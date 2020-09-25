УКР
Прикордонники звільнили дельфіна з браконьєрських сіток в Азовському морі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову, в яких був дельфін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Оглядаючи сіті, прикордонний наряд виявив у них живого дельфіна. Прикордонники звільнили ссавця і повернули в море.

Заборонені знаряддя лову - зяброві сіті і підйомні пастки, вилучені. Загальна довжина сіток становила близько 240 метрів.

Азовське море (1619) браконьєрство (112) Держприкордонслужба ДПСУ (6347) дельфін (29) прикордонники (1119)
Молодці, дякую!
Респект нашим прикордонникам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Делфіньонок ще зовсім малюк
Расстрелять из пулемета надо браконьеров пару раз.И прекратится все
показати весь коментар
25.09.2020 15:39 Відповісти
На ютубе есть видео как рыбнадзор отказывается выезжать снимать сети. А это имитация бурной деятельности, приведшая к тому что в Азове исчезла вся рыба из десятикилометровой прибрежной зоны.
показати весь коментар
25.09.2020 15:40 Відповісти
Но это не рыбнадзор
показати весь коментар
25.09.2020 16:19 Відповісти
Вот и сняли потому что их не дождёшься.
показати весь коментар
25.09.2020 16:21 Відповісти
И он воодушевленный полетел к следующим сетям через 100 метров.
показати весь коментар
25.09.2020 15:52 Відповісти
Як же нам не вистачає гарних новин.
показати весь коментар
25.09.2020 18:25 Відповісти
Это российские пограничники. Общаются на мовi страны-террориста
показати весь коментар
25.09.2020 19:45 Відповісти
Ты тоже на ней общаешься.
показати весь коментар
25.09.2020 20:21 Відповісти
Посадить ТВАРЕЙ в их же сети и отпустить в свободное плавание.
Весь этот праздник обязательно снять на видео и крутить по всем прибрежным телеканалам РЕГУЛЯРНО!
показати весь коментар
25.09.2020 23:42 Відповісти
 
 