На навчаннях "Кавказ-2020" ракета новітнього ЗРК С-400 "Тріумф" армії РФ нештатно вийшла з контейнера і впала поруч із позицією: "Бл#дь! ##б твою мать! Я зняв!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому ракета, випущена з новітнього російського ЗРК С-400 "Тріумф", ледве злетівши, впала поруч зі стартовою позицією. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ракета впала приблизно за 100 метрів від людей. Вибуху не сталося, але військові сховалися за технікою. Чути, що солдати сміються, а автор ролика хвалиться вдалими кадрами.

