УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3611 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
2 812 17

Найманці РФ посилили спостереження за позиціями ОС з метою уточнення цілей для ураження, - розвідка. ВIДЕО

На тлі проведення стратегічного командно-штабного навчання ЗС РФ "Кавказ-2020" командування оперативного угруповання російських окупаційних військ наростило проведення заходів оперативної і бойової підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР Міноборони.

За даними ГУР, протягом цього тижня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупанти проводили позапланові тактичні навчання батальйонних тактичних груп окремих мотострілецьких бригад, стрільби артилерії, у т.ч. реактивних систем залпового вогню, та бойових машин.

"Водночас на окремих напрямках вздовж лінії зіткнення противник здійснив ротацію чергових артилерійських підрозділів зі складу гаубично-самохідних дивізіонів та посилив спостереження за передовими позиціями Об’єднаних сил ЗС України з використанням технічних засобів розвідки з метою уточнення цілей для вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Від початку вересня РФ перекинула на Донбас 15 одиниць бойової техніки, 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка

Автор: 

Міноборони (7642) розвідка (3918) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка - Цензор.НЕТ 3434
показати весь коментар
25.09.2020 14:18 Відповісти
+4
А тем временем пианист усиливает дозы какоса
показати весь коментар
25.09.2020 14:26 Відповісти
+3
На то Она и Война , что бы Усиливать .А если нашим военным Запрещают Усиливать , - то это уже не Зрада , а работа в Унисон с Врагом Национальная Трагедия. Просто говорить не Та Сторона , а мы в Кольце , - Внутренние Враги и Внешние.
показати весь коментар
25.09.2020 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наемники РФ усилили наблюдение за позициями ОС с целью уточнения целей для поражения, - разведка - Цензор.НЕТ 3434
показати весь коментар
25.09.2020 14:18 Відповісти
На то Она и Война , что бы Усиливать .А если нашим военным Запрещают Усиливать , - то это уже не Зрада , а работа в Унисон с Врагом Национальная Трагедия. Просто говорить не Та Сторона , а мы в Кольце , - Внутренние Враги и Внешние.
показати весь коментар
25.09.2020 14:24 Відповісти
А кто виноват, что нарид Украины такой умный и выбрал себе в президенты Вову ростовского?
показати весь коментар
25.09.2020 14:29 Відповісти
Искать Виновных , уж очень то и неблагодарное Дело.Один человек может быть и Мудак, но Народ , - Просто не может , - Это уже плевок в более тонкую Материю , а противовес у отдельно взятого Человека очень Слаб , что бы Судить.История и время Рассудит. Значит в Истории нужен Этот Момент.Идем Дальше.
показати весь коментар
25.09.2020 14:35 Відповісти
Искать и находить виновных , это есть очень благородное дело и ещё больше нужное .
Если виновные не понесли наказанье , это и рождает вседозволенность, это и есть то , от чего есть нищета в Украине .
Нищета в Украине есть от вседозволенности некоторых граждан .
показати весь коментар
25.09.2020 14:41 Відповісти
Виновные там где Действует Закон , - Один и для Всех, а не Вилка.Демократия без Закона , - Это Анархия.В Украине Виновных Назначают.Нищета , - Это когда заработная плата Клерка в тысячу раз отличается от Простого Гражданина, а нищенская пенсия в 2100 не в какие Рамки.Посмотрите на свою риторику и риторику Белоруси, -Если виновные не понесли Наказание это и рождает Вседозволенность и как Вам Ваши высказывания и события в Белоруси вмещается в массовое избивание Граждан.
показати весь коментар
25.09.2020 14:57 Відповісти
Ну, зрозуміла логіка пятої колони, тих хто проголосував, за людину «какая разніца.»
Вони розраховували на послаблення України перед Россією. Що, як бачимо й справдилось на всі 100%.
А от яка логіка, хто голосував за Зеленсько, тих, хто позиціонує себе, патріотами України?
На що вони очікували?
Чи вони патріоти якоїсь іншої України?
Типу СРСР?
показати весь коментар
25.09.2020 15:02 Відповісти
А шо там дивитись? Янелох сказав сидіти в окопах і показувати дулі.
показати весь коментар
25.09.2020 14:24 Відповісти
Он приказал смотреть глаза в глаза ,до тех пор пока не увидят мир.
показати весь коментар
25.09.2020 14:27 Відповісти
А на особо активных участках - дупу и разрешил "минировать" кустики.
показати весь коментар
25.09.2020 15:02 Відповісти
Интересно если Украинская армия отобьёт часть украинской земли ,то дадут им премию?...потому что стрелять и менять позиции многие умеют
показати весь коментар
25.09.2020 14:25 Відповісти
А тем временем пианист усиливает дозы какоса
показати весь коментар
25.09.2020 14:26 Відповісти
Врет разведка, им пианист запретил разведовать, сам слышал.
показати весь коментар
25.09.2020 14:29 Відповісти
Вывсеврете , а Вова ростовский видеть мир в глазах ху и да ! 😂😂😂😂
показати весь коментар
25.09.2020 14:31 Відповісти
это война и раслабона не должно быть
когда не стреляют разведки должна
работать в два раза активней
таковы законы войны
показати весь коментар
25.09.2020 14:51 Відповісти
технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения", - говорится в сообщенииИсточник: https://censor.net/ru/v3221223

Это типа сепары сами позвонили в ГУР и сказали " мы просто уточняем". Новость - Бред.
показати весь коментар
25.09.2020 17:09 Відповісти
 
 