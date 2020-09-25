УКР
Нацгвардія розпочала службове розслідування за фактом інформації про неякісні сухпайки. ВIДЕО

За фактом оприлюдненої в ЗМІ інформації щодо можливої наявності неякісних повсякденних наборів сухих продуктів у військовослужбовців військової частини 3030 НГУ командувачем Національної гвардії України призначено службове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

"У ході його проведення буде перевірено організацію порядку закупівель продовольства, його перевірки під час прийому від постачальників, стан зберігання, обліку, видачі особовому складу та повноти доведення встановлених норм, а також його відповідність супроводжувальним документам та стандартам якості, дотримання вказаних виробником термінів зберігання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як двоє чоловіків у формі із шевронами відкривають зелений поліетиленовий пакет з гербом і написом. Всередині видно щось біле, схоже на личинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет попросив Папу Римського підтримати ув'язненого в Італії нацгвардійця Марківа

Автор: 

їжа (433) Національна гвардія (1622)
Топ коментарі
Нацгвардия начала служебное расследование по факту информации о некачественных сухпайках - Цензор.НЕТ 967
25.09.2020 10:43 Відповісти
А говорили что мяса мало в пайке. Личиночки, ммммм, протеинчик! Слава Зеленскому!!!
25.09.2020 10:44 Відповісти
при Пороху таке було, ні?
25.09.2020 11:04 Відповісти
25.09.2020 10:43 Відповісти
А говорили что мяса мало в пайке. Личиночки, ммммм, протеинчик! Слава Зеленскому!!!
25.09.2020 10:44 Відповісти
Сам ел или так, по интернетам видос увидел?
25.09.2020 10:46 Відповісти
Кетайозы и саранчу жрут, так что думаю и личинки норм, кароче акуна матата
25.09.2020 10:48 Відповісти
Тю. А французы-лягушек. Правда, вовсе не из бедности или неразборчивости
25.09.2020 10:52 Відповісти
По факту обнародованной в СМИ информации о возможном наличии некачественных повседневных наборов сухих продуктов у военнослужащих воинской части 3030 НГУ командующим Национальной гвардией Украины назначено служебное расследование.Источник: https://censor.net/ru/v3221177
25.09.2020 11:30 Відповісти
И?
25.09.2020 11:44 Відповісти
Для тих хто в танку. Це як Мідас тільки навпаки, до чого б Зелені хвойди не доторкнулися все перетворюється на гівно.
25.09.2020 14:11 Відповісти
Советская украинская армия всё пожрёт,а Украинская армия такое дерьмо не ест,ведь завтра в бой и не за зелёные ,а за нашу Родину
25.09.2020 10:48 Відповісти
От і почалась інформкомпанія з мочилова сухпайків.
25.09.2020 10:46 Відповісти
Мочилово сухпайків можливео лише з огляду на бажання пліснявих повністю знищити цю програму.
25.09.2020 11:11 Відповісти
ФСБ через свои источники постоянно информирует наших коллег с СБУ о настроениях в контрактной Украинской армии,деньги общие ,потому нужно вести контроль,чтобы армия не думала о политике.
25.09.2020 10:52 Відповісти
при Пороху таке було, ні?
25.09.2020 11:04 Відповісти
не, при Порохе сразу манна с небес шла
показати весь коментар
Не зрозуміло , з якого переляку наша Армія в більшості своїй вибрала собі такого гівнокомандувача ? така печаль ...
показати весь коментар
Це питання не до Армії.
Це питання до засобів ЗМІ, які вміло і фахово попрацювали , над мізками людей, саме для такого результату.
До журналістів.
25.09.2020 11:34 Відповісти
мізками\\\\\\\\\\


музками, мезками - чего ты кривляешься то?
противно читать
25.09.2020 20:42 Відповісти
Треба, щоб ці пайки збиралися з продуктів, якими харчуються депутати в ВР, або з лікарен Феофанія, МВС та т.п., тоді якість буде гарантована!
25.09.2020 11:31 Відповісти
Потрібно було продовжити співпрацю з тими підприємцями, які цим вже професійно займались, при Порошенкові.
Нічого не потрібно було міняти. Просто, НЕ сунути свої брудні корумповані руки і ненажерливі рила в цю структуру, і все.
25.09.2020 14:02 Відповісти
за право питать солдатов занеси миллион, половина в ОПу. коррупция страшная, а Ермак знай мерседесы покупает по 3 ляма.
26.09.2020 22:51 Відповісти
Бідну нацгвардію мають і в хвіст і в гриву. Афери з хатами на Печерську закінчилися?
25.09.2020 11:38 Відповісти
Молодая команда в турборєжимє ввєла в рацион нацгвардіі новий продукт- опаришей! 😁 Оні дєлалі ето вмєстє. Как моглі...
25.09.2020 11:56 Відповісти
ЗЕлень, а вот при баРИге такого не было.
25.09.2020 12:21 Відповісти
Нгу это аваков, потрошонок его привёл к власти.
25.09.2020 12:38 Відповісти
ДІбілізм, ваш нормальний стан. Авакова привів до влади "Народний фронт". Та вам же "какаяразница". І до речі. Це не аваков виробляє сухпайки. А ВАЗеленський, як верховний головнокомандувач, несе відповідальність.
25.09.2020 14:05 Відповісти
А ещё человек произошёл от обезьяны...
25.09.2020 23:00 Відповісти
Накормить бы этими сухпайками зеленского и его с""ка - команду!
25.09.2020 19:52 Відповісти
Похоже на заказуху. Намагаються завалити 15 норму та її постачальників і перейти виключно на 10 норму що поки що ще гавно і не факт що десятку покращать як обіцяли.
25.09.2020 19:57 Відповісти
кстати да, снять чет такое - пять тыщ рублей(что вкл. литр боярки ватникам, снявшим это)
я не говорю шо на видео - фейк, но вы прав - снять такое мона же совершенно легко - снизу наложил червяков, а сверху типо открыл и обосрался от удивления
25.09.2020 20:45 Відповісти
Син два рази привозив додому точно такі нові сухпайки як сувеніри. Все було в прекрасному стані -і консерви і галети і цукор з кавою в пакетиках. А в данному випадку треба брати за сраку того тиловика, який не забезпечив дотримання норм зберігання. Як видно з відео, сухпайки мокрі і в деяких місцях порушена герметичність, тому все і згнило і хробаки завелись. Я би такого тиловка -нехлюя заставив зжерти цей сухпай і відправив завсвинофермою , як було в часи Союзу..
26.09.2020 16:19 Відповісти
та да, при Порохе такого бардака не было
26.09.2020 22:52 Відповісти
 
 