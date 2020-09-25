УКР
Акцію Stop Putin's Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проти режиму Путіна біля посольства РФ протестують росіяни, незадоволені тим, що зараз відбувається в їхній країні. До їхнього протесту долучилися українці, білоруси і чеченці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Наше завдання – переформатувати протестні рухи, акції в Німеччині і показати те, що цей режим є небезпечним для Німеччини, для Європи. Це може вплинути на запровадження жорстких санкцій, зупинити "Північний потік-2", розколоти російські еліти. І тоді ми разом з вами переможемо", - заявив один з організаторів Дмитро Баграш.

До ініціативи росіян, не згодних з тим, що відбувається на їхній батьківщині, долучилися також українці, білоруси, чеченці – представники народів, які постраждали від путінського режиму. "Ми всі маємо одно ворога, ім’я якому – Путін", - підкреслив Баргаш.

Читайте також: Путін не увійшов до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

"Нас усіх об’єднує одне: ми протестуємо проти злочинного, ганебного, терористичного режиму, який засів у Кремлі, проти злочинів, які він скоїв", - додав політолог і публіцист Ігор Ейдман, один із засновників Форуму російськомовних європейців, двоюрідний брат Бориса Нємцова, вбитого в Москві в лютому 2015 року.

На "Площі Бориса Нємцова", яка з’явилася на алеї Унтер-ден-Лінден на тиждень, встановлено його портрет, а також портрети жертв російських спецслужб, яких було вбито, або зроблено спробу вбити як на території Росії, так і за кордоном – в Україні, Великій Британії, Африці, Німеччині тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі

У "протестному наметовому містечку" багато фото, плакатів, прапорів, самовар з написом "Новічок". На великому наметі перераховано теми, які мають бути не байдужими для європейців, адже підривають безпеку і демократію: російська пропаганда, дестабілізація, підтримка крайніх лівих і крайніх правих, втручання у вибори, корупція, розв’язання війни в Україні, втручання у внутрішні справи Білорусі, створення кризи біженців через підтримку війн у Сирії та Лівії. 

Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 01
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 02
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 03
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 04
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 05
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 06
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 07
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 08
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 09
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 10
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 11
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 12
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 13
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 14
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 15
Акцію Stop Putins Terror влаштували біля посольства Росії в Берліні 16

Автор: 

Берлін (194) Німеччина (7667) протест (2442) путін володимир (24668) росія (67313)
+3
Поряд з наметами "stop Putin's terror" слід розмістити банери "Thanks for Nordstream-2, Herr Putin", щоб підкреслити всю брехливість, лицемірність і подвійні стандарти ситих німецьких бюргерів
25.09.2020 01:46 Відповісти
+2
Назва цьому всесвітньому бєзпрєдєлу-кремлівська кривава мафія....світ повинен з нею покінчити всіма доступними засобами...У мафії вже є своя країна-росія але хочуть заволодіти всім світом.
25.09.2020 07:26 Відповісти
+2
Акцию Stop Putin's Terror устроили у посольства России в Берлине - Цензор.НЕТ 4059

А запитайте у тих протестуючих чий Крим.
25.09.2020 07:43 Відповісти
Что ли да.
25.09.2020 02:01 Відповісти
В каждой цивилизованной стране российское посольство должно находиться на площади Немцова
Как в Чехии....
25.09.2020 09:42 Відповісти
Навряд чи це щось сильно змінить.
Мільярди євро вже вкладені, а скільки прибутків обіцяно..
25.09.2020 06:36 Відповісти
Амерів це не цікавить скльк кацапня туди денех вляла , ім пох , вони сказали не буде цього нордстріма , і його не буде ( вангую)
25.09.2020 06:58 Відповісти
Назва цьому всесвітньому бєзпрєдєлу-кремлівська кривава мафія....світ повинен з нею покінчити всіма доступними засобами...У мафії вже є своя країна-росія але хочуть заволодіти всім світом.
25.09.2020 07:26 Відповісти
РАССЕЯ 2014
Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

РАССЕЯ 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
25.09.2020 07:30 Відповісти
Назва цьому всесвітньому бєзпрєдєлу-кремлівська кривава мафія....світ повинен з нею покінчити всіма доступними засобами...У мафії вже є своя країна-росія але хочуть заволодіти всім світом.
25.09.2020 07:31 Відповісти
Акцию Stop Putin's Terror устроили у посольства России в Берлине - Цензор.НЕТ 4059

А запитайте у тих протестуючих чий Крим.
25.09.2020 07:43 Відповісти
Протестувати треба. Особливо в Німеччині, задуреній московсько-совковою пропагандою.
25.09.2020 07:52 Відповісти
А где классика- путин ***** лалалалалалалала
25.09.2020 08:23 Відповісти
 
 