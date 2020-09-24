Такі проєкти, як "Північний потік-2", несуть серйозні ризики для ЄС і його єдності, - Зеленський. ВIДЕО
В України і Словаччини - спільне бачення енергетичної безпеки Європи і загроз, які несе проєкт "Північний потік - 2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ після зустрічі з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.
"Приємно, що у нас спільне бачення енергетичної безпеки Європи і згода в тому, що такі проєкти, як "Північний потік - 2", несуть серйозні майбутні ризики для ЄС і його єдності", - зазначив Зеленський.
Президент також підкреслив, що Україна цінує і дякує за ключову роль Словаччини в забезпеченні реверсних поставок газу в нашу країну.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар24.09.2020 15:49 Відповісти Посилання
+12 ьля
показати весь коментар24.09.2020 15:50 Відповісти Посилання
+9 ьля
показати весь коментар24.09.2020 15:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зовсім різні вагові та розумові категорії.
Действительно.
Не все же аэропорты строить в каждом городе, мостить сотни тысяч километров дорог, квадратные киломентры стадионов засевать клевером и открывать тысячи школ.
Наконец, наступила пора поедателю шаурмы в красных плавках перейти на крупный международный уровень. уровень мировой политики.
С восторгом я буду следить за полетом "бубочки" в этих высотах.
Но скажу сразу: денег не дадут, а пошлют, причем, возможно, даже матом.
Всі на кавомайдан , спонсор - петро Інкогніто !
Зеленський здатен знищити Європу вщент
Згідно з дослідженням вчених, південна півкуля Землі в недалекому майбутньому може зіткнутися з тривалими і потужними засухами. За оцінками фахівців, річна кількість опадів може скоротитися на 30% в порівнянні з сьогоднішнім днем. Статтю про це опублікував Scientific Reports.
Починаючи з 2050 року і до кінця XXI століття, середня глобальна температура Землі може вирости на 3 градуси Цельсія, згідно кліматичної моделі вчених. Людству необхідно скоротити викиди вуглецю, щоб уникнути катастрофи, безпосередньо пов'язаної з погодою і кліматом планети. На тлі нагрівання планети субтропіки і тропіки Південної півкулі Землі будуть схильні до тривалим засух, які можуть буквально випалити значиму частину планети, пертворивши її на пустелю.
Но заметили, до сих пор никто не говорит про моды волн. Т.е. они видят, но механизма не понимают.