Четверо зловмисників підірвали банкомат на Дніпропетровщині і викрали майже 1 млн грн, - поліція. ВIДЕО

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які в м. Новомосковськ підірвали банкомат і викрали майже 1 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Дніпропетровської області.

"Для зупинки злодіїв спецназівці КОРДу застосували табельну зброю, заблокували автомобіль, після чого затримали зловмисників", - сказано в повідомленні.

До поліції Дніпропетровської області від поліції Сумщини надійшла оперативна інформація, що група осіб готується до підриву банкомату у Новомосковському районі. Поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області затримали чотирьох чоловіків одразу після скоєння злочину. Ними виявились троє жителів м. Суми та мешканець Кам’янського району віком від 34 до 49 років.

Під час переслідування зловмисники чинили опір і протаранили службовий автомобіль спецназівців КОРДу.

"Заблокувавши автомобіль втікачів, поліція затримала всіх чотирьох учасників злочину. Під час огляду авто "Opel Omega" оперативники вилучили викрадені касети із банкомату із сумою близько мільйона гривень, зброю та інші речові докази. Також правоохоронці встановили, що затримані приїхали в область на двох автомобілях. Після підриву банкомату, вони залишили автомобіль "БМВ" у селищі поблизу місця злочину, а на другому намагалися втекти", - сказано в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Триває комплекс оперативних та слідчих заходів для документування цього злочину. Також затримані перевіряються на причетність до аналогічних фактів.