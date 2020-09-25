Акцію Stop Putin's Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проти режиму Путіна біля посольства РФ протестують росіяни, незадоволені тим, що зараз відбувається в їхній країні. До їхнього протесту долучилися українці, білоруси і чеченці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Наше завдання – переформатувати протестні рухи, акції в Німеччині і показати те, що цей режим є небезпечним для Німеччини, для Європи. Це може вплинути на запровадження жорстких санкцій, зупинити "Північний потік-2", розколоти російські еліти. І тоді ми разом з вами переможемо", - заявив один з організаторів Дмитро Баграш.

До ініціативи росіян, не згодних з тим, що відбувається на їхній батьківщині, долучилися також українці, білоруси, чеченці – представники народів, які постраждали від путінського режиму. "Ми всі маємо одно ворога, ім’я якому – Путін", - підкреслив Баргаш.

Читайте також: Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

"Нас усіх об’єднує одне: ми протестуємо проти злочинного, ганебного, терористичного режиму, який засів у Кремлі, проти злочинів, які він скоїв", - додав політолог і публіцист Ігор Ейдман, один із засновників Форуму російськомовних європейців, двоюрідний брат Бориса Нємцова, вбитого в Москві в лютому 2015 року.

На "Площі Бориса Нємцова", яка з’явилася на алеї Унтер-ден-Лінден на тиждень, встановлено його портрет, а також портрети жертв російських спецслужб, яких було вбито, або зроблено спробу вбити як на території Росії, так і за кордоном – в Україні, Великій Британії, Африці, Німеччині тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі

У "протестному наметовому містечку" багато фото, плакатів, прапорів, самовар з написом "Новічок". На великому наметі перераховано теми, які мають бути не байдужими для європейців, адже підривають безпеку і демократію: російська пропаганда, дестабілізація, підтримка крайніх лівих і крайніх правих, втручання у вибори, корупція, розв’язання війни в Україні, втручання у внутрішні справи Білорусі, створення кризи біженців через підтримку війн у Сирії та Лівії.































