Такі проєкти, як "Північний потік-2", несуть серйозні ризики для ЄС і його єдності, - Зеленський. ВIДЕО

В України і Словаччини - спільне бачення енергетичної безпеки Європи і загроз, які несе проєкт "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ після зустрічі з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.

"Приємно, що у нас спільне бачення енергетичної безпеки Європи і згода в тому, що такі проєкти, як "Північний потік - 2", несуть серйозні майбутні ризики для ЄС і його єдності", - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна цінує і дякує за ключову роль Словаччини в забезпеченні реверсних поставок газу в нашу країну.

