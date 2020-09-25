Нацгвардія розпочала службове розслідування за фактом інформації про неякісні сухпайки. ВIДЕО

За фактом оприлюдненої в ЗМІ інформації щодо можливої наявності неякісних повсякденних наборів сухих продуктів у військовослужбовців військової частини 3030 НГУ командувачем Національної гвардії України призначено службове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

"У ході його проведення буде перевірено організацію порядку закупівель продовольства, його перевірки під час прийому від постачальників, стан зберігання, обліку, видачі особовому складу та повноти доведення встановлених норм, а також його відповідність супроводжувальним документам та стандартам якості, дотримання вказаних виробником термінів зберігання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як двоє чоловіків у формі із шевронами відкривають зелений поліетиленовий пакет з гербом і написом. Всередині видно щось біле, схоже на личинки.

