...
показати весь коментар
24.09.2020 19:01 Відповісти
дурбило малолетнее, тебе твои де мозги жить мешают)))) ну шо ты мелешь . сразу видно начитанный маменькин балбес))
показати весь коментар
24.09.2020 19:53 Відповісти
Кореш, ты херню порешь.
показати весь коментар
24.09.2020 19:54 Відповісти
Та ну. Його пошук буде занадто дорогим. Ніхто його шукати не буде.
показати весь коментар
24.09.2020 17:33 Відповісти
Бред полнейший!
показати весь коментар
24.09.2020 19:51 Відповісти
им пока не до конкретных таксистов, это пока(
показати весь коментар
24.09.2020 16:52 Відповісти
сдать думаю не сможет, он ничего о нем скорее всего не знает, а таксиста блин действительно жаль, по номерам придут суки прямо домой....
показати весь коментар
24.09.2020 16:58 Відповісти
Ты номер заметил?
показати весь коментар
24.09.2020 17:28 Відповісти
Это не омон, это скрепоносцы.
показати весь коментар
24.09.2020 14:58 Відповісти
кацапня смердючая вперимешку с местными недоносками 100%
показати весь коментар
24.09.2020 15:35 Відповісти
Молодець
показати весь коментар
24.09.2020 14:58 Відповісти
Белорусы - хорошь бегать, пора ОХОТИТСЯ!!!
Таксист МУЖИК!!!! Уважуха тебе и твоим родителям!!!
показати весь коментар
24.09.2020 15:01 Відповісти
Національний симвлол білорусів - герб "Погоня".
Але не "погоня" зараз не в ту сторону, не ті женуть не тих.)(
показати весь коментар
24.09.2020 15:21 Відповісти
В Минске таксист помог сбежать от ОМОНовцев парню, запрыгнувшему к нему в машину, А в Киеве таксист на выбарах проголосовал за зеленского
показати весь коментар
24.09.2020 15:05 Відповісти
А що це так тхне? А- казковий свідок секти 8 відсотків ротовий отвір відкрив!
показати весь коментар
24.09.2020 15:28 Відповісти
О свідок Івови нарисувся, бзди у спамі
показати весь коментар
24.09.2020 15:38 Відповісти
Як забажаєш!
показати весь коментар
24.09.2020 15:40 Відповісти
Так таки що вовчика голосував, чи як більш обдоровані *аби не Петя*?
показати весь коментар
24.09.2020 15:44 Відповісти
А ти, як я зрозумів, за пʼять років так й не зрозумів, що те, чим тебе годують, не є чоколят, щоча за кольором й схоже. Співчуваю!
показати весь коментар
24.09.2020 15:48 Відповісти
45 років їм шоколад, чи то рошен чи домінік полтавський (останній до речі гірший). Так, я з відрядження дружині привозив еклери саме рошен, бо воні смачні, не з за політичних поглядів. Просто я так звик: їсти те що смачніше, корисніше. Ти другий рік куштуєшь зелене лайно, чи то смокчешь зелёного буя. Я так само привожу дружині еклери Рошен. Кожен обира те що хоче, хтось гетьмана а хтось зеленого блазня
показати весь коментар
24.09.2020 16:06 Відповісти
Ото намішав, сам хоч зрозумів?))

