"Почому COVID для народу?" - на "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять тестування населення на коронавірус, місцеві вибори і таємну "інавгурацію" Лукашенка

Сьогодні, 25 вересня, о 21:00, у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", з’ясовуватимуть, хто заробляє на тестах на коронавірус, чому ми платимо за них понад 1000 гривень?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім цього, в студії проєкту говоритимуть про майбутні місцеві вибори і чому вони можуть стати доленосними для країни. Також обговорять таємну "інавгурацію" Лукашенка і як на це має реагувати Україна.

Також читайте: Лікарі не мають відправляти пацієнтів із симптомами COVID-19 робити тестування у приватних лабораторіях, - Степанов

Гостями випуску стануть:

Юлія Тимошенко , лідерка партії ВО "Батьківщина" (вперше після одужання від COVID-19);

, лідерка партії ВО "Батьківщина" (вперше після одужання від COVID-19); Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга народу";

, голова партії "Слуга народу"; Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації;

народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації; Юрій Бойко , співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";

, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя"; Артур Герасимов , співголова фракції партії "Європейська Солідарність";

, співголова фракції партії "Європейська Солідарність"; Кіра Рудик , голова партії "Голос";

, голова партії "Голос"; Дмитро Кулеба , міністр закордонних справ України;

, міністр закордонних справ України; Віталій Кличко , міський голова Києва

, міський голова Києва Борис Філатов , міський голова Дніпра;

, міський голова Дніпра; Андрій Садовий , міський голова Львова;

, міський голова Львова; Станіслав Шушкевич , голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);

, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994); Павло Латушко , міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі; Тетяна Хомич , сестра Марії Колесникової;

, сестра Марії Колесникової; Олександр Коляда, біолог-генетик.

Також читайте: Лукашенко про невизнання його легітимності: "Ми нікого і не просили"