У Здолбунові міський виборчком одноголосно відмовив у реєстрації всім кандидатам від "Слуги народу". ВIДЕО

У Здолбунові Рівненської області міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рівненські новини", причиною відмови стало порушення гендерної квоти в списку від СН - у першій п'ятірці списку було четверо чоловіків і лише одна жінка.

