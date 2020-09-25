СБУ розкрила схему незаконного відчуження земель Міноборони на Львівщині: вартість - 30 млн грн, проводяться обшуки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила депутата однієї із селищних рад, який організував схему відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності Міноборони на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що один з депутатів, який входить до земельної комісії, вступив у змову зі службовими особами квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони. Вони організували протиправний механізм незаконного відчуження 1,7 га землі військового містечка.

Потім зловмисники вносили недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги і поділ її на земельні ділянки площею 0,08-0,15 га. Право власності вони оформлювали на підставних осіб і продавали громадянам за ціною приблизно 5000 доларів США за 0,01 га", - йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою експертів, ринкова вартість незаконно відчуженої землі становить 30 млн гривень.

Правоохоронці задокументували депутата в офісі нотаріуса під час переоформлення документації, підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та отримання за їхній продаж $165 тис.

Нині проводиться понад 20 обшуків: у службових приміщеннях сільради та Міноборони, за місцем проживання зловмисників та в їхніх автомобілях. Оцінка здобутих доказів у кримінальному провадженні триває.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, готується оголошення про підозру у вчиненні злочинів всім фігурантам справи.

Тривають слідчі дії. Додатково встановлюється можлива причетність інших посадовців до корупційної діяльності.

Викриття злочинної діяльності проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.





Фото: сайт СБУ