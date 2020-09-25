УКР
На навчаннях "Кавказ-2020" ракета новітнього ЗРК С-400 "Тріумф" армії РФ нештатно вийшла з контейнера і впала поруч із позицією: "Бл#дь! ##б твою мать! Я зняв!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому ракета, випущена з новітнього російського ЗРК С-400 "Тріумф", ледве злетівши, впала поруч зі стартовою позицією. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ракета впала приблизно за 100 метрів від людей. Вибуху не сталося, але військові сховалися за технікою. Чути, що солдати сміються, а автор ролика хвалиться вдалими кадрами.

Автор: 

падіння (69) ракети (4153) росія (67333) військові навчання (2797)
Топ коментарі
+75
рикошет от небесной тверди
показати весь коментар
25.09.2020 17:11 Відповісти
+43
жаль что не рванула..
те придурки, что "спрятались" от взрыва перед камазом - фактически родились заново.. А то могли бы узнать что прятаться нужно мордой в землю... повезло им - НЕ узнали как взрывной волной отбрасывает авто на десяток метров - размазывая по земле идиотов))
показати весь коментар
25.09.2020 17:16 Відповісти
+37
Дымилась, падая, ракета
И от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это
Тот хрен к ракете подойдет...
показати весь коментар
25.09.2020 17:22 Відповісти
Коментувати
...Сказать, что это издевательство - ничего не сказать. Пожарные ракетки. Это к гей-параду они готовятся"....
показати весь коментар
26.09.2020 02:07 Відповісти
Похоже набутылочники не знали, что она тяжелее воздуха.
показати весь коментар
26.09.2020 03:15 Відповісти
жаль, что ни одна козлорылая падла не был убита...
показати весь коментар
26.09.2020 04:36 Відповісти
«Ой ***** ліл». (с)
показати весь коментар
26.09.2020 09:51 Відповісти
какая ватная мощь
показати весь коментар
26.09.2020 10:58 Відповісти
проще валенком кинуть
показати весь коментар
26.09.2020 11:02 Відповісти
Болячка всех ихних ракет. С грозной Булавой та же шняга. Так там ваще атомная боеголовка. Могут отбомбить Воронеж в самом прямом смысле.
показати весь коментар
26.09.2020 12:39 Відповісти
Я понимаю, что очередной раз поржать с вяличия кацапорылых это замечательно. Но с ними все давно понятно - унылое гавно. Лично меня больше интересует, что и почему падает у нас в стране....
показати весь коментар
26.09.2020 13:16 Відповісти
Хорошие ракеты "Триумф" - далеко не улетают... Тут же местные жители могут распилить её на металлолом....И произвели их, как хвастались лапотники, очень много тысяч - хватит подзаработать десяткам деревень и посёлков....Повезло. живущим рядом с полигоном....
показати весь коментар
26.09.2020 13:28 Відповісти
Заснял, заснял, снимать научись окупантхуев
показати весь коментар
26.09.2020 13:48 Відповісти
Ну мацкалы же прям в окопе постоянно в очко долбятся друг с дружкой вот и косяки всякие от недогляда приключаются.
показати весь коментар
26.09.2020 16:23 Відповісти
Чем то напоминают касамы под сектором Газа (Израиль) как только запускают, они тут же падают и своих давят!!!
показати весь коментар
26.09.2020 16:40 Відповісти
Очередной фейк. Это не учения Кавказ-2020 и не С400.
Ролик был выложен еще две недели назад
https://www.youtube.com/watch?v=5OfgqB-t2J8
показати весь коментар
26.09.2020 18:41 Відповісти
что не так? с 300 от с 400 отличаются только системами управления и наведения. пеналы с ракетами у них одинаковые.
показати весь коментар
27.09.2020 00:21 Відповісти
Все не так. Ракеты в тубусах более новые и совершенные. Да и учения Кавказ-2020 начались гораздо позже даты публикации видео на ютубе
показати весь коментар
27.09.2020 00:50 Відповісти
в чем оби "более совершенны"? это все пво 80-90 х годов прошлого века.
показати весь коментар
27.09.2020 02:45 Відповісти
було б ще смішніше коли б вибухнула ... КАМАЗік у друшлаг
показати весь коментар
26.09.2020 18:49 Відповісти
маршевый двигатель не включился, кацапня пороха пропила.
показати весь коментар
27.09.2020 00:20 Відповісти
- Ну, что могу предложить,
господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по
"Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"...
Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки
есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца..
сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного
хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки
одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР.
Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и
спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но
совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё
ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в
надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют. - Слушай, а откуда все это?

- Эхо Холодной войны.
показати весь коментар
27.09.2020 10:13 Відповісти
Моксель дала маху - Мономах шапку Узбека не давав - корона впала -бо не сПравжня!!!!!!!!!
"Величний" Пу-х-лолалала дав маху......мах 4, мах 3 мах 2 - іскандери засміялись - корона вПала... бо болванка!!!!!!!
показати весь коментар
27.09.2020 10:55 Відповісти
