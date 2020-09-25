Росії потрібна Дніпровська вода, щоб витіснити кримських татар з окупованого півострова, - Чубаров. ВIДЕО

Усі, хто ратує сьогодні за поставку дніпровської води в окупований Крим, вони ратують за те, що російська колоніальна влада витісняє кримських татар з окупованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Якщо ми говоримо про питну воду власне для населення Криму, то її в Криму достатньо. Необхідно лише її збирати, використовувати раціонально. У Криму бракує води для того, щоб колонізувати його у всіх напрямках і насамперед заселяти Крим сотнями, сотнями тисяч громадян Росії", - зазначив глава Меджлісу.

За словами Чубарова, в Криму сьогодні побудовані сотні багатоповерхових будинків. Цілі містечка навколо окупованих Євпаторії, Сімферополя, Севастополя.

"Це жителі Росії, насамперед люди, які служать у каральних органах, і таким чином відбувається заміна етнічного та демографічного складу Криму. І тому всі, хто ратує сьогодні за поставку дніпровської води в Крим, вони ратують за те, що російська колоніальна влада в Криму витісняє, виганяє місцевих мешканців, насамперед, кримських татар", - зазначив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має повне право припинити подачу води до Криму, - представник Зеленського Кориневич