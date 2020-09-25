У Здолбунові міський виборчком одноголосно відмовив у реєстрації всім кандидатам від "Слуги народу". ВIДЕО
У Здолбунові Рівненської області міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам від "Слуги народу" на місцевих виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рівненські новини", причиною відмови стало порушення гендерної квоти в списку від СН - у першій п'ятірці списку було четверо чоловіків і лише одна жінка.
