УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4464 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 068 41

Такі проєкти, як "Північний потік-2", несуть серйозні ризики для ЄС і його єдності, - Зеленський. ВIДЕО

В України і Словаччини - спільне бачення енергетичної безпеки Європи і загроз, які несе проєкт "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй заяві для ЗМІ після зустрічі з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.

"Приємно, що у нас спільне бачення енергетичної безпеки Європи і згода в тому, що такі проєкти, як "Північний потік - 2", несуть серйозні майбутні ризики для ЄС і його єдності", - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна цінує і дякує за ключову роль Словаччини в забезпеченні реверсних поставок газу в нашу країну.

Також читайте: У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) Словаччина (1173) Північний потік (2476) Чапутова Зузана (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Та ніколи він не вийде на той рівень.
Зовсім різні вагові та розумові категорії.
показати весь коментар
24.09.2020 15:49 Відповісти
+12
ждем сенсацЫонных заявлений действующего гаранта конституции о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. что, порохоботы, сьели?! посмеете опровергнуть мудрость президента?! вам остается только исходить ядом в бессильной злобе, убогие!
показати весь коментар
24.09.2020 15:50 Відповісти
+9
на хера только было выбирать существо, которое, возможно, только к концу своего пребывания на посту, при соблюдении многих условий, выйдет на уровень предыдущего?
показати весь коментар
24.09.2020 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для ЕС и его единства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7538
показати весь коментар
24.09.2020 15:39 Відповісти
це він долучиться до ЦИХ переговорників?
Такие проекты, как "Северный поток-2", несут серьезные риски для ЕС и его единства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4972
показати весь коментар
24.09.2020 15:45 Відповісти
Такие проекты как олигархический ставленник мальчик Буратино, несут серьёзные риски для Украины.
показати весь коментар
24.09.2020 15:42 Відповісти
на хера только было выбирать существо, которое, возможно, только к концу своего пребывания на посту, при соблюдении многих условий, выйдет на уровень предыдущего?
показати весь коментар
24.09.2020 15:47 Відповісти
Та ніколи він не вийде на той рівень.
Зовсім різні вагові та розумові категорії.
показати весь коментар
24.09.2020 15:49 Відповісти
Забагато зайвих складів зброї лишилось ? Чи "цинічні зелені бандери" дістали ?
показати весь коментар
24.09.2020 15:53 Відповісти
"а что-то отдаленно напоминающее государственного мужа"

Действительно.
Не все же аэропорты строить в каждом городе, мостить сотни тысяч километров дорог, квадратные киломентры стадионов засевать клевером и открывать тысячи школ.
Наконец, наступила пора поедателю шаурмы в красных плавках перейти на крупный международный уровень. уровень мировой политики.

