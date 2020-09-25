На навчаннях "Кавказ-2020" ракета новітнього ЗРК С-400 "Тріумф" армії РФ нештатно вийшла з контейнера і впала поруч із позицією: "Бл#дь! ##б твою мать! Я зняв!". ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис, на якому ракета, випущена з новітнього російського ЗРК С-400 "Тріумф", ледве злетівши, впала поруч зі стартовою позицією. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ракета впала приблизно за 100 метрів від людей. Вибуху не сталося, але військові сховалися за технікою. Чути, що солдати сміються, а автор ролика хвалиться вдалими кадрами.
Ролик был выложен еще две недели назад
https://www.youtube.com/watch?v=5OfgqB-t2J8
господа. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по
"Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"...
Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял. Вот танки
есть - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца..
сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК с вечного
хранения - считай в масле. Есть МиГ-29, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки
одноразовые.. но тяжелые - надежно падают, убойно.. Батут Рогозина, он же БР.
Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот есть ракеты космические и
спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но
совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё
ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в
надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют. - Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
"Величний" Пу-х-лолалала дав маху......мах 4, мах 3 мах 2 - іскандери засміялись - корона вПала... бо болванка!!!!!!!