У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину - Цензор.НЕТ 1342
показати весь коментар
24.09.2020 16:12 Відповісти
Якщо не зрозумів, їш грецькі горіхи вони хоч на мозок похожі. Хз може допоможе
показати весь коментар
25.09.2020 13:36 Відповісти
Поэтому, вдруг что, вызывай трамвай.
показати весь коментар
24.09.2020 15:36 Відповісти
За зеленского это фигня...раньше они массово голосовали за ПР...и люто ненавидели майдан...да и сейчас ненавидят...
показати весь коментар
24.09.2020 19:21 Відповісти
_Теперь даже плуги должны осознать что на севере враг, союзник и соратник путлера. Это военная угроза с севера, оттуда пойдут и полетят на Киев вражеские войска. Убивать и разрушать.
показати весь коментар
24.09.2020 15:07 Відповісти
прям как на партсобрании.
показати весь коментар
24.09.2020 15:09 Відповісти
дааа, уж. А до цього дійства країна була умовно нейтральна...
показати весь коментар
24.09.2020 15:21 Відповісти
Таксист еще может успеть на предстоящий обмен.
показати весь коментар
24.09.2020 15:08 Відповісти
Таксисту плюс в карму. Врятував людину, як мінімум від побоїв.
показати весь коментар
24.09.2020 15:08 Відповісти
Найдут, там работает система.
показати весь коментар
24.09.2020 15:10 Відповісти
системы нелегитимных опг везде одинаково работают
показати весь коментар
24.09.2020 15:16 Відповісти
Просто они очень хорошо выполняют свою работу.
показати весь коментар
24.09.2020 15:49 Відповісти
Після заяв лідерів їхньої "Недореволюції" про "адііннарот с расієй" та про "путін сільний лідєр", - мені особисто ПОХ на те, що там в них і як. Хай і далі стають на коліна перед "омон нєвіноват"!
показати весь коментар
24.09.2020 15:10 Відповісти
Маєте рацію, в кращому випадку ***** поміняє білорусам свого сатрапа.
показати весь коментар
24.09.2020 15:13 Відповісти
Ви вимагаєте від них забагато та зашвидко. Вчора вони зрозуміли, що диктатура це погано, сьогодні побачили, що рабсія не стане допомогати протестувальникам, бо сама є диктатурою, завтра зрозуміють, що рабсія є ворогом, який хоче анексувати їх територію і готовий вбивати за це білорусів
показати весь коментар
24.09.2020 18:05 Відповісти
Іде планова перезагрузка Кремлем "бацьки" на більш зговірливого для ***** "бацьки 2.0": після "інавгурації" відбудуться протести "опозиції", демарші з боку країн Демократії, а тоді на білому коні під біло-червоно-білому прапорі в"їде "легитимний всенародновибраний" ставленик ФСБ та Кремля! Алє-оп!!!
показати весь коментар
24.09.2020 15:18 Відповісти
я шото не понимаю .. у них в РБ что, какой то другой рецепт "коктеля для молотова" .. или у них бутылок нет с тряпками .. рассиянци и тех хоть с утачками ходили и селфились .. бесполезно но забавно
показати весь коментар
24.09.2020 15:19 Відповісти
Коли вже омон тікатиме від рєволюціонєрів ??)
показати весь коментар
24.09.2020 15:21 Відповісти
У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину - Цензор.НЕТ 9733
показати весь коментар
24.09.2020 15:23 Відповісти
круто, респект, не каждый там так сможет, в основном только в ладоши похлопать.
показати весь коментар
24.09.2020 15:41 Відповісти
_Все не могут быть героями. Герои - исключение, а не правило, единицы, а не большинство. Кто-то ведь должен сидеть на заборе и кричать героям "ура".
показати весь коментар
24.09.2020 16:00 Відповісти
Лихо усатый черт там всех гоняет.
Делаем прогнозы панове.
1 Венесуэла
2 СевКорея
3 Сирия
4 страна для жизни Оурела)
показати весь коментар
24.09.2020 15:54 Відповісти
2,4.
показати весь коментар
24.09.2020 17:37 Відповісти
по моему в итоге расстроенные мусора решили навалять оператору
показати весь коментар
24.09.2020 15:55 Відповісти
Потом найдут и отмудохают как Томми Анжело и Мафии 1)
показати весь коментар
24.09.2020 16:06 Відповісти
Отличный рекламный ролик народного автомобиля Рено Логан, Фирма Рено теперь просто обязана заключить договор на сьемку в ролике и выплатить водителю авто и протестующему достойный гонорар, а потом резко увеличить продажи Логана, выручающего в самых неожиданных ситуациях
показати весь коментар
24.09.2020 16:55 Відповісти
Таксист- молодчага, врятував хлопця. Дуже обнадійливо і приємно що є такі в Білорусі. А сикуни нехай пишуть « и чє , всеравно найдут» .
показати весь коментар
24.09.2020 17:06 Відповісти
У таких мудаків як водій на чорному авто я б забирав права. Якщо він не бачить що відбувається, то він злочинець на дорозі. Якщо він бачить і відкрив рота дивиться, відключився від дороги, та автомобиля - ще гарше.

Він повинен був пропустити таксиста об"їхати з іншого боку.
показати весь коментар
24.09.2020 17:23 Відповісти
Ай да Штирлиц!
показати весь коментар
24.09.2020 17:24 Відповісти
Прям как в боевике... Омоновцам надо было еще вслед пострелять, для полного соответствия
Но вообще да, полная дичь конечно
показати весь коментар
24.09.2020 17:43 Відповісти
Водила красава, но может хватит бегать?!
показати весь коментар
24.09.2020 18:47 Відповісти
У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину - Цензор.НЕТ 8390
показати весь коментар
24.09.2020 20:11 Відповісти
РЕСПЕКТ!
показати весь коментар
24.09.2020 21:01 Відповісти
На ножи мусоров...
показати весь коментар
24.09.2020 23:37 Відповісти
Омонівці - як білі ходоки на людей кидаються. Страшне видовище. Вони незабаром получать наказ на вбивство людей прямо на вулицях, до цього все йде ( тіпун мені на язика).
показати весь коментар
24.09.2020 23:45 Відповісти
Знайдуть по номеру.
показати весь коментар
25.09.2020 10:31 Відповісти
Выглядит как, народ в бегах от диктатора-тирана, а должно быть все наоборот.
показати весь коментар
25.09.2020 11:45 Відповісти
 
 