С восторгом я буду следить за полетом "бубочки" в этих высотах.
Но скажу сразу: денег не дадут, а пошлют, причем, возможно, даже матом.
показати весь коментар
24.09.2020 16:09 Відповісти
Аж жалко петиков. Им надо что-то писать против Зели. И шо тут напишешь? Метод один - перевод темы
показати весь коментар
24.09.2020 15:44 Відповісти
ждем сенсацЫонных заявлений действующего гаранта конституции о том, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. что, порохоботы, сьели?! посмеете опровергнуть мудрость президента?! вам остается только исходить ядом в бессильной злобе, убогие!
показати весь коментар
24.09.2020 15:50 Відповісти
Не спешите с выводами, сейчас закинет пару дорог и понесется - гражданская война, внутренний конфликт, опочленцы
показати весь коментар
24.09.2020 15:52 Відповісти
Так и происходит, когда хочешь быть хорошим для всех. Это идёт в противоречие с украинскими традициями.
показати весь коментар
24.09.2020 15:54 Відповісти
Називатиме українців "цинічними бандерами" і склади зброї нищитиме ?
показати весь коментар
24.09.2020 15:57 Відповісти
Как говорят твои конченные зеленожопые засранцы- ты вырвал слова из контекста. Да, я циничный бандеровец, а ты, мокшанская зеленожопая прокладка, на подсосе у ***** и осла оманского. Утырок.
показати весь коментар
24.09.2020 16:10 Відповісти
Любопытно, что для петиков Петя существует только в контексте.
показати весь коментар
24.09.2020 16:54 Відповісти
То вы , конченный *********** и зеленожлопые в полном контексте везде и всегда, потому как генетические рабы, и без ошейника и хрена в заде жить не можете.
показати весь коментар
28.09.2020 17:30 Відповісти
Якщо зеленський проти - то Сивочола Барига - однозначно "ЗА" "північний потік"!
Всі на кавомайдан , спонсор - петро Інкогніто !
показати весь коментар
24.09.2020 15:55 Відповісти
У вашій дурці сьогодні смартфонами дозволили користуватися?
показати весь коментар
24.09.2020 16:12 Відповісти
А що писати, він грає "адекватного" перед виборами. Заради рейтингу і під дудку плясать буде.
показати весь коментар
24.09.2020 21:10 Відповісти
Такі проєкти, як "Північний потік-2", несуть серйозні ризики для ЄС і його єдності, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8924
показати весь коментар
24.09.2020 15:47 Відповісти
Европа как обычно как шлюха между двумя папиками. То-ли строит то-ли не строит, заигрывает с обоими.
показати весь коментар
24.09.2020 15:58 Відповісти
А які "риски" несе ЕС і Україні проект "Блазень", Вовка сказать не хоче?
показати весь коментар
24.09.2020 16:05 Відповісти
дуже великі
Зеленський здатен знищити Європу вщент
показати весь коментар
24.09.2020 16:47 Відповісти
Не только Европу, но и всю Землю. Это, если его не переизбрать.
показати весь коментар
24.09.2020 16:58 Відповісти
А які "риски" несе ЕС і Україні проект "Блазень", Вовка сказать не хоче?
показати весь коментар
24.09.2020 16:07 Відповісти
Шо, рейтинги падают? Зетипиллы начинают прозревать? Правильно, надо немного им лапши на рага подкинуть.
показати весь коментар
24.09.2020 16:11 Відповісти
Хз чему этот пафос, почему прямо не говорить, что это не в интересах Украины, зачем надувать из этого невесть что? Европейцы вроде бы очень даже не против еще одного источника газа.
показати весь коментар
24.09.2020 16:14 Відповісти
Цікаво.В скільки мільйонів платникам обійдеться ця,нікому не потрібна поіздка. Що він там зі своєю свитою хоче знайти..
показати весь коментар
24.09.2020 16:30 Відповісти
Да, СП-2 несет огромные риски Европе - дешевый газ. Больше всех пострадает Германия, где будет строиться газовый хаб.
показати весь коментар
24.09.2020 17:34 Відповісти
Воооттт что несет.....серьезные риски. Заметьте, это они только сейчас встрепенулись!

Згідно з дослідженням вчених, південна півкуля Землі в недалекому майбутньому може зіткнутися з тривалими і потужними засухами. За оцінками фахівців, річна кількість опадів може скоротитися на 30% в порівнянні з сьогоднішнім днем. Статтю про це опублікував Scientific Reports.
Починаючи з 2050 року і до кінця XXI століття, середня глобальна температура Землі може вирости на 3 градуси Цельсія, згідно кліматичної моделі вчених. Людству необхідно скоротити викиди вуглецю, щоб уникнути катастрофи, безпосередньо пов'язаної з погодою і кліматом планети. На тлі нагрівання планети субтропіки і тропіки Південної півкулі Землі будуть схильні до тривалим засух, які можуть буквально випалити значиму частину планети, пертворивши її на пустелю.
Но заметили, до сих пор никто не говорит про моды волн. Т.е. они видят, но механизма не понимают.
показати весь коментар
24.09.2020 19:38 Відповісти
не ну что творится с зелей? он уже третий день патриот украины, он просто говорит словами проха, только не сильно убедительно)))) неужели он разочаровался в *****?
показати весь коментар
24.09.2020 19:48 Відповісти
Він розчарувався в рейтингу, обвал підтримки перед виборами. ото і весь "патріотизм".
показати весь коментар
24.09.2020 21:17 Відповісти
может и так)) он же артист, сыграет кого хочешь
показати весь коментар
25.09.2020 18:50 Відповісти
Читает по бумажке, нет искры в глазах при общении с иностранными коллегами, как у Пороха.
показати весь коментар
24.09.2020 21:16 Відповісти
 
 