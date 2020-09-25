Прикордонники звільнили дельфіна з браконьєрських сіток в Азовському морі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову, в яких був дельфін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Оглядаючи сіті, прикордонний наряд виявив у них живого дельфіна. Прикордонники звільнили ссавця і повернули в море.

Заборонені знаряддя лову - зяброві сіті і підйомні пастки, вилучені. Загальна довжина сіток становила близько 240 метрів.

