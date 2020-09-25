УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 499 15

"Почому COVID для народу?" - на "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять тестування населення на коронавірус, місцеві вибори і таємну "інавгурацію" Лукашенка

Сьогодні, 25 вересня, о 21:00, у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", з’ясовуватимуть, хто заробляє на тестах на коронавірус, чому ми платимо за них понад 1000 гривень?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім цього, в студії проєкту говоритимуть про майбутні місцеві вибори і чому вони можуть стати доленосними для країни. Також обговорять таємну "інавгурацію" Лукашенка і як на це має реагувати Україна.

Також читайте: Лікарі не мають відправляти пацієнтів із симптомами COVID-19 робити тестування у приватних лабораторіях, - Степанов

Гостями випуску стануть:

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина" (вперше після одужання від COVID-19);
  • Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
  • Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації;
  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";
  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
  • Кіра Рудик, голова партії "Голос";
  • Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
  • Віталій Кличко, міський голова Києва
  • Борис Філатов, міський голова Дніпра;
  • Андрій Садовий, міський голова Львова;
  • Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);
  • Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
  • Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;
  • Олександр Коляда, біолог-генетик.

Також читайте: Лукашенко про невизнання його легітимності: "Ми нікого і не просили"

Автор: 

Лукашенко Олександр (2689) місцеві вибори (1367) тестування (459) Шустер Савік (362) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Прикольная должность у тетки)))
Татьяна Хомич, сестра Марии КолесниковойИсточник: https://censor.net/ru/v3221213
показати весь коментар
25.09.2020 14:01 Відповісти
+2
будут выяснять, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему мы платим за них более 1000 гривен?

"Почем COVID для народа?" , - на "Свобода слова Савика Шустера" обсудят тестирование населения на коронавирус, местные выборы и тайную "инаугурацию" Лукашенко - Цензор.НЕТ 6761
показати весь коментар
25.09.2020 13:48 Відповісти
+2
кажуть шо йому 42 рочки і він не лох
показати весь коментар
25.09.2020 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будут выяснять, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему мы платим за них более 1000 гривен?

"Почем COVID для народа?" , - на "Свобода слова Савика Шустера" обсудят тестирование населения на коронавирус, местные выборы и тайную "инаугурацию" Лукашенко - Цензор.НЕТ 6761
показати весь коментар
25.09.2020 13:48 Відповісти
Шо за шпана з підворотні?
показати весь коментар
25.09.2020 13:49 Відповісти
кажуть шо йому 42 рочки і він не лох
показати весь коментар
25.09.2020 13:55 Відповісти
Дивлюсь Шустера до реклами. Потім іду на інші канали і назад вже не повертаюсь.
показати весь коментар
25.09.2020 13:48 Відповісти
Я навіть знаю чим буде сьогодні займатись Іван Суліма. Хедлайнер у Шустера сьодні буде баба Юля
показати весь коментар
25.09.2020 13:56 Відповісти
У Сулимы сегодня будет праздник - его "богиня" будет выступать, наверное, с уже омолодившимся лицом
показати весь коментар
25.09.2020 14:01 Відповісти
Тоді і я буду дивитись.
показати весь коментар
25.09.2020 14:02 Відповісти
Мне тесты -до лампады.А кругом картонные ящики с ними тягают.Я за свою никчемную жизнь так и не узнал,что такое больничная койка.А некоторым нравится.
показати весь коментар
25.09.2020 13:55 Відповісти
Честный, неподкупный журналист Савва Шустрый обсуждал у себя в студии скандал с вагнеровцами?
показати весь коментар
25.09.2020 13:58 Відповісти
Прикольная должность у тетки)))
Татьяна Хомич, сестра Марии КолесниковойИсточник: https://censor.net/ru/v3221213
показати весь коментар
25.09.2020 14:01 Відповісти
на "Свободе русского слова Савика Шустера"
показати весь коментар
25.09.2020 14:07 Відповісти
передачі фєдєрастового савіка служать для розрідження мізків лохторату...
показати весь коментар
25.09.2020 20:18 Відповісти
 
 