УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3611 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
1 725 7

Найманці РФ не пропускають представників СММ ОБСЄ на окупований Донбас, - штаб ОС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська продовжують перешкоджати діяльності представників СММ ОБСЄ, не пропускаючи їх на непідконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ОС.

Як зазначають у штабі операції об'єднаних сил, визначені Командуванням КПВВ на лінії розмежування працюють щодня за осіннім графіком з 7:00 до 18:30.

"Однак безперебійно функціонує тільки КПВВ "Станиця-Луганська". Зазначаємо, що в цей момент повністю заблокованим з боку окупантів залишається рух через КПВВ "Мар'їнка". А через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти здійснюють пропускні операції лише двічі в тиждень. Також повністю заблокованою залишається робота спостерігачів СММ ОБСЄ. З березня цього року окупанти не допускають міжнародних спостерігачів на тимчасово окуповану територію", - повідомили в штабі.

Дивіться також: Найманці РФ посилили спостереження за позиціями ОС з метою уточнення цілей для ураження, - розвідка. ВIДЕО

Автор: 

ОБСЄ (3524) Донбас (22363) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І як, бл*ть здійснюється контроль за виконанням умов паризького договорняка з боку окупантів? Це лише наших кошмарять перевірка и і штрафами? Слів нема. Одні матюки.
показати весь коментар
25.09.2020 17:30 Відповісти
Да уж!!!!
показати весь коментар
25.09.2020 17:32 Відповісти
Наемники РФ не пропускают представителей СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3945
показати весь коментар
25.09.2020 17:35 Відповісти
Погано просили , треба було дупи окупантів цілувати !
показати весь коментар
25.09.2020 17:39 Відповісти
Зеля отдал Вагнеров и сказал Путлер НЕ СТРЕЛЯЙ....
Вова... ты идиот...КГБшное быдло без крови не живет...Смотри взорванные дома в Москве...
показати весь коментар
25.09.2020 17:43 Відповісти
Да и х.й на них...они их и раньше (майже 7 років) не пропускали...шо бл.дь за новость???
показати весь коментар
25.09.2020 19:34 Відповісти
Самое досадное то, что эти мрази из грязи считают нас проигравшей стороной и вьют из украинской делегации в ТКГ веревки. Лично меня до бешенства довели сначала угрозы ублюдка чепушилина об обстрелах наших позиций, а потом совершенно безумное решение наших главнюков позволить этой звИздоте инспектировать наши инженерные сооружения. И только счастливый случай не допустил этих шавок в наши окопы.
показати весь коментар
25.09.2020 22:11 Відповісти
 
 