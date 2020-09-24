У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину. ВIДЕО

Мінський таксист різко натиснув на газ і відвіз хлопця від ОМОНівців, які його переслідували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Euroradio інцидент стався ввечері 23 вересня на вулиці Пушкінській. Тікаючи від силовиків, учасник протестів застрибнув в таксі, а водій негайно рвонув з місця, тікаючи від силовиків, які від безсилля навздогін кілька разів ударили кийком по автомобілю.

Читайте: На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники