"Почому COVID для народу?" - на "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять тестування населення на коронавірус, місцеві вибори і таємну "інавгурацію" Лукашенка
Сьогодні, 25 вересня, о 21:00, у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", з’ясовуватимуть, хто заробляє на тестах на коронавірус, чому ми платимо за них понад 1000 гривень?
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім цього, в студії проєкту говоритимуть про майбутні місцеві вибори і чому вони можуть стати доленосними для країни. Також обговорять таємну "інавгурацію" Лукашенка і як на це має реагувати Україна.
Гостями випуску стануть:
- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина" (вперше після одужання від COVID-19);
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
- Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації;
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";
- Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
- Кіра Рудик, голова партії "Голос";
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
- Віталій Кличко, міський голова Києва
- Борис Філатов, міський голова Дніпра;
- Андрій Садовий, міський голова Львова;
- Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);
- Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
- Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;
- Олександр Коляда, біолог-генетик.
Топ коментарі
+3 росися вперде #403471
показати весь коментар25.09.2020 14:01 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.09.2020 13:48 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.09.2020 13:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Татьяна Хомич, сестра Марии КолесниковойИсточник: https://censor.net/ru/v3221213