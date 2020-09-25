Росії потрібна Дніпровська вода, щоб витіснити кримських татар з окупованого півострова, - Чубаров. ВIДЕО
Усі, хто ратує сьогодні за поставку дніпровської води в окупований Крим, вони ратують за те, що російська колоніальна влада витісняє кримських татар з окупованого півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Якщо ми говоримо про питну воду власне для населення Криму, то її в Криму достатньо. Необхідно лише її збирати, використовувати раціонально. У Криму бракує води для того, щоб колонізувати його у всіх напрямках і насамперед заселяти Крим сотнями, сотнями тисяч громадян Росії", - зазначив глава Меджлісу.
За словами Чубарова, в Криму сьогодні побудовані сотні багатоповерхових будинків. Цілі містечка навколо окупованих Євпаторії, Сімферополя, Севастополя.
"Це жителі Росії, насамперед люди, які служать у каральних органах, і таким чином відбувається заміна етнічного та демографічного складу Криму. І тому всі, хто ратує сьогодні за поставку дніпровської води в Крим, вони ратують за те, що російська колоніальна влада в Криму витісняє, виганяє місцевих мешканців, насамперед, кримських татар", - зазначив Чубаров.
Представляете сколько сейчас предлагают "зеленой" власти взяток за воду?
Воду за деньги - предатели за деньги.
Воду, чтоб расия не напала - трусливые предатели
и т.д.
Согласно модели Овертона, в каждый момент времени некоторые идеи составляют действующую норму, образуя точку отсчёта, а остальные идеи могут либо входить в диапазон допустимых, либо нет. Позже американский неоконсерватор https://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Trevi%C3%B1o Джошуа Тревиньо предложил для оценки допустимости идей следующую шкалуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-The_Daily_KOS_2006-8 [8] :
Немыслимые
Радикальные мы уже здесь
Приемлемые
Разумные
Стандартные
Действующая норма
Пример - патриоты в тюрьмах. Такого никогда не могло быть. Митинги по делу Шеремета. Рифмастер сидит и будет сидеть.
> Митинги по делу Шеремета. Рифмастер сидит и будет сидеть.
Чудово пам'ятаю як при Пороху, привселюдно по ТВ, військовий прокурвор Матіос рвав
сраглотку і наперед звинувачував батальйон Тонадо, бо вони боролись із контробандою і торгівлею з ОРДЛО.
Нема поняття "місцеві", є "на якій підставі?"
По-перше - далеко не Середня Азія, а набагато східніше. По-друге - киримли, як і караїми - це народи, які склалися з суміші племен - як місцевих - як-то таврів, кімерійців, так і прийдешніх - кипчаків-куманів-черкесів-ногаїв-татар. Тобто - це народ сформувався саме в Криму - він не прийдешній.
Москалі ж з греками у Криму є колонізаторами, а не коріннимм народами.
Сибір, звідки ймовірно вийшов перший тюркоязичний народ.
"ВСІ тюрки в Європі (і навіть в Турції)- прийдешні, причому зовсім недавно."
Не тюрки, а тюркоязичні народи. Вони генетично дуже різні і обїеднує їх лише мова.
А киримли - це суміш із прадавніх жителів Криму - таврів і кімерійців з пришлими тюркоязичними народами. Караїми та киримли - це єдині корінні народи Криму, для яких Крим є єдиною Батьківщиною і іншої у них немає.
Но вместо этого они сидят по домам и ждут, когда их кто-то освободит...
Только, кто же им её даст?
Чубаров думает, что оккупанты ради татар передохнут?
____________________
Це має вирішувати комісія депортаменту паспортизації)
Они в основной своей массе очень даже лояльны к оккупационной власти
Як бувший кримчанин, я згідний із ним.