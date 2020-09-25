Найманці РФ не пропускають представників СММ ОБСЄ на окупований Донбас, - штаб ОС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська продовжують перешкоджати діяльності представників СММ ОБСЄ, не пропускаючи їх на непідконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ОС.

Як зазначають у штабі операції об'єднаних сил, визначені Командуванням КПВВ на лінії розмежування працюють щодня за осіннім графіком з 7:00 до 18:30.

"Однак безперебійно функціонує тільки КПВВ "Станиця-Луганська". Зазначаємо, що в цей момент повністю заблокованим з боку окупантів залишається рух через КПВВ "Мар'їнка". А через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти здійснюють пропускні операції лише двічі в тиждень. Також повністю заблокованою залишається робота спостерігачів СММ ОБСЄ. З березня цього року окупанти не допускають міжнародних спостерігачів на тимчасово окуповану територію", - повідомили в штабі.

